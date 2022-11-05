Говорит Мадрид
Блог

Гути потролил «Барсу» за вылет с ЛЧ на ток-шоу. Сказал, что хочет ее в соперники «Реалу»

Гути Гути
Реал Мадрид Реал Мадрид
Клубы
Футбол Футбол

Ведущих ток-шоу El Chiringuito спросили, с какой командой они хотели бы, чтобы «Реал» встретился в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Легенда клуба Гути дал ответ вечера, признав, что надеется встретиться с «Барселоной».

Видео стало популярным в твиттере.

Неужели кто-то действительно думает, что Гути ошибся? Экс-звезда «Реала» намеренно потролил «Барсу», выбывшую из турнира в групповом этапе  второй год подряд.

Реакция ведущего Хосепа Педрероля бесценна.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные