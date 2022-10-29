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Опять без Бензема: последние новости и возможные составы команд на матч «Реал» – «Жирона»

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В воскресенье «Реал» встретится с «Жироной» в рамках 12-го тура Ла Лиги.

Давайте взглянем на новости и возможные составы команд.

Новости команд

«Реал»

Карим Бензема все еще не сможет помочь своей команде. Француз страдает от мышечного переутомления. А вот Родриго, который, как и Бензема, не тренировался с командой, в заявку на матч попал:

Участие в игре Вальверде, Себальоса и Мариано – под вопросом. 

«Жирона»

Встречу с «Мадридом» точно пропустят Гарсия и Кебе. А вот Хуанпе еще может появиться на поле.

Возможные составы

«Реал»

«Жирона»

Как закончится этот матч? Пишите свои версии в комментариях!   

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