Анчелотти обожает игроков «10-й позиции». Трансфер Тчуамени может помочь Азару

Карло Анчелотти питает слабость к атакующим игрокам. Его можно назвать GOAT-ом в работе с нападающими, что могут подтвердить нынешние суперзвезды мадридского «Реала» Карим Бензема и Винисиус Жуниор, показавшие лучшие в своей карьере сезоны под руководством Карлетто. Марко Асенсио и Родриго Гоэс также получили только лучшее от итальянца в сезоне 21/22.

В прошлом Карло всегда желал иметь 10-ку на поле. С тех пор футбол изменился, но мы никогда не сможем забыть его любовь к Хамесу Родригесу, который забил 13 голов и сделал 13 ассистов с 2,7 ключевыми передачами в среднем за игру в своем первом сезоне в «Реале» при Карло.

В прошлом сезоне Анчелотти действительно не мог использовать позицию "10-го номера". Он экспериментировал и пытался использовать Эдена Азара в свободной роли. Азар продемонстрировал отличный дриблинг и статистику ключевых передач, а Марко Асенсио сделал хет-трик на этой роли против «Мальорки». Так что были и плюсы, но, в целом, тактика "Реала" просто не могла позволить себе креативного игрока в атаке. Слишком много было принесено в жертву структуре и обороне.

Но с приходом Орельена Тчуамени в «Реал» Анчелотти может получить возможность снова использовать десятку, особенно если Меренге решат подписать современного плеймейкера в следующем сезоне.

Как Тчуамени делает это возможным?

Клуб знал, что француз — единственная реальная потенциальная долгосрочная замена Каземиро в опорной зоне. Но Тчуамени также хорошо продвигает мяч и имеет дополнительные преимущества в атаке, в будущем он сможет играть вместе с Эдуардо Камавингой, в долгосрочной перспективе это будет отличная связка. Поскольку «Реал» теперь может использовать двойную опорную зону с Тчуамени в составе, это дает им возможность использовать третьего полузащитника в расстановке 4-3-3. Что-то похожее на то, что мы видели, например, в мюнхенской «Баварии» в последние годы.

Кроме того, это может помочь Эдену Азару получить минуты на позиции, где он может внести более значимый вклад, учитывая, что левый фланг должен принадлежать Винисиусу.

Анчелотти любит десятку. Большинство футбольных романтиков любят, и фанаты «Реала» определенно входят в их число.