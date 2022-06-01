«Мадрид» готовит предложение для Габриэла Слонины

Сезон закончился, и «Реал Мадрид» готовится направить свою активность с поля в кабинеты. Клубу нужно сосредоточиться на позиции вратаря. И речь не о Тибо Куртуа, а об Андрее Лунине.

Несмотря на то, что работа украинца была образцовой, он сыграл всего пять матчей за «Мадрид». Это очень низкие показатели для его 23-х лет, несмотря на отличную аренду в «Овьедо» и большой потенциал. В «Мадриде» не уверены в будущем Лунина в клубе.

Если Андрей решит покинуть «Бернабеу», то ему потребуется замена, которой может стать Габриэл Слонина, как сообщает главный инсайдер Фабрицио Романо. Известный в МЛС, как Гага – это голкипер будущего, пример роста соккера в США. Его зарплата составляет около 68 000 евро за сезон.

Слонина дебютировал в этом сезоне с «Чикаго Файр», став самым молоды голкипером в истории и привлек внимание «Челси». Им также интересуется мюнхенская «Бавария», в клубе пока не уверены в будущем их запасного голкипера Алекса Нюбеля, который находится в аренде в «Монако». «Реал Мадрид» хочет продолжать свою политику подписания молодых талантов и намерен начать переговоры, чтобы выбиться в лидеры среди заинтересованных в футболисте клубов, среди которых, помимо вышеназванных, также «Эспаньол» и «Валенсия».

Американскому голкиперу всего 18 лет, он пятый среди лучших голкиперов до 25 лет в МЛС, по данным Olocip. Футболистом также интересуются национальные сборные США и Польши, Слонина отдает предпочтение американской команде, за которую ранее выступал в юношеских категориях. В прошлом году он сыграл 2 250 минут в 25 матчах, пропустил 36 голов и в 9 матчах сохранил ворота сухими.

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