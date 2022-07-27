Рейтинг защитников «Реала»: от худшего к лучшему

Мы уже составили рейтинг нападающих и полузащитников «Реала», пришло время взглянуть на защиту «сливочных».

Худшие

Хесус Вальехо

У 25-летнего футболиста было достаточно времени, чтобы продемонстрировать себя с наилучшей стороны, но у защитника это не вышло. Вальехо часто ошибается, он вряд ли получит шанс в основе в грядущем сезоне.

Альваро Одриосола

Защитник переходил в «Реал» как один из главных талантов Испании, но так и не смог реализовать весь свой потенциал. Неудивительно, что «королевский клуб» рассматривает возможность продажи Альваро этим летом.

Середняк

Лукас Васкес

31-летний футболист может устроить феерию в одном конкретном матче, но он по-прежнему остается одним из самых слабых мест в защите «Реала». Его физическая подготовка часто создавала проблемы для команды.

Хорошие

Ферлан Менди

Левый защитник был не так важен для команды при Анчелотти, как при Зидане, но он все еще отличный игрок, который заслуживает места в старте.

Начо

Ветеран «сливочных» остается футболистом, на которого Анчелотти может положиться при необходимости. Универсальность Начо — его большое преимущество.

Дани Карвахаль

Правый защитник попал бы в категорию «отличников», если бы не его постоянные травмы. Карвахалю необходимо набрать ту форму, которую он показал в финале ЛЧ, чтобы стать одним из ключевых игроков «Реала».

Отличные

Антонио Рюдигер

Немец ― настоящий профессионал, который, кажется, идеально подходит под систему игры Анчелотти, даже выступая на позиции левого защитника. Он перешел в «Реал», чтобы претендовать на место в стартовом составе.

Эдер Милитао

Бразилец непостоянен, однако его потенциал по-прежнему огромен, и он доказывает это. Невозможно представить 24-летнего защитника вне стартового состава в ближайшее время.

Мировой класс

Давид Алаба

Австриец идеально вписался в игру Анчелотти с первого дня своего прибытия на «Бернабеу». Лидерские качества и универсальность Алабы делают его одним из самых выдающихся игроков в европейском футболе.