Каким составом «Реал» может выйти на Суперкубок УЕФА?

10 августа в Хельсинки пройдет матч за Суперкубок УЕФА, мадридский «Реал» встретится с «Айнтрахтом» из Франкфурта. Давайте попробуем предположить, какой состав Карло Анчелотти может выбрать на первый официальный матч «сливочных» в сезоне.

Новички клуба Рюдигер и Тчуамени соревнуются за места в стартовом составе со звездами испанской команды, которые в прошлом сезоне завоевали трофеи Ла Лиги и Лиги чемпионов. Вполне вероятно, что на матч с «Айнтрахтом» «сливочные» выйдут тем же составом, что и на финал Лиги чемпионов.

Карло Анчелотти неоднократно заявлял прессе, что полностью доверяет игрокам, завоевавшим главный клубный турнир Европы.

Место в воротах однозначно займет Тибо Куртуа. Эдер Милитао и Давид Алаба, похоже, снова станут главной парой центральных защитников, рядом с ними расположатся Дани Карвахаль и Ферлан Менди.

В полузащите будут править короли Лука Модрич, Каземиро и Тони Кроос, а Тчуамени и Камавинга останутся на скамейке запасных.

В атаке, разумеется, выйдет нынешняя звезда клуба Карим Бензема, Федерико Вальверде и Винисиус будут помогать французу на флангах.

Именно таким составом «королевский клуб» вышел на матч против «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов. Эти же игроки появились в старте в товарищеской встрече с «Ювентусом». В обоих матчах «Реал» одержал победу.

Как считаете, выберет ли Анчелотти этих футболистов или, может, решит с первых минут выпустить новичков? Высказывайтесь в комментариях!