«До смешного неуклюжий, но эффективный»: в сети завирусился эпизод с игрой Милитао в Суперкубке УЕФА

Эдер Милитао продемонстрировал действительно классную игру за «Реал» в победном для «сливочных» матче за Суперкубок УЕФА.
А фанатам запомнился один конкретный эпизод игры Милитао против Франкфурта. Эдер показал сумасшедшую акробатику, момент завирусился в сети.
В первом тайме игроки «Айнтрахта» пустились в опасную атаку, но Эдер блестяще сыграл в обороне, сумев просто героическим действием избавить Тибо Куртуа от лишних нервов. Он в падении вырвал мяч у соперника:
Секунду спустя защитник уже вскочил на ноги, исполнив удивительный кувырок, и вновь погнался за мячом.
Инопланетная акробатика Милитао поразила фанатов, делимся лучшими комментариями болельщиков:
RealViniciusJr: «Милитао всегда выглядит таким неуклюжим, делая что-то подобное, но у него всегда выходит, еще и акробатически».
ArchMageSSB4: «Он как Томас Мюллер! Играет так же неуклюже, но это всегда работает».
Amzr23: «Даже будучи фанатом «Барсы», я тоже с удовольствием наблюдал за его игрой. До смешного неуклюжий, но эффективный».
SkyReal: «Это видео идеально описывает Милитао в «Реале»: решительный, безжалостный и чертовски хаотичный».
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