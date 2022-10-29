Опять без Бензема: последние новости и возможные составы команд на матч «Реал» – «Жирона»
В воскресенье «Реал» встретится с «Жироной» в рамках 12-го тура Ла Лиги.
Давайте взглянем на новости и возможные составы команд.
Новости команд
«Реал»
Карим Бензема все еще не сможет помочь своей команде. Француз страдает от мышечного переутомления. А вот Родриго, который, как и Бензема, не тренировался с командой, в заявку на матч попал:
Участие в игре Вальверде, Себальоса и Мариано – под вопросом.
«Жирона»
Встречу с «Мадридом» точно пропустят Гарсия и Кебе. А вот Хуанпе еще может появиться на поле.
Возможные составы
«Реал»
«Жирона»
Как закончится этот матч? Пишите свои версии в комментариях!
Комментарии