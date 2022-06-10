Антонио Пинтус: «Иногда я играю с детьми и думаю о Модриче и Кроосе – моя жена не в восторге от этого»

Антонио Пинтус – один из лучших специалистов по физической подготовке в мире. Ему вот-вот исполнится 60 лет, у него 4 диплома и три победы в Лиге Чемпионов с Зиданом и Анчелотти.

Многие тренеры хотели бы видеть его в своих командах. Помимо двоих вышеупомянутых, сотрудничать с Пинтусом повезло Марчелло Липпи, Джанлуке Виалли, Дидье Дешаму, Фабио Капелло и Джанфранко Дзола.

О подготовке

«Я бегаю вместе с парнями, делаю с ними все упражнения. Стараюсь доводить их до придела, как и себя, особенно во время предсезонной подготовки. Они думают: если Пинтус так бегает в 60 лет, то мы уж точно должны».

О тренировках с мячом и без

«Парни хотят тренироваться с мячом, но они знают о важности обоих методов. Где-то 15 лет назад я начал смешивать физическую и техническую подготовки, упражнения с мячом и без. С опытом я понял, что травмы могут увеличиваться, если не восстанавливаться своевременно. Но не будем забывать, что в футбол играют все-таки с мячом».

О Криштиану Роналду

«Криштиану – монстр, спортсмен от рождения, феномен по своей природе, но он развил свои врожденные способности, пойдя на многие жертвы. Эти качества сочетаются с моей профессиональной философией – для меня это важный стимул».

О Кариме Бензема

«Криштиану и Бензема похожи. Я считаю, что он очень повзрослел, он всегда работает и проводит физиотерапевтические процедуры дома. Этот парень идет на большие жертвы и внимателен ко всему. Он знает цену дружбе».

О Тибо Куртуа – главном герое финала Лиги Чемпионов

«Он два метра в высоту, каждый раз, когда он делает сэйв на земле, он как будто сбегает с пятого этажа. У него отличная координация».

Об отношениях с игроками

«Я от души желаю им всего наилучшего, они все в моем сердце. Виалли, Дзолла, Недвед, Эвра, Кьеллини…их невозможно забыть. Иногда я играю со своими детьми и думаю о Кроосе и Модриче…моя жена не в восторге от этого, она говорит: «Антонио, вернись к нам!».

О том, как изменились футболисты

«Сейчас почти у всех есть тренажерные залы дома, помимо тренировок в клубе, занимаются самостоятельно. Сейчас футболисты лучше подготовлены, чем раньше, но это все те же парни – их нужно любить».