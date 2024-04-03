18-летний Педро – зверь! Разорвал «Спартак» и исправил тактическое самоубийство Семака

Дубль + штанга после невероятного дриблинга.

Все болельщики «Зенита» после перформанса Педро:

А теперь к тактическим причинам блеска Педро.

Сергей Семак начал с тактического самоубийства : выставил 3-4-3, где Густаво Мантуан – левый латераль, Педро – левый инсайд, Александр Коваленко – правый инсайд, а Ильзат Ахметов – второй опорник в паре с Вильмаром Барриосом.

Количество проблем стартового плана зашкаливало:

1. В этом сезоне Мантуану привычнее правым латералем. Зачастую Семак не привязывал Густаво к краю и просил заходить в середину для подыгрыша и перегрузов. Мантуан слаб в изоляциях слева, из-за неудобной левой ноги снизился эффект его универсализма и кроссов, к тому же он провалился в обороне.

2. Педро не получал изоляции слева, в которых как раз оказывался Мантуан. В итоге неудобно было обоим бразильцам .

3. Коваленко справа – кошмар. Полузащитнику проще в середине, где вышел Ахметов. Ильзат же провалился в опорной зоне при обороне, в отличие от Коваленко, он адаптирован к флангу.

В итоге «Спартак» смотрелся сильнее. Отдельный восторг: работа Тео Бонгонды и Манфреда Угальде в оттяжке. Оба разрывали левый фланг «Зенита» : раздергивали Мантуана и Нуралы Алипа, красиво комбинировали и поучаствовали в первом голе.

«Спартак» справедливо выигрывал, «Зенит» был ужасен.

Но на 37-й минуте Семак перешел на 4-3-3: Караваев стал левым защитником, Страхиня Эракович – правым, Ахметов и Коваленко – восьмерками, Педро получил нужные изоляции слева, потому что Мантуан перешел на противоположный фланг.

Эффект моментален: «Зенит» забрал мяч, заиграл между линиями и несколько раз прижал «Спартак» к воротам.

Добили выходом Вендела: усилили контроль, заработал левый фланговый треугольник (об этом – ниже), пошли перегрузы справа, плюс туда же активнее включались Барриос и Эракович. Отдельный респект сербу за несколько опасных кроссов, умелые подключения, даже обыгрыш один в один. Он стал важным звеном каждого гола: это его была подача перед мячом Педро, он убежал от Зиньковского на силовом дриблинге во второй атаке.

В таких условиях засиял Педро.

● Включился сразу после перестановки в первом тайме. Наконец получил мяч в глубине (Караваев целенаправленно освобождал фланг). Воспользовался расстоянием от Бонгонды, Коваленко увел Наиля Умярова, что открыло возможности для рывка в середину. В итоге Педро на дриблинге протащил мяч в середину и зарядил в штангу.

● Продолжил во втором тайме. Смело принимал мяч спиной к воротам под давлением, разворачивался, уходил в середину и вообще не совершал потерь. Не было моментальной остроты. Но! Он комбинировал с Венделом и запускал переводы «Зенита» направо. Команда расставлялась на чужой половине и выходила на опасные кроссы – так «Зенит» оформил первый гол, его и забил сам Педро.

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● Второй мяч – шедевр. Прекрасно все: комбинация из пяти передач за 19 секунд, смелый рывок Эраковича против Антона Зиньковского, тонкий подыгрыш Андрея Мостового и своевременный перевод Вендела. Педро в огромном порядке: снова на расстоянии от оппонента, запутал Зобнина (мог уйти в бровку, пробить, катнуть Мостовому, притормозить) и ювелирно положил в дальнюю девятку.

Педро удивляет зрелостью .

Ему – 18, но на сборах он уже впечатлял с разными партнерами. Поражал разнообразием: дико похож на Малкома (только слева), дриблинг в бровку и в середину, в состоянии накрутить нескольких подряд, не жадный, одинаково эффективен при владении и рывках за спину, моментально вписался во фланговые треугольники.

Теперь дважды зажег против «Спартака». Ключевая оговорка после РПЛ: вышел на уставших соперников. Но в Кубке сыграл весь матч и, что важно в плане психологии, не потерялся после тяжелых 37 минут в неудобной схеме.

Педро снова поставил перед Семаком важный вопрос. В первых матчах Артур не так впечатлил: да, уже с предассистом против «Урала» и голом в Самаре, но Педро гораздо ярче.

Кого выберет Семак?

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Фото: РИА Новости /Александр Вильф, Владимир Астапкович