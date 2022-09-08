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«Он полностью адаптировался в команде»: мадридисты в восторге от игры Азара в эпизоде с голом «Селтику»

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Эден Азар Эден Азар
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Эден точно знал, куда должен отдать пас Тони Кроос, прежде чем забить гол.

Бельгиец показал Тони, что Дани Карвахаль собирается бежать в штрафную. Последний в итоге отдал голевую передачу Азару.

💭 NR70516 (Reddit): «Азар полностью адаптировался в команде».

💭 Э. Азар пишет в Твиттере (Твиттер): «Его футбольный IQ по-прежнему на высшем уровне!»

💭 Blondespikes22 (Reddit): «Я тоже заметил этот момент на повторе. Обожаю эти фокусы, приводящие к голам».

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