«Не припомню «Реала», у которого был бы только один нападающий». Морьентес обеспокоен составом «галактикос»

Экс-нападающий «Реала» Фернандо Морьентес уверен, что команде нужно усиление в нападении.

«Я не припомню мадридского «Реала», у которого был бы только один настоящий бомбардир, обычно их два или три. Это на самом деле вызывает беспокойство», — сказал бывший нападающий «Бланкос».

Карим Бензема в настоящее время является единственным чистым бомбардиром в команде, и это может стать серьезной проблемой на горизонте длинного сезона.

Чтобы решить эту проблему, «Реал» еще может успеть приобрети нападающего до сентября, но пока таких новостей нет, зато команду покинул чистый форвард Лука Йович, в первом же матче за «Фиорентину» устроивший феерию.

В качестве вариантов решения проблемы Карло Анчелотти может продолжать использовать Винисиуса Жуниора глубоко в атаке, как он это делал в прошлом сезоне. Бразилец забил 22 гола в сезоне 2021/22, что стало качественным скачком по сравнению с предыдущим сезоном, когда он забил всего шесть раз.

Наконец, тренер может попытаться улучшить результативность недавно продлившего контракт Родриго , как он это сделал с Винисиусом. В прошлом сезоне он забил девять голов, несмотря на нестабильное игровое время, так что у него явно есть для этого потенциал.

Как вы считаете, нужен «Реалу» еще один нападающий? Ответы оставляйте в комментариях.