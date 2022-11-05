Гути потролил «Барсу» за вылет с ЛЧ на ток-шоу. Сказал, что хочет ее в соперники «Реалу»

Ведущих ток-шоу El Chiringuito спросили, с какой командой они хотели бы, чтобы «Реал» встретился в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Легенда клуба Гути дал ответ вечера, признав, что надеется встретиться с «Барселоной».