«Я чувствую себя хорошо»: Алаба готов сыграть в финале ЛЧ

Давид Алаба заверил, что чувствует себя хорошо, а мышечная усталость, не позволившая ему сыграть с «Бетисом» осталась в прошлом. Футболист сможет принять участие в финале Лиги Чемпионов против «Ливерпуля».

«Я чувствую себя хорошо, у меня было время на восстановление. Я упорно работал в эти дни, чтобы приготовиться к матчу. Мне нравится играть за «Реал Мадрид». У нас сильная команда, талантливые футболисты. Мы доказали это по ходу сезона, прежде всего – Карим Бензема. Я рад быть здесь и помогать этой отличной команде».

«Я доволен сезоном, а в субботу нас ждет большой матч против «Ливерпуля», надеюсь, что мы сможем принести еще один трофей мадридистам. Я очень счастлив, ведь я перешел в «Реал Мадрид» именно для того, чтобы играть в таких матчах. Мне очень повезло, и я наслаждаюсь происходящим».