«Он заслуживает играть в Лиге чемпионов» — Роберто Карлос намекнул на потенциальный новый клуб Марсело

Бывший защитник «Мадрида» Роберто Карлос намекнул, где может оказаться Марсело в следующем сезоне. 34-летний футболист только что эмоционально попрощался с Королевским клубом после 15 лет на «Бернабеу».

Марсело станет свободным агентом по истечению срока действия его контракта с «Мадридом». Он присоединился к «сливочным» в январе 2007 и стал самым титулованным игроком в истории клуба.

Марсело сыграл 546 матчей, забил 38 голов и отдал 103 ассиста за «Реал Мадрид». Он помог команде шесть раз выиграть чемпионат Испании, дважды Кубок Короля и пять раз Лигу Чемпионов.

Роберто Карлос сообщил, что к Марсело проявляют интерес турецкие клубы, по его мнению, бразилец заслуживает продолжать играть в Лиге Чемпионов.

«Я кое-что слышал в Турции о Марсело. Он все-еще молод, я не знаю, будет ли это в итоге Турция, давайте предоставим ему решать, что для него лучше. Однако, Марсело заслуживает играть в Лиге Чемпионов», - заявил Карлос изданию Marca.

По данным испанских СМИ, Марсело получил несколько предложений от европейских клубов, а также клубов из Турции, ОАЭ и Катара. Переход в «Трабзонспор» или «Фенербахче» даст Марсело путевку в Лигу Чемпионов.