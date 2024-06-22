Евро-2024 – восторг

8 мыслей Ильи Васильева о прекрасном турнире.

Неделю назад стартовал Евро-2024. И мгновенно захватил.

Почти все матчи – интенсивные и интригующие, сюжеты круче, чем у Квентина Тарантино и Гая Ричи, крепкие андердоги и мощные фавориты.

Структурировать восторг непросто, но я постараюсь.

1. Евро-2024 вернул настоящий футбол сборных, который мы не видели с ЧМ-2018

Последние турниры сборных получились скомканными: Евро-2020 оставил странное послевкусие из-за экспериментальной логистики, умноженной на коронавирусные ограничения, а ЧМ-2022 тяжело разгонялся из-за непродолжительной подготовки – игроков вырвали посреди сезона.

Многие так и не приняли Лигу наций: вялый ритм, не такой престижный трофей, излишняя сложность с отбором на ЧМ и Евро. Получается, после ЧМ в России мы не видели крупных турниров с атмосферой, в которую влюбились в детстве.

Сейчас я наслаждаюсь Евро-2024 и убеждаюсь, что расширение до 24 команд – не такое уж и страшное. 2016 год – эксперимент, 2021-й смазал коронавирус, теперь – все супер. Новый формат не так пугает, как увеличение ЧМ до 48 сборных из-за большей квоты для Азии и Африки.

Разрыв по классу в Европе не так высок: даже андердоги выстраивают четкую структуру благодаря тренерским идеям (Румыния, Словения, Словакия, Грузия) и ставке на звезд. По сути, избиений практически нет. Исключения: Шотландия против Германии в матче открытия,неожиданно спасовавшая Украина против менее звездной Румынии, антифутбольная Сербия.

В остальном – очень плотно, динамично и ярко. В том числе и благодаря наплыву болельщиков в Германию.

2. Чувствуется и влияние клубного футбола

Мы часто ругаем сборные за упрощение. Типичная картина отбора или ЧМ-2022: все в разном состоянии, тренеры ставят на стандарты, терпение и подстройку под индивидуализм суперзвезд. Поиск баланса заставляет жертвовать зрелищностью и игровым интеллектом.

На Евро-2024 мы все чаще слышим: эта сборная играет как клуб.

● Германия Юлиана Нагельсманна доминирует с высокой линией обороны, разыгрывает через середину и продвижение от Тони Крооса;

● Испания разгромила Хорватию, после чего смяла Италию прессингом, фланговой игрой и перфомансами Педри, Фабиана Руиса и Ники Уильямса. Никакого ватоката, только отточенные комбинации;

● Швейцария с умными розыгрышами Мурата Якина и Эбишером в роли латераля-десятки ;

● Нидерланды Роналда Кумана и Лучано Спаллетти с тремя центральными защитниками на мяче , ставкой на комбинации и десяток;

● Организованный прессинг Бельгии под руководством Доменико Тедеско;

● Словакия копировала «Наполи» с помощью Станислава Лоботки;

Да, идеи из клубного футбола не всегда помогают: Португалия Роберто Мартинеса перемудрила, Украина вообще ничего не смогла в первом туре (исправилась во втором), Англия – уныние , но благодаря удачным копиям Евро стал интереснее.

3. Матчи топов – супер. Разочаровала только Англия

Топ-сборные – главные ориентиры моды. Германия – восхитительная, игра Испании против Италии – красота, Италия влюбила в себя творчеством против Албании, Нидерланды симпатично сыграли без Френки против Польши, Франция прокачала левый фланг и вернула прежнего Нголо Канте, Португалия драматично и с миллионом навесов дожала Чехию, а Бельгия выдала одну из лучших дуэлей против Словакии.

Да, Англия – редкостная скука. Но с ней все равно весело: тактическая постирония Гарета Саутгейта рождает мемы (раз , два , три ) и позволяет выспаться (например, я прекрасно отдохнул и поболтал по телефону перед Италия – Испания).

4. Андердоги дарят зрелище

Приятные наблюдения о прогрессе аутсайдеров и середняков:

● Швейцария провалила вторую часть отбора, зато ожила на Евро: крепкий первый тайм с Венгрией и вырванная ничья против Шотландии.

● Шотландия дерзко вернулась после выноса от Германии;

● Албания подарила самый быстрый гол в истории Евро и ежеминутно вводила адреналин в сердце соскуфившейся Хорватии;

● Словения чуть не задавила Данию во втором тайме и яростно напрягала аморфную Сербию;

● Австрия носилась против Франции и даже прижала ее;

● Румыния сенсационно и организованно разнесла Украину;

● Турция после унылого Евро-2020 привезла драйвовую комбинационную сборную;

● Грузия устроила праздничный дыр-дыр в дебютном матче – и была близка к ничьей;

● андердоги постоянно забивают первыми, заставляя фаворитов отыгрываться.

