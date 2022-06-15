Альвро Одриосола готов бороться с Карвахалем и возвращается в «Реал Мадрид»

Альвро Одриосола смог воспользоваться арендой в «Фиорентине», чтобы вернуться в «Реал Мадрид». У правого латераля еще два года по контракту со «сливочными», и он намерен доработать их на «Беранбеу». Альваро уже пробовал себя в «Баварии» и в «Фиорентине», поэтому считает, что аренды с него достаточно.

Анчелотти положительно смотрит на новую возможность для Одриосолы, учитывая, что в прошлом сезоне Карло пришлось задействовать Лукаса Васкеса на позиции правого латераля, когда Дани Карвахаль не мог играть.

Сильная сторона Одриосолы – скорость, к этому стоит прибавить, что его игра в обороне за время пребывания в Серии А стала куда сильнее.

Прошлым летом позиция правого латераля вызывала большие сомнения из-за многочисленных мышечных травм Дани Карвахаля. Однако, с марта и по май Дани показал всем свою лучшую форму. Он смог проявить себя в финале Лиги Чемпионов в Париже против «Ливерпуля», полностью заблокировав Луиса Диаса и проведя одни из лучших матчей за «Мадрид» с 2013 года.

Альвро Одриосола готов бросить вызов и бороться за место в команде. Замены необходимы, когда в сезоне «Мадрид» играет под 70 матчей в шести разных турнирах.

Одриосола провел удачный сезон в «Фиорентине» (43 матча, 3 гола и 11 ассистов), придерживаясь специальной программы питания и физической подготовки. Сейчас он находится в идеальной форме и вполне соответствует 30 млн евро, которые «Реал Мадрид» заплатил за него в 2018 году.