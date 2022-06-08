История Сержа Гнабри из тех, что повторяются от лета к лету: эта история об игроке, чей контракт близок к завершению, и сейчас он ищет себе новое направление, не достигнув соглашения со своим клубом, в данном случае – с «Баварией». В последние несколько дней полузащитника связывают с «Мадридом». Однако, «сливочные» со своей стороны никакого интереса к немцу не проявляли.

Футболист, высоко оцененный на рынке, может покинуть клуб, с которым не пришел к соглашению. История знает множество таких примеров: у Тони Крооса оставался год по контракту с «Баварией», когда он начал сближение с «Мадридом». Случай с Алабой сюда не подходит, потому что его контракт заканчивался в том сезоне, в котором он присоединился к «Мадриду».

Серж Гнабри уже заявил, что первым делом, попав в Мадрид, он отправится на «Сантьяго Бернабеу». Он объяснил, что ему просто еще не довелось сыграть на этом стадионе, однако, руководство «Мадрида» не оценило такие заявления, в клубе считают, что позиция, на которую претендует Гнабри занята Родриго и Асенсио.

Бразилец адаптировался на правом фланге в связи с тем, что Винисиус постоянно играет слева. В «Сантосе» Родриго тоже играл слева, но адаптация в «Мадриде» на новой позиции прошла превосходно.

«Реал Мадрид» не получал предложений и не выказывал интереса к заключению соглашения с Гнабри, который хоть и не является незаменимым, но все же один из ключевых игроков «Баварии». Интересы Гнабри представляет то же агентство, что и Мане, и Тер Штегена. Интересно, что агенты Мане ведут переговоры с «Баварией». Так или иначе, «Реал Мадрид» не заинтересован в Гнабри.

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