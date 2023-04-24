7 комментариев

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От реакции: наш «Правый латераль» Григорий Астахов рассказывает о том, почему нам всем стоит хотя бы немного притопить за «Кальяри». А еще мы советуем принажать кнопку подписки и приправить плюсом, а то и донатом, если вам понравится!

Клаудио Раньери – абсолютная глыба и тренер, переживший несколько футбольных эпох, сменяющих друг друга в историческом круговороте игры номер один. Для многих ценителей футбола он еще и точка отсчета в интересе и любви к футболу.

Синьор Клаудио за свою богатейшую карьеру перепробовал все топ-лиги кроме немецкой, в совокупности он тренирует уже 37 лет. Послужной список из более чем 20 назначений и отставок делает его настоящим коучем-флибустьером, непредсказуемым с позиции определения своего грядущего места работы, – словом, таким же каким пилигримом, каким, в бытность свою игроком, слыл Николя Анелька.

По признанию самого Раньери, каждое возвращение на родину для него сродни глотку свежего воздуха. Свою состоятельность и современность дон Клаудио неустанно доказывает в каждой точке Старого Света, однако после откровенно неудачных проектов неизменно находит отдушину в родном для него кальчо. Здесь он подвизался и в этот раз, блеснув, промежду прочим, нетривиальностью, если не сказать внезапностью, выбора. Коллаборация Раньери и парней с Сардинии – не первая, однако если тогда, в конце 80-х, их сотрудничество задавало старт тренерской карьере Клаудио, то теперь вполне может ее закруглить. Надеюсь, впрочем, что этого не случится в обозримом будущем.

«Правый Латераль» – с четырьмя любопытными причинами сопереживать в ближайший год «Кальяри» и тому седовласому старцу, в чьи многоопытные руки попал островной проект.

Уход на пенсию с чувством самодостаточности

Почему, казалось бы, это должно волновать рядового зрителя? На самом деле ответ лежит на поверхности. Поставив себя на место Клаудио, поневоле начнешь трубить об отсутствии справедливого и соразмерного твоим делам вознаграждения.

После легендарной истории с «Лестером», которую можно назвать последней сказкой европейского футбола, Раньери и впрямь разминулся с фортуной на долгие годы: концептуальные с точки зрения игровой философии, но весьма сомнительные с позиции результата телодвижения в «Нанте»; затем «Фулхэм» и «Рома», в которых итальянский коуч банально стал заложником ситуации; расхождения во взглядах на футбол с лидерами «Сампы», а затем откровенно слабый этап в «Уотфорде».

Раньери, при всех его шаблонных взглядах на футбол, никогда не был догматиком в чистом виде, а потому избегал стагнации. Да, он никогда не изменял себе, пускай и в требовавших казалось бы того обстоятельствах, но за эту аутентичность и порой упрямство, его уважали. Этап работы с сардинцами после стольких лет непрерывных мытарств должен стать для Клаудио заслуженной разрядкой и возможностью реализоваться на самом высоком уровне, чего, на секундочку, в подобном возрасте пока не удается его современникам. Велика вероятность, что «Кальяри» станет последним пристанищем для 71-летнего специалиста, а потому пускай останется позитивной вехой его биографии.

Кризис-менеджер старой школы

Это, конечно, целиком и полностью про Клаудио. Его труд, как правило, использовали как альтернативный для достижения поставленных целей. Обижал ли такой расклад Раньери? Вряд ли, ведь его услуги по спасению утопающих практически всегда приносили результат, подтверждая высокую тренерскую квалификацию и статус одного из лучших кризис-менеджеров старой школы. Старой, потому что представителям новой в отличие от предшественников не присуще сохранение базовых элементов – для них полная тактическая перестройка порой важнее точечных вкраплений.

Приняв впервые «Кальяри» в 1988-м, Раньери трансформировал полумертвую команду Серии С в авторский клубный проект, дошедший аж до полуфинала Кубка УЕФА. В начале десятых под его окормление попали «монегаски», которых он спас из трясины Лиги 2, а затем случился «Лестер». Кроме того, за плечами Клаудио числится еще и совершенно невероятный очковый камбэк, который он совершил в родном городе – Риме. В конце нулевых «волки» находились в глубочайшем кризисе. Руководство уволило в сентябре 2009-го Спаллетти, после того как Лучано проиграл на старте все матчи и замыкал с подопечными таблицу чемпионата.

Спасти положение позвали именно Раньери, после чего ситуация повернулась на 180 градусов. К апрелю 2010-го «Рома» шла первой (!!!), и единственное, что придало той римской сказке чуть более прозаический финал, стало то, что команда в конце все-таки соскочила с пьедестала, уступив чемпионство «Интеру». Тем не менее, впечатляющий рывок из подвала турнирной таблицы на самую крышу вошел в историю, а за Клаудио окончательно закрепилась репутация экстраординарного спасителя, берущегося за сложные коллективы, забракованные любым другим тренером.

