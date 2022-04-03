Бензема сравнялся с Ди Стефано по количеству забитых голов в Ла Лиге

Карим Бензема оформил дубль в ворота «Сельты» и сравнялся с Альфредо Ди Стефано, став третьим в истории лучшим бомбардиром «Мадрида» в Ла Лиге. Французский нападающий уже забил 216 голов, и его опережают только Рауль (228 голов) и Криштиану Роналду (312).

Бензема проводит свой самый результативный сезон: на его счету уже 34 гола. Свой первый гол в составе «Мадрида» он забил в матче 3-го тура Ла Лиги 2009/10 с «Хересом». Карим выиграл с Королевским клубом все что можно. Его впечатляющий список наград включает 20 титулов: 4 Лиги Чемпионов, 4 Клубных Чемпионата Мира, 3 Суперкубка Европы, 3 Ла Лиги, 2 Кубка Короля и 4 Суперкубка Испании.

В матче с «Сельтой» Бензема забил два гола, которые стали для него 23 и 24-м в нынешнем розыгрыше Ла Лиги. Таким образом, он сравнялся со своим самым результативным показателем, достигнутом в сезоне 2015/16. У нынешнего лучшего бомбардира чемпионата есть в запасе еще 8 матчей, чтобы превзойти свой собственный рекорд. Француз забивал более 20 голов в чемпионате еще в четырех кампаниях: 2020/21 (23) гола и 2019/20, 2018/19 и 2011/12 – по 21 гол.

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