Менди – благословение для Анчелотти

Ферлан Менди – безоговорочно игрок «основы». Его возвращение на «Балаидос» затмил Карим Бензема, вышедший с капитанской повязкой и приведший «Реал Мадрид» к победе. Но возвращение французского латераля не менее важно для Карло Анчелотти, с ним ему намного спокойнее.

Достаточно просто посмотреть статистику «Мадрида» с Менди и без него. Как только он вернулся, команда выиграла после тяжелого поражения в Класико, где Менди не было. В матче с «Барсой» не хватало не только Бензема, но и незаменимого левого латераля – ключевого игрока обороны «Мадрида».

Менди – это благословение для «Мадрида». Процент побед «Мадрида» в Ла Лиге с французом в составе очень высок. В этом сезоне он выиграл 79% матчей, в которых принимал участие. Баланс составляет 15 побед, три ничьи и только одно поражение против «Хетафе». Когда «Реал Мадрид» проиграл «Эспаньолу» и «Барселоне» Менди не было на поле.

В двух предыдущих сезонах картина была аналогичная. В прошлом сезоне у Менди 73% побед в Ла Лиге (19 побед, 5 ничьих, 2 поражения за 26 туров). В дебютном сезоне 72% побед (18 побед, 6 ничьих, 1 поражение за 25 туров).

С Менди «Мадриду» спокойнее. Проблемы наступают, когда француза нет в составе, один раз Марело стал альтернативой, также его может заменить Начо, но Анчелотти предпочитает именно связку Менди-Винисиус на левом фланге. Здесь все предельно ясно, в отличии от ситуации справа, где от матча к матчу Карло терзают сомнения: сначала по поводу Карвахаля и Лукаса, а потом Родриго и Асенсио.

Ферлан Менди зарекомендовал себя, как незаменимый игрок «основы», он среди игроков, ожидающих продления контракта, как Милитао и Винисиус – в этом сезоне все трое стали звездами команды.