Футбол «Кальяри» прямо сейчас – настоящий тактический калейдоскоп.

В этом сезоне дон Клаудио снова заявил о себе в излюбленной манере – принял без пяти минут утопленника и сделал из него конфетку. Взяв на поруки сардинцев в конце декабря, Раньери снова не стал рубить с плеча, полностью перекраивая схему игры команды и перетасовывая лидерский костяк. Напротив – опытный ментор оттолкнулся от характеристик лидеров, а формацию оптимизировал лишь опционально – по ходу матча или отталкиваясь от специфического соперника.

Главная особенность – широкие бровки в стартовых поединках, ключевое же изменение по ходу всего чемпионата – разыгрывающий опорник в лице Макумбу, предпочитающий низкую позицию и подстраховку латералей. В общем, что-то из времен раннего «Нанта», когда неподатливость игроцкого материала сподвигла Раньери на отход к более примитивному футболу.

Надежная защита и упор на центрбеков – краеугольные камни игровой философии Раньери. Островитяне не стали исключением. Финишировал клуб с третьим показателем по пропущенным, однако если отбросить период до Клаудио, картина совсем дополнится – «Кальяри» окажется самым «сухим» в лиге. Не забывает команда и про атаку. Джанлука Лападула – ярко выраженный лидер сардинцев, в 38 матчах у него 24 мяча (а еще есть пять ассистов).

Бомбардирские подвиги возвели перуанца на голевой пьедестал Серии Б, а раскрыться в роли чистой девятки ему помогли вингеры новой формации, которых Раньери «сочинил» по ходу чемпионата: анголец Зиту Лувумбу может сыграть как в паре с Лападулой, так и под ним, но со смещением вправо; слева же прижился Марко Манкозу, который невероятно хорош при высоких отборах и зональном прессинге.

Раньери много экспериментировал со схемой, хотя, как я и сказал ранее, в качестве базовой выбрал модель предшественника. Со временем Клаудио лишь отказался от тройки ЦЗ, мотивацией послужило, скорее всего, желание насытить центр во второй трети. С такой формацией (4-3-1-2) «Кальяри» существенно преуспел, проиграв лишь раз «Парме». Кроме того, так коуч нашел баланс между всеми линиями, а на закономерный читательский вопрос о том, почему в таком случае 71-летний наставник не остановился на 4-2-3-1, могу предположить, что стремление играть в низкий блок породило нежелание выстраивать высокий ромб с креном в сторону финальной трети. От этого выигрывает опорная зона, но главное – все та же двойка ЦЗ.

Континентальный футбол vs островной

Для меня, по правде говоря, этот фактор первичен. Ностальгию по кальчо конца нулевых/начала десятых в первую очередь формирует впечатление от разнообразия регионального футбола.

Беднейшие Апулия, Калабрия или Базиликата тогда еще получали свой шанс засветиться на внутренней арене в «вышке», не балуя нас привлекательным футболом, но культивируя эстетику провинциальной аутентичности. Что уж говорить про неповторимый шарм Сицилии и Сардинии. Островитяне имели довольно широкое представительство в высшей лиге: играющая в полупрофессиональный по качеству футбол «Катания» (ныне в Серии D) с абсолютно непередаваемой атмосферой на трибунах и пока еще нераскрывшимися Папу Гомесом и Пьетро Терраччано в обойме; «Палермо» с их коза-ностровым флером и фриковатым владельцем Маурицио Дзампарини, менявшим по 5-6 тренеров за сезон; и, наконец, «Кальяри», чья фан-база кишит либо ультрас, исповедующими околорасистские взгляды, либо молодчиками, ратующими за островную сепарацию («отделимся от континентальной Италии и заживем»).

Но континентальный футбол вел стремительную экспансию, возглавляемую северянами-богачами, которые раскупали игроков из симпатичных команд-проектов с юга, фактически делая их своими фарм-клубами. Это и внутренние дрязги на пару с коррупцией постепенно свели на нет существование сицилийцев в Серии А.

«Кальяри» же еще тогда встал на рельсы планомерного развития, развивая академию, привлекая инвестиции (в том числе зарубежные) и становясь флагманом островного футбола в Италии. Прошлогодняя потеря клубом прописки в элите сделала футбольный регионализм в «вышке» почти что рудиментом. Хотелось бы, чтоб этого не случилось, а сардинцы задержались в двадцатке сильнейших на долгие годы, радуя нас своим особым колоритом.

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Фото: globallookpress.com/Fabio Murru/Keystone Press Agency, Maurizio Borsari/www.aicfoto.com, IMAGO/www.imagephotoagency.it; commons.wikimedia.org; facebook.com/cagliaricalcio