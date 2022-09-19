Дани Карвахаль унизил Антуана Гризманна на глазах болельщиков «Атлетико»

По версии болельщиков, Дани Карвахаль отправил Антуана Гризманна обратно в «Барселону» или заставил его вздремнуть, своим мастерством выставив его дураком во время дерби.

Гризманн наконец-то получил место в основе впервые со старта сезона, но, возможно, чемпион мира предпочел бы оставаться на скамейке запасных на 43-й минуте матча, когда его обыграл Дани Карвахаль.

Защитник «Реала» оказался в затруднительном положении, получив мяч справа, глубоко на своей половине поля. Гризманн пытался обыграть Карвахаля и сделал выпад за мячом, но Дани сохранил спокойствие и небрежно перебросил мяч через нападающего.

К своему сожалению, Антуан оказался в глупом положении на глазах болельщиков «Ванда Метрополитано».

Решение Диего Симеоне выпустить Гризманна в стартовом составе в матче против соседей не сработало. Родриго вывел «Мадрид» вперед на 18-й минуте встречи, исполнив самбу вместе с Винисиусом и это после расистских выкриков группы болельщиков «красно-белых». Феде Вальверде увеличил преимущество своей команды на 36-й минуте и гола Марио Эрмосо в концовке матча было недостаточно, чтобы спаси хозяев поля от поражения.