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Дани Карвахаль унизил Антуана Гризманна на глазах болельщиков «Атлетико»

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По версии болельщиков, Дани Карвахаль отправил Антуана Гризманна обратно в «Барселону» или заставил его вздремнуть, своим мастерством выставив его дураком во время дерби.

Гризманн наконец-то получил место в основе впервые со старта сезона, но, возможно, чемпион мира предпочел бы оставаться на скамейке запасных на 43-й минуте матча, когда его обыграл Дани Карвахаль.

Защитник «Реала» оказался в затруднительном положении, получив мяч справа, глубоко на своей половине поля. Гризманн пытался обыграть Карвахаля и сделал выпад за мячом, но Дани сохранил спокойствие и небрежно перебросил мяч через нападающего.

К своему сожалению, Антуан оказался в глупом положении на глазах болельщиков «Ванда Метрополитано».

Решение Диего Симеоне выпустить Гризманна в стартовом составе в матче против соседей не сработало. Родриго вывел «Мадрид» вперед на 18-й минуте встречи, исполнив самбу вместе с Винисиусом и это после расистских выкриков группы болельщиков «красно-белых». Феде Вальверде увеличил преимущество своей команды на 36-й минуте и гола Марио Эрмосо в концовке матча было недостаточно, чтобы спаси хозяев поля от поражения.

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