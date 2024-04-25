Чалов больше не в основе ЦСКА. Что с ним не так?

Скоро вернется в основу.

Федор Чалов – один из главных игроков системы Владимира Федотова. Благодаря тонкой игре нападающий постоянно угрожал. Он среди умнейших игроков РПЛ последних лет, в прошлом чемпионате поставил личный рекорд результативности, весной 2023-го освоил позицию инсайда, в начале этого сезона тащил кризисный ЦСКА.

Но в 2024-м влияние Чалова снизилось: меньше него сыграли только Илья Агапов (260 минут), Антон Заболотный (168), Владислав Тороп (90) и Кирилл Глебов (1).

Что происходит с Чаловым?

Не только Чалов мало играет. Федотов ротирует всю атакующую тройку

Раньше Федотов минимально ротировал состав, но весной попробовал пять вариантов атакующей тройки за шесть туров, почти все перестановки по ходу матчей связаны с нападающими.

Как итог: среди нападающих ЦСКА в топ-6 по сыгранным минутам только Виктор Давила. Он стартовал в пяти играх из шести и выходил на удобном левом полуфланге (позиции Мусаева, Файзуллаева и Чалова были плавающими).

Осенью Чалов погас. Но сейчас не играет из-за долгого продления контракта

Отказ Федотова от Чалова удивляет из-за тактического диапазона игрока. В строгой системе ЦСКА он заслужил творческую свободу комбинировал с инсайдами, полузащитниками и латералями, самостоятельно выбирал зоны для включений, спускался в глубину и врывался под прострелы.

Летом Чалов не забивал с игры, но был причастен к большинству голов ЦСКА. После перевода в зону инсайда прибавил в созидании: осенью 2022-го отдал всего один ассист (хотя много подыгрывал), а в 2023-м – сразу семь (больше только у Артема Дзюбы, Эдуарда Сперцяна и Клаудиньо – восемь, Максима Глушенкова – двенадцать).

Осенью ЦСКА тонул из-за больших проблем с составом: Чалов вынужденно занимался черновой работой, отрабатывал в глубине, периодически уходил направо из-за размещения Файзуллаева и Заболотного, гораздо реже угрожал с игры. Были яркие вспышки («Локомотив», «Крылья», «Ростов» и «Краснодар» в первом круге), сохранялась полезность, но постоянный блеск ушел.

Зима – переломный момент. Важны две сюжетные линии:

1. Интерес от «Зенита». Кажется, Чалов не был заинтересован в переходе, но отказался рассказать почему: «Я пока не готов об этом говорить».

2. Длительные и тяжелые переговоры о новом контракте с ЦСКА. Чалов продавливал более выгодные условия для упрощенного отъезда в Европу: скорее всего, речь о компромиссных отступных. ЦСКА же хотел обновить контракт, чтобы Федор не уехал бесплатно (мог вести переговоры уже летом). Диалог затянулся: стороны объявили о продлении сотрудничества только 9 апреля (прошлый договор действовал до конца 2024-го, новый – до лета 2025-го).

Федотов не скрывал, что не ставит Чалова из-за эпопеи с контрактом. И уже 20 апреля с «Ахматом» вернул его в основу вместо сыгравшего три тура подряд Мусаева.

Кажется, околофутбольная история закрыта, теперь важна только игра.

Чалов может вернуться в основу из-за отъезда Файзуллаева и проблем с составом

Итоги:

1. Игровые проблемы Чалова тянутся с осени. Федор оставался полезным, но в кризисной команде выдавал меньше остроты, чем от него ждали. Возможно, Федотов был недоволен еще осенью, но тогда было меньше возможностей ротировать состав (еще не адаптировался Давила и не пришел Мусаев).

2. Пассивность из-за продления контракта повлияла на весну – Федотов отказывался ставить отвлеченного Чалова.

3. В атакующей группе возросла конкуренция. Теперь у Федотова много инсайдов: Давила, Файзуллаев, Обляков плюс универсальные Мусаев и Чалов.

Расширился выбор и в центре: Мусаев удачно вышел на замену с «Оренбургом» (Чалов тогда провалился) и в каждой игре выжигал, а Заболотный отпахал с «Сочи».

В итоге Чалов неожиданно проиграл конкуренцию после рестарта. Но к «Спартаку» ситуация изменится.

Во-первых, Файзуллаев поедет на Кубок Азии U23 со сборной Узбекистана, из-за чего пропустит конец апреля и начало мая. Плюс неизвестна форма, в которой вернется Аббос – так он может выпасть до конца сезона.

Во-вторых, из-за дисквалификаций Виллиана Роши и Игоря Дивеева рушится стройность состава. Федотову придется двигать игроков: Саша Здьелар спустится к центральным защитникам (так начинал и с «Ахматом»), а Иван Обляков выйдет с Мендесом в опорной зоне.

Конкуренция впереди снизится: Давила, Мусаев, Заболотный и Чалов разыграют три места. Скорее всего, Чалов предпочтительнее Мусаева в роли инсайда: более творческий и адаптирован к смещениям в глубину.

Учитывая весенние проблемы, есть вероятность сохранения этого варианта и после возвращения Роши и Дивеева: Игорь слабо начал весну, поэтому Здьелар может остаться в центре защиты, а Обляков отправится в опорную зону и сохранит минимальную конкуренцию впереди.

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Весна-2024 – очень сложный отрезок для Федора Чалова.

Во-первых, тяготило долго продление контракта: Чалов хочет в Европу, а ЦСКА не хочет отпускать лидера бесплатно.

Во-вторых, впервые при Федотове большой выбор в нападении. Конкуренция позволила временно отказаться от погасшего форварда.

В-третьих, Чалов сбавил еще осенью. Из-за универсальности задержался на новой позиции, периодически выходил справа и реже угрожал с игры.

Но ситуация нормализуется. Чалов продлил контракт – теперь меньше поводов отвлекаться. Плюс из-за проблем в составе проще попасть в старт.

Осталось воспользоваться новым шансом.

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Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/Global Look Press ; РИА Новости /Александр Вильф