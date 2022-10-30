Мадридисты с интересом ждут появления Рейньера на «Бернабеу»

Рейньер Жезус возвращается на «Бернабеу». «Реал» отдал бразильца в аренду в «Жирону», и сегодня он получит отличный шанс проявить себя на глазах у клуба, заплатившего 30 млн евро, чтобы привезти его в Европу из «Фламенго».

20-летний полузащитник однозначно будет играть в сегодняшнем матче, пока неизвестно только выйдет ли он с первых минут или со скамейки. Болельщики «Мадрида» с интересом ждут появления своего футболиста, которому пока не удавалось раскрыть свой талант.

А сам Рейньер готовится не только показать свой лучший футбол, но и встретиться с друзьями-соотечественниками: Винисиусом, Родриго и Милитао.

Напомним, «Мадрид» объявил о трансфере бразильца в январе 2020, подписав контракт на шесть лет. В августе того же года он отправился в «Боруссию» на правах аренды, где за два сезона так и не смог заиграть. Этим летом Рейньер перешел в «Жирону» и пробудет в клубе до конца сезона.