«Реал» ищет новых звезд в «Кастилье». Анчелотти вызвал на первый сбор 5 молодых талантов

Вместе с первой командой будут тренироваться вратарь, полузащитник, нападающий и двое перспективных игроков обороны.

«Реал» начнет предсезонку на этой неделе - первые тренировки назначены в пятницу.

Как сообщает Relevo, Карло Анчелотти уже пригласил некоторых игроков из «Кастильи» потренироваться с первой командой.

Винисиус Тобиас

«Реал» постепенно подводит правого защитника к основе, но проявлять себя надо, начиная с предсезонки.

Луис Лопес

Вратарь присоединится к Андрею Лунину и Куртуа на тренировке первой команды в качестве третьего номера.

Рафа Марин

Ожидается, что центральный защитник сыграет в США за основу «Реал».

Антонио Бланко

Анчелотти хочет еще раз взглянуть на многообещающего полузащитника.

Хуан Латаса

Ожидается, что молодой форвард станет частью первой команды в этом сезоне, особенно если «Реал» не подпишет нового нападающего - Латаса будет подменять Бензема.