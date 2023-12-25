Абаскаль – топ или нет?

Размышления Ильи Васильева.

Гильермо Абаскаль уже полтора года тренирует «Спартак»: в 2022-м тренера полюбили, но, кажется, теперь эмоции от его работы совсем другие. У Абаскаля по-прежнему проскакивают интересные идеи, но в первой части сезона «Спартак» был нестабилен и в составе, и в результатах.

Абаскаль – топ или он никогда им не был?

Первые полгода – самые впечатляющие. Абаскаль покорил свежестью и кризис-менеджментом

Первые полгода Абаскаля в «Спартаке» разделены на два отрезка: первый – старт с великолепными контратаками в ромбовых 4-4-2, второй – эффективная осень с гибкими 4-3-3 после неприятных поражений от «Зенита» (1:2) и «Ростова» (2:4)

Летом 2022-го Абаскаль реанимировал Романа Зобнина, дал абсолютную свободу Квинси Промесу слева, построил четкие позиционные алгоритмы (о них лучше всего рассказывал бывший тренер «Факела» Олег Василенко), раскрыл Александра Соболева не только в центре атаки, но и справа, справился с проблемами в обороне благодаря универсальности Руслана Литвинова.

На этом отрезке Абаскаль говорил о тактическом хамелеоне, но «Спартак» практически не подстраивался под соперников. Возможно, тренер не хотел ломать работающие механизмы: после седьмого тура «Спартак» отставал от «Зенита» лишь на одно очко, забивал больше всех (и был вторым по пропущенным) и проиграл только «Динамо» (0:1).

«Зенит» и «Ростов» все изменили: разобрали ромб, уничтожив фланги.

Тогда Абаскаль вспомнил про хамелеона.

Все началось с «Локомотива» (1:0): новая схема, совмещение Шамара Николсона и Соболева: «Сегодня использовали 4-3-3, чтобы у Николсона было пространство». Шамар убегал от высокой и неуправляемой линии обороны «Локо», Соболев вышел справа (ассистировал Данилу Пруцеву) и периодически залезал в середину, создавая там численное преимущество.

После этого «Спартак» разгромил «Зенит» (3:0) в Кубке: перешел на 3-5-2, поменял латералей (левша Леон Классен навешивал справа, правша Даниил Хлусевич – слева) и благодаря подвижной полузащите адаптировался под края «Зенита».

Осенью «Спартак» периодически терялся (первые таймы с «Пари НН», «Крыльями» ЦСКА, «Сочи»), но благодаря гибкости и заменам ушел на зимний перерыв вторым.

В первые полгода Абаскаль реализовал две идеи. Возможно, «Спартак» поздно перестроился осенью, но Абаскаль признал ошибку, взялся за эксперименты и построил прочный фундамент для погони за «Зенитом» и борьбы в Кубке.

Весной 2023-го эксперименты продолжались беспрерывно. Абаскаль считает, что «Спартак» потерял уверенность из-за незасчитанного гола

Зимой 2023-го«Спартак» качественно докрутил 4-3-3: успешно экспериментировал с позициями Соболева и Игнатова, агрессивно прессинговал и поднял линию обороны, отладил ротацию крайних защитников и восьмерок. Казалось, «Спартак» – фаворит в борьбе за второе место и даже поддержит интригу в чемпионской гонке. После возобновления сезона «Спартак» без особых проблем разобрал «Локо» в Кубке (1:0, 4:2), но за этим последовали ничья с «Уралом» (2:2), тяжелая победа над «Факелом» (3:2) и поражение от «Оренбурга» (0:2).

«Весной нам не хватило эффективности, решительности. Также я вижу тот незасчитанный гол в матче с «Уралом» как некоторую точку, после которой потерялась уверенность», – объяснил Абаскаль.

Два весенних спартаковских тренда – постоянные перестановки и переход на упрощенный футбол во вторых таймах. За 11 туров мы увидели:

1. 4-4-2 против «Ахмата» (0:0), переход с 4-4-2 ромб на классические 4-4-2 по ходу игры с «Динамо» (3:3), а также ромб с «Торпедо» (2:1);

2. Три центральных защитника на первый тайм с «Краснодаром» (4:3) и Павла Маслова в опорной зоне;

3. Хаос с «Ростовом» (1:1): гибридные 3-5-2, где Даниил Денисов периодически создавал ромб при прессинге и становился пятым защитником при атаках соперника (в других матчах отыгрывал третьего центрального);

4. Трансформер с «Зенитом» (2:3): 5-2-3 при длительной и глубокой обороне с Антоном Зиньковским в роли латераля (впервые в сезоне), 3-4-3 – в прессинге, 4-4-2 – при розыгрышах «Зенита» от ворот. Несмотря на поражение, лучший эксперимент Абаскаля;

5. Новый гибрид на ЦСКА (2:1): 4-3-3 в атаке, 5-3-2 в обороне с Зиньковским-латералем и Хлусевичем на позиции третьего центрального защитника. В первом тайме «Спартак» не подготовился к рывкам Медины и стандартам ЦСКА, но вырвал победу в формате 10-на-10 после удалений Соболева и Виллиана Роши.

