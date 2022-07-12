Анчелотти вызвал сына Зидана на тренировку с первой командой «Мадрида»

«Реал Мадрид» провел пятую тренировку в рамках предсезонки, команда совместила физическую работу и работу с мячом. Карло Анчелотти вызвал несколько кантерано на занятие с первой командой, среди них можно выделить Тео Зидана, сына легендарного француза, в прошлом году он присоединился к «Кастилье» и тренируется под руководством Рауля.

Тео Зидану 20 лет, в прошлом году он отыграл за «Кастилью» 583 минуты в 22 матчах. Сыну Зизу не удалось стать незаменимым игроком команды, но в этом сезоне он снова получит свой шанс, хотя его трансфер до закрытия летнего окна также не исключен.

Помимо Тео, Анчелотти вызвал еще двух кантерано: Марио Марина и Альваро Родригеса.