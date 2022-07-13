Видели как зверствует Конте в «Тоттенхэме»? Но главный изверг предсезонки по прозвищу «Сержант» работает в «Реале»

Почти одновременно с кадрами из Сеула в сети появились фото с предсезонки «Реала» - на ней некоторые еле волочат ноги, а другие проверяет качество собственного завтрака.

Причиной такого самочувствия игроков «галактикос» является тренер по физподготовке – Антонио Пинтус по прозвищу «сержант». Пинтус родился в Турине, и последние 30 лет он работает тренером по физподготовке. Там же в Турине с ним познакомился Зинедин Зидан, когда еще был игроком «Ювентуса».

Зизу ушел в «Реал», закончил карьеру, но так впечатлился методами Пинтуса, что когда стал тренером, пригласил его в свой штаб.

Прозвище он свое получил не просто так - «сержант» даёт игрокам нагрузку, которую Дани Карвахаль прошлым летом назвал «нереальной», но никто не жалуется, потому что 60-летний тренер сам выполняет все упражнения вместе с игроками.

Сотворив вместе с Зиданом один из самых мощных «Реалов» в истории Пинтус ушел в «Интер» - как раз в команду к Антонио Конте.

Но как только итальянец покинул клуб, Пинтус не проработав и недели вернулся в уже родной «Реал», сменив на должности Грегори Дюпона, при котором в Мадриде случилась эпидемия травм, напрямую повлиявшая на исход последнего сезона «галактикос» под руководством Зинедина Зидана.

Но время, проведенное с Пинтусом не проходит даром не только для игроков – в «Тоттенхэме» Конте достойно продолжает дело своего учителя.