Азар забил за «Реал» впервые с января! Вышел со скамейки и добил «Селтик»

Эден Азар забил за "Реал"! Пострадал "Селтик".

А ведь в последний раз Азар забивал уже очень давно - 20 января 2022 года в матче с "Эльче" в Кубке Испании.

Кстати, перед матчем фанаты «Реала» атаковали Анчелотти просьбами выпустить бельгийца.

Вот как был забит легендарный гол. Прошел заброс на Карвахаля, которому оставалось отдать на Азара, открывшемуся в штрафной:

А Эдену оставалось забить уже в почти пустые ворота:

Эден доволен:

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