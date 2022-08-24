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Marca провела опрос о лучшем трио полузащитников в истории: Кроос, Каземиро и Модрич заняли второе место

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Marca попросила болельщиков проголосовать за лучшее трио полузащитников в истории футбола.

Удивительно, но культовое трио полузащитников «Реала» в составе Тони Крооса, Каземиро и Луки Модрича заняло второе место в голосовании с 43%.

Победителем, по мнению болельщиков, стало трио полузащиты Бускетса, Хави и Иньесты из «Барселоны», набравшее 51% голосов.

Макеле, Фигу и Зидан из начала 2000-х заняли третье место с 2%. Трио Никенса, Крюффа и Мурена в «Аяксе» в 70-х заняло четвертое место.

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