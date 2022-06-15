«Я считаю, это Мбаппе ошибся, а не Тчуамени»: Густаво Пойет о выборе футболиста между «ПСЖ» и «Мадридом»

Густаво Пойет был первым тренером Тчуамени в элитном футболе, он дал возможность футболисту дебютировать в Лиге 1, работая в «Бордо». Сейчас Пойет уверен, что Тчуамени сделал отличный выбор в пользу «Мадрида», в отличие от Килиана Мбаппе.

«Когда я пришел в «Бордо» в январе 2018, то смотрел матчи филиалов, там играл и Тчуамени. Он был в потрясающей форме. Мы взяли его на предсезонку с основной командой, сразу стало понятно, что он исключительный парень. Он очень образован и полон желания стать лучше. Сложно найти футболиста, который с такой легкостью бы играл в центре поля», - говорит уругвайский специалист в интервью изданию AS.

«Я бы поставил его на место Модрича, хотя если выбирать будет Тчуамени, то он предпочтет место перед защитой. Он играет с такой легкостью всего в 22 года. Тчуамени удивил меня в очень юном возрасте, так что Анчелотти не ошибся, сделав ставку на него».

Пойета спросили, не ошибся ли Тчуамени, выбрав «Реал Мадрид», а не «ПСЖ». Тренер дал четкий ответ: «Я скажу так, я считаю, что Мбаппе ошибся – это точно».