Говорит Мадрид
Блог

«Реал Мадрид» может подписать еще 3 игроков до старта сезона

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Серж Гнабри Серж Гнабри
Клубы
Фран Гарсия Фран Гарсия
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

Мы знаем, что сейчас «Мадрид» сосредоточен на продажах, клуб только что расстался с Лукой Йовичем, есть еще несколько игроков, которые могут последовать по пути серба.

Команда Карло Анчелотти не идеальна, всегда можно что-то улучшить. Если «Реал Мадрид» хочет бороться за все трофеи, то нужно не только продавать, но и подписать еще несколько игроков.

Есть три футболиста, которые могут пополнить ряды «Мадрида» до старта сезона.

Фран Гарсия

Этот трансфер может состояться, хотя вероятность уменьшается с каждым днем. Появляется все меньше и меньше слухов о том, что Фран Гарсия присоединится к «Мадриду».

Во-первых, Ферлан Менди слишком хорош, чтобы оставаться на скамейке, а Давид Алаба может играть и на позиции центрального, и на позиции левого защитника.

У Милитао будет еще больше шансов в будущем, а линия обороны с Дани Карвахалем, Антонио Рюдигером, Давидом Алабой и Ферланом Менди – именно то, чего скорее всего будет придерживаться «Мадрид» в новом сезоне. Если это так, то клубу может понадобится запасной левый защитник. Именно это место может занять Фран Гарсия. Никто не говорит о том, что Милитао сядет на скамейку, скорее всего троих центральных защитников будут ротировать, но хотелось бы видеть Алабу в центре. Он там хорош.

Фран Гарсия доступен по низкой цене, он несколько лет провел в «Кастилье», прежде чем «Райо» выкупил его. Было бы неплохо видеть Гарсию на поле, когда Менди понадобится отдых. Это хороший вариант запасного игрока.

 

 

Серж Гнабри

Ходит много разговоров о Серже Гнабри в «Мадриде», может быть они уже надоели, но Гнабри классный игрок, было бы действительно здорово видеть его в команде.

В «Мадриде» есть только два футболиста, которые забили больше, чем Гнабри. И Серж мог бы играть с ними, если бы его подписали. Карим Бензема и Винисиус только выиграют, если Гнабри перейдет в «Мадрид».

В отличие от Марко Асенсио, присутствие Гнабри на поле ощущается в каждом матче. Он взрывной, он привносит много энергии, он хочет вносить свой вклад каждый раз, когда выходит на поле.

Если Гнабри перейдет в «Реал Мадрид», то он не будет играть в каждом матче, Родриго составит ему конкуренцию, которая будет полезна обоим.

Гнабри забивает минимум по 15 голов в Бундеслиге, в Ла Лиге это число может расти.

 

Криштиану Роналду

Наименее возможный вариант из трех.

Но тем не менее, есть некая вероятность возвращения легендарного португальца.

Последний танец Роналду в «Мадриде» при поддержке Бензема и Винисиуса. Кто откажется от такого?

Криштиану попросил «МЮ» отпустить его этим летом, он считает, что клубу не достает амбиций. Для португальца это последние годы в элитном футболе, он готов на еще один переход, чтобы побороться за трофеи.

«Мадриду» нужен бомбардир, а Роналду всегда может обеспечить команду голами. Кроме того, на него сейчас не так много претендентов. Криштиану точно не вернется в Италию так скоро, «ПСЖ» и «Бавария» не хотят подписывать его. «Челси» мог бы, но кто знает?

«Реал Мадрид» скорее всего не пойдет на этот трансфер, Флорентино Перес не очень-то хочет видеть Криштиану в клубе, но было бы глупо отрицать, что пусть маленькая, но возможность возвращения хотя бы на один сезон все-таки есть.

 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные