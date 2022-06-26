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«Мариано живет в Барселоне, а не в Мадриде», ― странные слова агента Диаса

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Агент Мариано на что-то намекает? 

Издание Bernabeu Digital поделилось любопытным комментарием Давида Аранды ― агента Мариано Диаса: «Мариано не живет в Мадриде, он живет в Барселоне. Если бы ему нравился Мадрид, он бы уже жил там».

Надо отметить, что нападающий родился в Каталонии. Сообщается, что в Барселоне живет его семья. Однако слова агента ― ещё один намек на то, что игрок больше не хочет защищать цвета «Реала».

Marca: «Бенфика» договорилась с «Реалом» об аренде Мариано Диаса. Спорт-Экспресс

В интервью тому же изданию Bernabeu Digital Давид Аранда сказал: «Мариано намерен уйти, когда мы найдем вариант, который его удовлетворит. Мы находимся вот в такой ситуации, пытаясь найти команду, которая ему понравится».

Фанаты «Реала» совершенно не расстраиваются из-за возможного ухода Диаса, вот, что они пишут в социальных сетях:

«Мариано, убирайся как можно скорее».

«Можно заплатить ему, чтобы он наконец ушел».

«Бэйл, по крайней мере, забивал за нас в финале ЛЧ, а Мариано буквально ничего не сделал, чтобы помочь команде выиграть трофей».    

«Ясно, он не любит Мадрид. Лол, я уверен, что Мадрид его тоже не любит».

«Когда вы думаете, что Мариано уже не сможет вас чем-то удивить, он преподносит новый сюрприз».

Ранее сообщалось, что, помимо Мариано, клуб намерен покинуть Лука Йович. По информации издания Marca, если у «сливочных» не получится сохранить Борху Майораля, «Реалу» придется искать нового резервного центрфорварда.

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