6. Постоянное изменение ролей игроков: Денисов – третий центральный защитник, латераль, опорник (иногда – одновременно), Маслов – разыгрывающая шестерка, Тавареш – то левый защитник, то правый (в зависимости от его края менялись функции восьмерок, так как слева Томаш исполнял ложного фулбека), Пруцев – десятка. Также – стабильные три-пять замен в старте. Отчасти Абаскаль реагировал на травмы Промеса и Джикии, но тренер разменивал игроков не 1-в-1, каждый раз жестко изменяя предыдущие установки.

После сезона Абаскаль заявил, что провалился весной не из-за тактического хаоса: «Играть в простой футбол – самая простая вещь на свете. Работа тренера должна быть направлена на то, чтобы превосходить соперника и атаковать на последнем отрезке с количественным или качественным преимуществом. Я чувствую, что хочу другой вид футбола. Когда команда создает себе моменты, за счет того, что двигает соперника, разгоняет действия. Мы чемпионы по xG.

Простота придет после того, как мы проведем 40 матчей зрело, после ошибок, когда наберем опыта. Пруцев, Игнатов, Хлусевич, Литвинов, Денисов проводят первый сезон как игроки основы».

Тезисы Абаскаля про неуверенность и простоту как минимум странные. Тактические перегибы уничтожили стабильность, «Спартак» пропускал много простых голов (структурные провалы и индивидуальные ошибки), постоянно создавал моменты только при навале (в середине вторых таймов Абаскаль выпускал Шамара и Мартинса).

Разница в качестве по сравнению с осенью 2022-го очевидна: «Спартак» меньше создавал и больше допускал.

«Спартак»-2023/24 – середняк РПЛ и заслуженно вне топ-3

«В следующем сезоне будет совершенно другая картина. Прагматики будет намного больше. Уже есть понимание, стиль игры», – рассуждал Абаскаль после прошлого сезона. В итоге «Спартак» стал прагматичнее только с 12-го тура (об этом – ниже).

«Спартак» начал сезон ярко в атаке. Индикатор желания доминировать – Виктор Мозес в роли восьмерки, Михаил Игнатов и Хесус Медина как вторая-третья опции на позицию.

Против «Оренбурга» (3:2) и «Рубина» (4:1) «Спартак» много создавал, но проседал при обороне: терялся на подборах (кажется, агрессивные выбросы Мартинса и недоработки Мозеса – не о прагматизме),отдавал фланги (фланговые нападающие Промес и Тео Бонгонда были практически освобождены от обороны). В четвертом туре «Урал» справедливо наказал «Спартак» за неорганизованность (2:3).

В первом топ-матче сезона, против «Зенита», Абаскаль поразил даже не ромбом (и не Мединой на позиции восьмерки), а предматчевым интервью: «Решения по составу основаны исключительно на том, чего мы хотим в этом матче. «Зенит» еще не понимает, как будет играть – в четыре защитника или в три центральных». В итоге «Зенит» быстро разобрался с новой схемой соперника, доминировал на флангах и уничтожал на стандартах.

Слепая вера в Мозеса-универсала (восьмерка в атаке, левый полузащитник при обороне) вредила «Спартаку»: оборонительный пофигизм перевешивал средний атакующий вклад. С 4-го по 11-й тур «Спартак» был командой второй восьмерки: пропускал в два раза больше, чем забивал, влетал «Крыльям» (0:4) и с трудом спасся в дерби с ЦСКА (2:2). Самое грустное – Абаскаль вообще не подготовился к основному алгоритму ослабленного ЦСКА.

Еще одна топ-игра – новые вопросы. Против «Краснодара» (0:2) Абаскаль перешел на 4-4-2 в обороне, поставив Игнатова в опорную зону, Зобнина – на левый фланг. Правый край остался за Бонгондой и Денисовым – дикий риск в зоне атакующих действий Хуниора Алонсо, Эдуарда Сперцяна и Жоау Баши. Внезапные решения не сыграли: сначала «Краснодар» спокойно отрезал «Спартак» в середине поля, а затем разрывал фланг Денисова.

После октябрьской паузы на матчи сборных Абаскаль перестроился: вернул в старт Пруцева и Литвинова, поставил Зиньковского, заменил Соболева Игнатовым и выжал максимум из отрезка, хотя «Спартак» допускал примерно столько же, сколько создавал.

В этом сезоне «Спартак» показывал топ-уровень только в стартовых трех турах, а дальше был середняком.

Стал ли «Спартак» сильнее при Абаскале?

Ниже – турнирная таблица РПЛ с сезона-2022/23. «Спартак» – только четвертый по набранным очкам при Абаскале.

Держим в голове несколько факторов:

1. Темп «Спартака» – борьба за второе место без конкуренции с «Зенитом». Учитывая возможности Петербурга, это нормально. При этом «Спартак» – лидер по тратам на трансферы с сезона-2022/23 (40,2 миллиона евро по данным Transfermarkt, конкурирующие ЦСКА и «Краснодар» – 22,6 и 14,7).

