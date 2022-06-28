Кубо называли «новым Месси», а потом он перешел из «Барселоны» в «Реал». Где сейчас японский гений?

Спойлер: что-то пошло не так.

Вы наверняка помните Такефусу Кубо, юного японского плеймейкера, которого часто называли новым Лео Месси? Сейчас у него в жизни весьма темные времена

Таке был частью академии «Барселоны» в период с 2011 по 2015 год. Ему пришлось покинуть клуб, поскольку на «Барсу» был наложен трансферный запрет за нарушение правил перехода. Кубо покинул «Ла Масию» и подписал контракт с «Реалом» в 2019 году.

С тех пор многообещающий плеймейкер 4 раза отдавался в аренду нескольким клубам Ла Лиги. Несмотря на то, что в аренде у него было несколько потрясающих матчей, выше перспективного дарования прыгнуть не удалось, несмотря на то, что ему уже 21 год.

У него было несколько вдохновляющих выступлений на Олимпийских играх в Токио; кроме того, только 9 игроков Ла Лиги создали больше моментов, чем он в этом сезоне – и это несмотря на то, что Кубо почти всегда выходил на замену.

Теперь ожидается, что «Реал» продаст японца. Во-первых, Кубо явно не готов для первой команды; во-вторых, даже если бы сливочные захотели дать ему шанс, то не смогли бы этого сделать, так как Кубо считается в Испании легионером вне ЕС, а три слота уже заняты Винисиусом, Родриго и Эдером Милитао.

Возможно, этим летом 21-летний игрок присоединится к какой-нибудь новой команде Ла Лиги или, может быть, даже отправится в Сегунду. В любом случае, чем-то его история напоминает судьбу Рики Пуча из «Барсы».