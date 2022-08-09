Мариано и еще одна причина, по которой «Реал» решил на подписывать Вернера

Однако "Лос Бланкос" отказались от этой возможности по двум ключевым причинам.

1. Мариано отказался уходить. Нападающий хочет отработать полностью свой контракт с «Мадридом» и уйдет только в 2023 году. Кроме того, ни одна команда в Испании не была готова платить ему 4,5 миллиона евро за сезон, которые он зарабатывает в «Мадриде». «Реал» хотел нового нападающего только при условии, что Мариано покинет клуб.

2. Позиция Анчелотти. Старик не просил клуб подписать ему нового нападающего. Итальянский тактик доволен своей командой и предпочел бы использовать вингера для поддержки Бензема.