5. Творчество зашкаливает. Возвращаются даже десятки

В 2023-м Зинедин Зидан, Лео Месси и Вадим Лукомский признали смерть десяток в мировом футболе. Аргументация: фантазисты загоняются под системность, риск теперь ограничен, больший акцент на игру без мяча, прессинг-рабство, меньше пространства между линиями. В итоге чистокровных десяток почти нет, многие эмигрировали в полуфланги или играют глубже.

Так происходит и на Евро, но тренеры ищут идеи для взлома середины:

● Илкай Гюндоган, Педри, Джуд Беллингем – настоящие десятки. Они сильно отличаются от Флориана Виртца и Джамала Мусиалы: раскачивают середину и появляются где считают нужным. К ним же отнесем и Кристиана Эриксена, который при обороне привязан к полуфлангу, но в атаках действует между линиями;

● Тейани Рейндерс из Нидерландов – десятка на пространстве. Он подыгрывает, а не диктует темп, но полезно заполняет свободные зоны;

● Мишель Эбишер – латераль-швейцарский нож . С фланга приходил в середину для поиска свободных зон.

● Георгий Кочорашвили – творец сборной Грузии. Формально – восьмерка, но раскатывал Турцию слева, справа, из глубины и середины;

● Фабиан Руис и Николо Барелла – восьмерки с невероятным объемом и вовлеченностью в созидание.

6. Самая приятная аномалия – дальние голы

Одно из главных воспоминаний детства – ламповая заставка АПЛ на «7ТВ». Никогда не надоедала из-за удивительной концентрации голов из-за штрафной на любой вкус.

Классика Юрия Розанова «думаю, надо бить и забивать» превращалась в удары с лета, наката, рикошеты от штанг и перекладин.

Современному футболу не хватает такого сумасшествия. С появлением xG, системной строгости и контрпрессинга команды заводят мяч в штрафную и реже рискуют, из-за чего дистанция удара сократилась.

Но Евро-2024 – фестиваль голов из-за штрафной. Сравните:

– Евро-2000 13 мячей из 85 (доля – 15,3%), 2004 – 12 из 77 (15,6%), 2004 – 6 из 77 (7,8%), 2012 – 8 из 76 (10,5%), 2016 – 16 из 108 (14,8%), 2020 – 19 из 142 (13,4%).

– сейчас – 13 из 54 (24%).

Очевидно, что неделя – маленькая выборка, и нас ждет регрессия к среднему. Но мы можем расставить некоторые акценты в аномалии:

● часть голов – рикошеты, такое случается регулярно (Коди Гакпо Польше и Эрик Янжа Дании);

● третий гол Турции – в пустые ворота после грузинского стандарта на 97-й минуте;

● оба гола Германии и первый гол Турции в ворота Грузии – с линии штрафной;

● остальные – куда интереснее. Впечатляет, что они нанесены из свободных зон перед бьющим и за спиной: удар в таком случае – оптимальное решение, чтобы не тормозить атаку. У исполнителей достаточно времени, чтобы обвести или плотно положить в свободный угол.

7. Невозможно рационально составить символическую сборную из-за шикарных индивидуальных перформансов

Любимые игроки недели: Тони Кроос (а могло быть иначе?), Йозуа Киммих, Илкай Гюндоган, Джамал Мусиала, Мишель Эбишер, Рикардо Калафьори, Николо Барелла, Джуд Беллингем, Кристиан Эриксен, Натан Аке, Тейани Рейндерс, Нголо Канте, Арда Гюлер, Кенан Йылдыз, Георгий Кочорашвили, Жорж Микаутадзе, Отар Какабадзе, Деннис Ман, Ники Уильямс, Педри, Станислав Лоботка, Джердан Шакири.

Как всех разместить в одной сборной? Какую использовать схему? Прекрасная головоломка!

8. Полное покрытие на Спортсе

Долго подбирал, с чем сравнить ленту Евро-2024: со школой, университетом, библиотекой, историческим семинаром. И понял, что самый оптимальный вариант – международная конференция по всему. Дерби порнодержав , сырная карта Европы , атмосферные репорты со стадионов (и даже из баров ), бесконечная тактика, стеб над Англией Саутгейта , что под килтом у шотландцев , серьезный материал о заднице Магкинна .

Мы следим за шикарным турниром: красивая игра, топовая атмосфера, интересные идеи, команды-сенсации, минимум проходных матчей, постоянный ликбез.

Евро-2024, ❤️

В чем футбол сборных гора-а-а-здо круче клубного

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Фото: Gettyimages.ru /Alexander Hassenstein, Carl Recine, Justin Setterfield, Kevin C. Cox, Alex Livesey, Stu Forster, Dean Mouhtaropoulos