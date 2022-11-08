Тчуамени спросили, какой игрок впечатлил его больше всего. Ответ вас удивит

Когда Орельена Тчуамени на теле-шоу спросили, какой игрок произвел на него наибольшее впечатление, игрок «Реала» ответил Леандро Паредеса.

Присутствующие журналисты были удивлены таким ответом, но Тчуамени заявил, что он серьезен.

Ответ может показаться неожиданным, учитывая, что в настоящее время он играет с игроками высокого класса, такими как Лука Модрич или Тони Кроос.

Почему именно Паредес - так и осталось загадкой. Есть предположени?