«Начо всегда выполняет свои функции», - фраза, которая не соответствует роли защитника «сливочных». Не потому, что он не выполняет свою работу, а потому, что «выполнение» означает исполнение функций, возложенных на кого-то другого. Тем не менее, Начо привык выполнять задания, которые априори предназначены для других. Ввиду отсутствия Фернана Менди в решающем для «Мадрида» матче Начо снова имеет все шансы выйти в стартовом составе. Это настоящий спасатель, которой верой и правдой служит команде всей своей жизни.

Из-за травмы отводящей мышцы Менди остается вне игры против «Барсы» в это воскресенье. Менди уже пропустил матч с «ПСЖ» на «Бернабеу» из-за перебора желтых карточек, и тогда за левый фланг обороны отвечали Начо и Алаба. В первом тайме на позиции левого латераля играл кантерано, центральный защитник по призванию, но джокер по профессии. Во втором тайме он поменялся позициями с австрийцем, который должен был чаще подключаться к атаке. С MNM (Мбаппе, Неймар, Месси) нелегко справиться, но, как это часто бывает, Начо потушил огонь. Возможно, ему придется повторить это в Класико, где ему будет противостоять Дембеле.

В матче с «ПСЖ» Начо играл на двух позициях, обеспечивая тот универсальный фактор, которым Анчелотти так активно пользуется в этом сезоне. Из 40 матчей, в которых кантерано был доступен (он пропустил один из-за мышечных проблем), он сыграл в 29 (72,5 %), 18 из которых в стартовом составе (62%). И если на бумаге Начо является третьим центральным защитником, то на деле ему не чуждо выступать в роли альтернативы на флангах: он провел 12 матчей на позиции центрального защитника, 9 – на правом фланге и 6 – на левом. Когда есть проблемы в защите, на помощь приходит Начо.

Искусственный интеллект (ИИ), преимуществом которого является объективность, также подтверждает эффективность футболиста «Мадрида». Olocip, компания, применяющая искусственный интеллект в футболе, показывает, что Начо является страховкой для «Мадрида». Влияние игрока измеряется не только количественно (обычная статистика), но и качественно.

Перехватить длинный пас, когда рядом нет нападающих и нет видимой опасности, совсем не то же самое, что отобрать его у Мбаппе, когда он вот-вот войдет в штрафную. В результате формируется общая ценность, определяющая влияние игрока в конкретных областях. В большинстве оборонительных зон Начо является одним из лучших в «Мадриде». В оборонительном плане его действия ставят его на пятое место среди лучших игроков «Мадрида» после Милитао, Куртуа, Алабы и Каземиро и впереди Карвахаля и Менди – двух очень важных игроков при условии, что они здоровы.

Он является вторым лучшим игроком в команде по оборонительным единоборствам, которые не приводят к потере владения мяча; третьим по успешным воздушным единоборствам и отбору мяча; четвертым по не воздушным оборонительным единоборствам и блокированным ударам; пятым по отбору мяча.

Кроме того, он вносит свой вклад и в других областях: он забил два гола (в ворота «Алавеса» и «Гранады») и является четвертым по положительным атакующим действиям (Винисиус – явный лидер, за ним следует Бензема и далее Асенсио) среди всей команды. Он не так много добавляет в атаку, как другие, но когда он это делает, то делает это эффективно. По этому показателю он занимает девятое место среди всех игроков команды. Для ИИ вклад Начо в игру команды соответствует вкладу игрока стартового состава. Очевидно, что Анчелотти нуждается в таком футболисте.

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