Лукас Васкес продолжает забивать за «Реал Мадрид» в каждом сезоне

Лукас Васкес отлично начал сезоне 2022\23, забив первый гол «Мадрида» в Ла Лиге во время гостевого матча с «Альмерией». Благодаря этому голу личный счет Лукаса в составе «сливочных» увеличился до 30 мячей. Футболист забивал во всех сезонах в первой команде.

Лукас начинает свой восьмой сезон в составе Королевского клуба, свой дебютный гол он забил в ворота «Реал Сосьедад» на «Сантьяго Бернабеу» в сезоне 2015\16.

Лучшим сезоном для Лукаса в плане голов стал 2017\18, тогда футболист забил 8 раз. Также можно выделить сезон 2018\19, где у Лукаса 5 голов.

30 голов Лукаса Васкеса распределились следующим образом: Ла Лига (19), Кубок Короля (8) и Лига Чемпионов (3). Чаще всего Лукас забивал «Осасуне» и «Сельте» - по три раза каждой команде.

В составе «Мадрида» Лукас Васкес отыграл 282 матча и завоевал 16 трофеев, среди них 4 кубка Лиги Чемпионов, 3 Клубных чемпионата мира, 3 Суперкубка Европы, 3 Ла Лиги и 3 Суперкубка Испании.