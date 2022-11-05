Гути потролил «Барсу» за вылет с ЛЧ на ток-шоу. Сказал, что хочет ее в соперники «Реалу»
Ведущих ток-шоу El Chiringuito спросили, с какой командой они хотели бы, чтобы «Реал» встретился в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Легенда клуба Гути дал ответ вечера, признав, что надеется встретиться с «Барселоной».
Видео стало популярным в твиттере.
Menudo padre, @GUTY14HAZ pic.twitter.com/xZaoChjEG6— Madrid Sports (@MadridSports_) November 4, 2022
Неужели кто-то действительно думает, что Гути ошибся? Экс-звезда «Реала» намеренно потролил «Барсу», выбывшую из турнира в групповом этапе второй год подряд.
Реакция ведущего Хосепа Педрероля бесценна.
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