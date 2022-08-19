Каземиро — мечта любого тренера. Однажды бразилец не поехал с дочкой в Диснейленд из-за поражения в дерби

Каземиро – удивительный игрок, о работе с которым может мечтать любой тренер. Он уже много лет остается ключевым игроком «Реала». Бразилец выступал на топовом уровне и при Зидане, и при Анчелотти. Его игровые качества безукоризненны, но еще больше впечатляет отношение Каземиро к футболу.

Однажды полузащитник прервал летний отпуск из-за того, что «Реал» провел ужасный матч против «Атлетико». Примечательно, что игра проходила в рамках предсезонного турнира.

Эпоха Каземиро в «Реале», похоже, подходит к концу. «Манчестер Юнайтед» объявил о договоренности о трансфере 30-летнего хавбека сборной Бразилии. Сообщалось, что в Англии Каземиро будет получать 350 тысяч фунтов в неделю. По информации BBC, «МЮ» заплатит за бразильца 60 миллионов евро, еще 10 миллионов предусмотрены в виде бонусов.