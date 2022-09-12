Лукас Васкес может пропустить матч с «Лейпцигом»

По информации издания Marca, Лукас Васкес рискует пропустить матч с «Лейпцигом» в эту среду.

Испанский футболист был вынужден покинуть поле за 20 минут до окончания встречи с «Мальоркой», его заменил Дани Карвахаль.

Лукас сегодня пройдет медицинский осмотр. В любом случае, он вряд ли успеет восстановиться к ближайшему матчу «Мадрида» в Лиге чемпионов. Таким образом, в стартовом составе мы увидим Карвахаля.

Напомним, что Карим Бензема и Эдер Милитао пока остаются вне игры из-за травм, полученных против «Селтика».

Больше крутых новостей, материалов, продвинутой статистики и видео — в приложении «Реала»! Скачивай!