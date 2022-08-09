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Мариано и еще одна причина, по которой «Реал» решил на подписывать Вернера

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По информации Marca, «Реалу» предложили подписать Тимо Вернера в качестве дублера Карима Бензема.

Однако "Лос Бланкос" отказались от этой возможности по двум ключевым причинам.

1. Мариано отказался уходить. Нападающий хочет отработать полностью свой контракт с «Мадридом» и уйдет только в 2023 году.

Кроме того, ни одна команда в Испании не была готова платить ему 4,5 миллиона евро за сезон, которые он зарабатывает в «Мадриде». «Реал» хотел нового нападающего только при условии, что Мариано покинет клуб.

2. Позиция Анчелотти. Старик не просил клуб подписать ему нового нападающего. Итальянский тактик доволен своей командой и предпочел бы использовать вингера для поддержки Бензема.

Вернер возвращается в «Лейпциг». Клуб заплатит 19,5 млн евро и бонусы за Вернера. «Челси» купил его за 53 млн в 2020-м.

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