Фернандо Йерро: «В генах «Мадрида» только одно – побеждать»

Фернандо Йерро пришел в первую команду «Мадрида» в 1989 году, заняв место Камачо. Он был всего лишь новичком в команде, а в итоге стал легендой, выиграв три Лиги Чемпионов, два Межконтинентальных кубка, пять Ла Лиг, один Кубок Короля, один Суперкубок Европы и четыре Суперкубка Испании. Именно 14 лет в сливочной форме сделали его пятым игроком с наибольшим количеством выступлений за всю историю клуба – 601, его превзошли только Рауль, Касильяс, Санчис и Серхио Рамос. Йерро был не просто защитником, забивающим голы. Он начал свою карьеру в качестве полузащитника, но быстро понял, что его место – в центре обороны. Несмотря на свою позицию, Фернандо забил 127 голов. Кроме этого, он провел 89 официальных матчей за сборную Испании. Игрок, поднявший девятый кубок Лиги Чемпионов в ту ночь, когда Зидан забил один из самых красивых голов в истории футбола, дал эксклюзивное интервью изданию AS.

Что есть у «Мадрида» такого, чего нет ни у одного другого клуба?

Во-первых, история – то, что нельзя купить. «Мадрид» – самый успешный клуб в мире, и у него самое лучшее отношение к делу в мире. И, во-вторых, ген, тот самый ген победителя. Когда в других клубах можно увидеть хорошую игру, тактику... В «Мадриде» главное – победа. И как «Реал Мадрид» побеждает? Ну, иногда даже не знаешь, но в нем есть тот ген, который повышает требования и величие эмблемы клуба. Это то, что ты наследуешь с детства, а старшие учат тебя. Ты видишь это. В «Мадриде» сегодня ты выигрываешь самый важный матч в мире, а в следующем сезоне ты снова соревнуешься за титулы. Здесь ты не живешь достигнутым результатом. Против кого бы ты ни играл, даже если иногда у тебя возникает неизбежное ощущение, что соперник превосходит тебя, в «Мадриде» чувствуют, что могут победить – у тебя или есть это чувство, или нет.

Тяжело ли справляться с давлением, играя за «Реал Мадрид»?

У меня были отличные товарищи по команде, великолепные игроки, которые, бывало, не смогли справиться с таким давлением. «Реал Мадрид» играет на победу – это в менталитете клуба. «Сливочные» выходят на поле с мыслью, что победят, где бы они ни играли. Слушай, в день моего дебюта в Ла Лиге ко мне подошли старшие игроки и сказали: «Мы – мадридский «Реал» и мы не проигрываем даже на предсезонке». И это тот самый ген. Есть одна вещь, о которой я говорил со многими товарищами по команде, не только из «Мадрида», но и из других клубов или стран: «Реал Мадрид» выиграл столько титулов Лиги Чемпионов... Как это трудно! И против «Ювентуса» или «Валенсии», например, мы не были фаворитами. «Мадрид» побеждал почти во всех финалах, до которых доходил. В наше время вы видите это и, неизбежно, уважаете эмблему клуба.

И трудно ли передать молодым людям, что представляет собой «Реал Мадрид»?

Обычно это сложно, но есть люди, которым это можно объяснить, а есть те, кто не понимает. Посмотрите на Рауля, никто не собирался объяснять ему, что это значит. Или Морьентес, Гути? Люди приходили сюда и уже знали, что здесь есть. Вот почему я говорю, что у меня были товарищи по команде с огромным талантом, которые, когда дело доходило до предъявления таких требований, не могли с этим справиться. Они не выдерживали этого давления. В «Мадриде» день проигрыша – это самый тяжелый день: клуб потрясен, общественное мнение настроено против тебя... Я провел в клубе 14 лет, и каждый раз я читал, что «сливочные» хотят подписать центрального защитника. А если бы мы пропустили еще два гола, то сразу возникали кандидатуры других центральных защитников. Как ты с этим справляешься? Ты должен обладать индивидуальностью и большой уверенностью в себе, иначе это невозможно. Кроме того, есть тренеры. Посмотрите на всех тренеров, которые выигрывали Лигу Чемпионов, ведь все они одинаковы: клубные люди, спокойные и не заинтересованные в популярности. Мигель Муньос, Хайнкес, Зизу или Анчелотти были такими же, спокойными людьми, которые понимают, что клуб большой и что, если они будут ниже статусом, чем игроки, ничего не произойдет. Они знают, что главные звезды не они, а те, кто находится на поле. В «Мадриде», если ты выигрываешь, это здорово, но если ты проигрываешь, все идет наперекосяк, потому что этот клуб создан для побед. Через этот клуб прошли многие игроки, но величие «Мадрида» всегда было превыше всего.

Болельщики «Реал Мадрид» еще более требовательны, чем клуб?

Болельщики привыкли к победам, потому что они много раз бывали на «Бернабеу», видели многих игроков и праздновали многие титулов. И вот тут-то и появляются стандарты. Если у тебя «девятый» номер, болельщики всегда будут требовать от тебя должного, но, конечно, неизбежно ты становишься старше и твоя форма становится хуже – это случается со всеми. Чем старше ты становишься, тем больше снижается твоя результативность. Но болельщики хотят видеть тебя в лучшем виде, и это нормально, потому что они видели тебя в лучшей форме, они знают, что ты можешь это дать, но это невозможно. Тогда наступает время, когда ты начинаешь меньше играть и больше работать в группе. Какой игрок «Мадрида» не проходил через это? Ты становишься старше, и тебе приходится искать замену – это закон жизни. Когда я пришел в 1989 году, это было связано с тем, что кто-то должен был уйти. Я занял шкафчик под номером 5, где был Камачо, который был легендой. А когда я ушел, пришел Серхио Рамос. Вот почему клуб требует от тебя отткрывать себя заново, чтобы снова побеждать. Побеждать, побеждать, побеждать... Это то, что в «Мадриде» вбивают тебе в голову.

Есть ли на «Бернабеу» что-то неотъемлемое?

Преданность. На «Бернабеу» больше радуются камбэкам, чем победе со счетом 5:0, потому что болельщикам нравится наблюдать за борьбой своей команды. И это происходит потому, что в истории существует множество таких невероятных эпизодов. Вещи, которые невозможно понять. Здесь были многие звезды, и всех их объединяло одно – стопроцентная преданность делу. Я возвращаюсь к тому, что говорил раньше о менталитете победителя. В «Мадриде» люди говорят: «Да, мы играли очень хорошо, хорошо, но выиграли ли мы?» Если ответ отрицательный, люди уходят недовольными. Все клубы хотят побеждать, но здесь это другое, что-то естественное, доведенное до предела.

Что такое «Реал Мадрид» для тебя сегодня?

Я знаю, что это за клуб, я понимаю его, это был клуб 14 лет моей жизни, и он дал мне очень многое, не только как игроку, но и как человеку. И я очень горжусь своим прошлым, независимо от того, в команде я или нет. Ты видишь, как Пирри говорит о таких вещах, как Сантильяна, Исидоро Сан Хосе, Бутрагеньо, Роберто Карлос, Касильяс... Как прекрасно. Это дело клуба, поколений. Никто не отнимет у меня гордость за «Реал Мадрид».

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