2. У Абаскаля широчайший кадровый выбор. Впереди – звезды: Промес, Соболев, Бонгонда, Зиньковский. Разнообразие в центре поля: Зобнин, Мартинс, Пруцев, Литвинов, Умяров, Игнатов. У «Спартака» – вторая скамейка в лиге после «Зенита». У ЦСКА и «Краснодара» качественная обойма, если все здоровы, но проблемы с заменами по ходу матчей.

3. Осенью 2022-го «Краснодар» провалился с Александром Сторожуком, а «Локомотив» плелся в зоне стыковых матчей.

Даже с такими вводными «Спартак» уже уступает ЦСКА и «Краснодару» на дистанции полутора сезонов, а нестабильный «Локо» отстает всего на семь очков.

В 2023-м качество игры падает: сокращается разница между созданными и допущенными xG, а также голевыми моментами.

Некоторые реакции Абаскаля удивляют:

1. После поражения от «Зенита» в прошлом сезоне: «Игра разбилась на две части. Первая – до гола, когда у нас все получалось. Первые 15 минут у нас все получалось, в первые 10 минут было пять хороших подходов. Вторая – после, когда не получалось ничего».

До гола Соболева «Спартак» нанес всего один удар (на первой минуте), проигрывал по передачам в финальную треть, по касаниям и передачам в штрафную (Андрей Мостовой нанес четыре удара из нее за 20 минут).

2. После поражения от «Ростова» через неделю после «Зенита»: «Матч получился во многом схожим с игрой против «Зенита», когда мы повели в счете, владели преимуществом, контролировали мяч и игру, создавали много моментов, но, тем не менее, не смогли закрепить успех».

В начале матча с «Ростовом» «Спартак» вел 3:2 по ударам, забил и владел инициативой, но не доминировал. Дальше – тотальный разрыв.

3. Цитата после поражения от «Зенита» в этом сезоне – уже в мемах: «План «Зенита» – обороняться. Они вышли с пятью игроками обороны и отдали нам владение. Если не выигрываешь единоборства, это влияет на игру. И та желтая карточка в начале игры сильно повлияла на наши действия. На 9-й минуте он дает желтую карточку Игнатову. Как? Мы давим, прессингуем, стараемся навязывать борьбу... И тут бам – карточка! Это позорное решение! Как игрок может после этого идти в борьбу? Мы просто его теряем. Это было причиной его замены – он играл хорошо, но с желтой не мог прессинговать».

Обороняющийся «Зенит» в первом тайме почти не уступил по владению (47,6%), вел по ударам (6:2) и голевым моментам.

4. Про объем Медины и Мозеса: «Оба могут и давать объем, и вступать в отбор, и отрабатывать назад. У Хесуса пробег – по 12 километров за матч. Нормальный объем?»

Необычное объяснение на фоне ужасного отрезка, когда «Спартак» шел во второй восьмерке по оборонительным метрикам и проседал в атаке.

5. После дерби с ЦСКА в этом сезоне: «Самым полезным игроком в двух последних матчах был Мозес. Это наша статистика, наши данные – за счет кого мы можем продвигать мяч вперед. По последним неделям Виктор был лучшим».

В двух матчах подряд, против «Крыльев» и ЦСКА, польза от Мозеса была нулевой – «Спартак» почти ничего не создал.

Зато Абаскаль адекватно высказался после поражения от «Краснодара»: «В первую очередь хочу сказать, что это моя ошибка. Мы можем говорить об индивидуальных ошибках, но глобально я несу ответственность. Я выбираю состав, тех 11 игроков, которые начинают матч».

***

Абаскаль – молодой и прогрессивный тренер с интересными идеями, который способен ставить разный футбол.

Осенью 2022-го Гильермо прочувствовал команду, опередил кризис перестройкой и ушел на зимний перерыв вторым. Постоянные перемены весной разрушили «Спартак», из-за них команда едва не выпала из топ-3.

Этой осенью Абаскаль воздерживался от метаний, но затянул с напрашивающейся перестройкой (а, вероятно, просто с выставлением адекватного старта с сильнейшими игроками на профильных позициях). 4-4-2 с Пруцевым, Литвиновым и одновременным появлением Промеса и Зиньковского помогли «Спартаку» выйти из кризиса и подтянули Абаскаля к топ-3.

Абаскаль – топ-тренер? На сегодня – нет.

Стал ли «Спартак» сильнее при нем? Вряд ли. Сильный состав выступает на уровне (важно: на дистанции полутора сезонов) буксующих ЦСКА, «Краснодара» и «Локомотива» и сильно отстает от «Зенита».

Что мешает «Спартаку»? Нестабильность Абаскаля. Весной провалились в РПЛ и Кубке, осенью «Спартак» конкурировали с тяжелыми ЦСКА и «Локо», а не с кризисным «Зенитом».

Стоит ли увольнять Абаскаля? Кажется, нет – минимум до лета.

Абаскаль показал, что умеет перестраиваться по ходу сезона. Главное сейчас – стабильность хотя бы в выборе состава.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Павел Бедняков, Алексей Филиппов, Александр Вильф