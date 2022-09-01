Вооруженные преступники пытались ограбить дом Дани Карвахаля

Полиция расследует попытку проникновения в дом Дани Карвахаля. В ночь с понедельника на вторник (около 02.00) двое вооруженных людей пытались ограбить дом игрока «Мадрида», но преступников засекла система безопасности.

По информации El Confidencial, Дани Карвахаль написал заявление в полицию о случившемся. Самого футболиста не было дома на момент попытки нападения. На кадрах, зафиксированных камерами видеонаблюдения, видно, как двое вооруженных железными палками человек проникли на участок. Нападавшим пришлось отказаться о задуманного, когда они поняли, что сработала система безопасности.

На момент, когда прибыла служба охраны, на участке уже никого не было.

Еще в 2017 году «Реал Мадрид» договорился со своими футболистами об установке систем безопасности в домах, хотя она не всегда останавливает преступников. В январе этого года нападение было совершено на дом Карима Бензема, пока он играл в матче в Ла Лиге.

Напомним, что на прошлой неделе жертвой ограбления стал игрок «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг. Грабители напали на него с женой - габонскому футболисту сломали челюсть.