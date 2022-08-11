«До смешного неуклюжий, но эффективный»: в сети завирусился эпизод с игрой Милитао в Суперкубке УЕФА

Эдер Милитао продемонстрировал действительно классную игру за «Реал» в победном для «сливочных» матче за Суперкубок УЕФА.

А фанатам запомнился один конкретный эпизод игры Милитао против Франкфурта. Эдер показал сумасшедшую акробатику, момент завирусился в сети.

В первом тайме игроки «Айнтрахта» пустились в опасную атаку, но Эдер блестяще сыграл в обороне, сумев просто героическим действием избавить Тибо Куртуа от лишних нервов. Он в падении вырвал мяч у соперника:

Секунду спустя защитник уже вскочил на ноги, исполнив удивительный кувырок, и вновь погнался за мячом.

Инопланетная акробатика Милитао поразила фанатов, делимся лучшими комментариями болельщиков:

RealViniciusJr: «Милитао всегда выглядит таким неуклюжим, делая что-то подобное, но у него всегда выходит, еще и акробатически».

ArchMageSSB4: «Он как Томас Мюллер! Играет так же неуклюже, но это всегда работает».

Amzr23: «Даже будучи фанатом «Барсы», я тоже с удовольствием наблюдал за его игрой. До смешного неуклюжий, но эффективный».

SkyReal: «Это видео идеально описывает Милитао в «Реале»: решительный, безжалостный и чертовски хаотичный».