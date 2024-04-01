«Краснодар» Мусаева похож на Ивича. И это нормально

Пока чемпионская гонка – поддавки.

Продолжаем дневник уникальной , но все же мучительной чемпионской гонки РПЛ. Борьба за титул напоминает поддавки: сначала «Динамо» разгромно (и справедливо) влетело «Ростову» (1:4), затем «Зенит» слабо выступил в Самаре (1:1), теперь «Краснодар» крайне спорно сыграл с «Локомотивом» (1:1).

Возможно, «Краснодар» – самая начудившая команда из топ-3. Если проблемы «Динамо» в обороне считывались , «Зенит» весь сезон долго входит в матчи, то «Краснодар» убрал тренера, построившего фундамент для борьбы за титул.

Логично, что «Краснодар» остается командой Владимира Ивича. Косвенно это признал сам Мурад Мусаев: «Команда в хорошем состоянии. Коллега хорошо работал, у каждого тренера свое видение игры. Я хотел бы изменить некоторые моменты, хотелось бы играть более высоко в защите, играть немного быстрее».

Но пока Мусаев воспользовался знакомыми идеями:

● искусные стандарты Эдуарда Сперцяна. Он мощно закручивает правой ногой в ближний угол. «Краснодар» насыщает штрафную плюс некоторые подачи – сухие листы. С Ивичем «Краснодар» так забил «Сочи» (2:0) и «Ростову» (3:2), новая жертва – «Локомотив». Кстати, с противоположного фланга в том же стиле закручивал Кади;

● Хуниор Алонсо – левый защитник. С «Локо» получилось вынужденно: Лукас Оласа дисквалифицирован, а Сергей Петров травмирован. При владении Алонсо оставался в тройке с Кайо и Витором Торменой, хотя изредка подключался на фланг. Когда «Краснодар» разыгрывал от ворот, Алонсо несколько раз уходил с края в опорную зону – такое мы тоже видели (яркий пример – первый тайм с ЦСКА );

● Жоао Баши в роли латераля. По сути, он снова стал отправной точкой для гибрида. Прессингуя при розыгрышах от ворот, «Краснодар» использовал 4-4-2, где Баши – левый вингер. Когда команда откатывалась, Жоау был латералем, а Алонсо – третьим центральным защитником. В атаке он занимал ширину, тогда как Сперцян располагался уже;

● хотя есть и обновления: размен Сперцяна и Никиты Кривцова (Ивич чаще оставлял Эжуарда ниже, с «Локо» он сыграл ближе к Джону Кордобе) и Кади на правом фланге (Ивич не очень ему доверял).

Главная проблема – внезапные разрывы между линиями . Прессингующие 4-4-2 и оборонительные 5-4-1 и 3-4-3 смотрелись крайне ненадежно. Мусаев признал проблему: «Не хватало задней линии, чтобы поджимать. Были большие расстояния. Проходило много передач между линиями».

Здесь вопросы к подготовке Мусаева и «Краснодара». Получилось абсурдно: «Краснодар» так и не понял, как системно противостоять смещениям Антона Миранчука и Максима Глушенкова в середину. Никита Кривцов/Кевин Кастаньо и Александр Черников часто ориентировались на Дмитрия Баринова и Марио Митая – тогда теряли Глушенкова или Миранчука. Если же следили за атакующими игроками, из поля зрения выпадали опорники. Например, «Локомотив» так посадил на желтые Кривцова и Кайо.

Техническая запись – «Яндекс Плюс x VSporte»

Главный момент первого тайма – снова провал в опорной. «Краснодар» потерял мяч при розыгрыше от ворот и перестроился на 5-4-1. Гости выдавили «Локо» назад, после чего провалились: запустили Миранчука и Глушенкова в середину, так как Черников и Кастаньо ориентировались на Баринова и Митая.

Плюс не было дополнительной подстраховки от защитников: Сергей Волков не уходил с края за Миранчуком, а центральные защитники не выбрасывались. В итоге Антон принял мяч и идеально разрезал вбегающему Илье Самошникову – Матвей Сафонов спас.

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Мусаев проанализировал пропущенный гол: «При ответном мяче была ошибка в перестроении. Было время, смотрели ВАР. Кайо выдернулся вперед, нас поймали». Но проблема не только в Кайо: Кастаньо допустил прием Алексея Батракова, затем не проконтролировал вбегание Владислава Сарвели, плюс Баринов и Тимур Жемалетдинов спокойно распорядились мячом (видно на повторе).

Еще проблема – тяжелые выходы от ворот. Здесь респект «Локо». Возможно, переход на 3-5-2 при обороне не самый слаженный, зато мешали разыгрывать: гости неоднократно теряли мяч и слабо выбегали вперед. Несмотря на ходы с Алонсо, «Краснодар» не был похож на себя.

С другой стороны, появление Кади и Сперцяна в нападении – шанс на авторские детали Мусаева.

Перевод Эдуарда в нападение – для демонстрации техники, интеллекта, улучшения атакующей статистики (создал несколько подходов).

А роль Кади – отсылка к старому «Краснодару», когда вингеры готовы креативить в середине. Как подтверждение возможной идеи – выход Михайло Баняца на его позицию. Серб не отличается скоростью, но может отличиться нестандартными заходами в центр и полуфланги.

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Пока «Краснодар» Мусаева похож на Ивича. И это нормально: серб построил фундамент, дал комфорт большей части лидеров (Алонсо, Кордоба), а Мурад только пришел в разгар чемпионской гонки.

Проблемы были: напрягли дыры в обороне и тяжелые переходы вперед.

С другой стороны, динамика чемпионской гонки пока нулевая. У Мусаева есть время, чтобы подкрутить проблемы и добавить свои детали (например, Сперцян – Кади). При правильном подходе сохраняется шанс на интригу.

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Фото: РИА Новости /Сергей Бобылев; кадры трансляции «Матч ТВ»