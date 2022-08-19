«Реал» нашел замену Каземиро в «Тоттенхэме»

Издание The Telegraph сообщает, что мадридский «Реал» присматривается к игроку «Тоттенхэма» – Пьер-Эмилю Хейбьергу. «Сливочные» видят в датчанине замену Каземиро, который уже в ближайшие часы может перейти в «Манчестер Юнайтед».

Согласно информации журналистов, Карло Анчелотти – поклонник полузащитника, тренер «королевского клуба» пытался подписать Хейбьерга, еще когда возглавлял «Эвертон».

При этом неизвестно, готовы ли «шпоры» отпустить датчанина. Если он все же покинет клуб, Конте будет требовать нового игрока до закрытия летнего трансферного окна.

Как считаете, способен ли Хейбьерг качественно заменить Каземиро?