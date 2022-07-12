«Реал Мадрид» может подписать еще 3 игроков до старта сезона

Мы знаем, что сейчас «Мадрид» сосредоточен на продажах, клуб только что расстался с Лукой Йовичем, есть еще несколько игроков, которые могут последовать по пути серба.

Команда Карло Анчелотти не идеальна, всегда можно что-то улучшить. Если «Реал Мадрид» хочет бороться за все трофеи, то нужно не только продавать, но и подписать еще несколько игроков.

Есть три футболиста, которые могут пополнить ряды «Мадрида» до старта сезона.

Фран Гарсия

Этот трансфер может состояться, хотя вероятность уменьшается с каждым днем. Появляется все меньше и меньше слухов о том, что Фран Гарсия присоединится к «Мадриду».

Во-первых, Ферлан Менди слишком хорош, чтобы оставаться на скамейке, а Давид Алаба может играть и на позиции центрального, и на позиции левого защитника.

У Милитао будет еще больше шансов в будущем, а линия обороны с Дани Карвахалем, Антонио Рюдигером, Давидом Алабой и Ферланом Менди – именно то, чего скорее всего будет придерживаться «Мадрид» в новом сезоне. Если это так, то клубу может понадобится запасной левый защитник. Именно это место может занять Фран Гарсия. Никто не говорит о том, что Милитао сядет на скамейку, скорее всего троих центральных защитников будут ротировать, но хотелось бы видеть Алабу в центре. Он там хорош.

Фран Гарсия доступен по низкой цене, он несколько лет провел в «Кастилье», прежде чем «Райо» выкупил его. Было бы неплохо видеть Гарсию на поле, когда Менди понадобится отдых. Это хороший вариант запасного игрока.

Серж Гнабри

Ходит много разговоров о Серже Гнабри в «Мадриде», может быть они уже надоели, но Гнабри классный игрок, было бы действительно здорово видеть его в команде.

В «Мадриде» есть только два футболиста, которые забили больше, чем Гнабри. И Серж мог бы играть с ними, если бы его подписали. Карим Бензема и Винисиус только выиграют, если Гнабри перейдет в «Мадрид».

В отличие от Марко Асенсио, присутствие Гнабри на поле ощущается в каждом матче. Он взрывной, он привносит много энергии, он хочет вносить свой вклад каждый раз, когда выходит на поле.

Если Гнабри перейдет в «Реал Мадрид», то он не будет играть в каждом матче, Родриго составит ему конкуренцию, которая будет полезна обоим.

Гнабри забивает минимум по 15 голов в Бундеслиге, в Ла Лиге это число может расти.

Криштиану Роналду

Наименее возможный вариант из трех.

Но тем не менее, есть некая вероятность возвращения легендарного португальца.

Последний танец Роналду в «Мадриде» при поддержке Бензема и Винисиуса. Кто откажется от такого?

Криштиану попросил «МЮ» отпустить его этим летом, он считает, что клубу не достает амбиций. Для португальца это последние годы в элитном футболе, он готов на еще один переход, чтобы побороться за трофеи.

«Мадриду» нужен бомбардир, а Роналду всегда может обеспечить команду голами. Кроме того, на него сейчас не так много претендентов. Криштиану точно не вернется в Италию так скоро, «ПСЖ» и «Бавария» не хотят подписывать его. «Челси» мог бы, но кто знает?

«Реал Мадрид» скорее всего не пойдет на этот трансфер, Флорентино Перес не очень-то хочет видеть Криштиану в клубе, но было бы глупо отрицать, что пусть маленькая, но возможность возвращения хотя бы на один сезон все-таки есть.