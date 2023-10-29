Какую фишку реализовал «Зенит», что «Спартак» делал в огороде, как провокациями сорвали пенальти. Тактика тура в РПЛ

Илья Васильев – о главном.

Последний матч тура, где ЦСКА нанес «Краснодару» первое поражение в чемпионате, заслуживает отдельного разбора – ссылка на него появится чуть позже. А пока выделяем основное из других матчей.

Начинаем с топ-команд, а затем идем в хронологическом порядке.

«Зениту» было трудно – хотя «Ахмат» страдает в обороне. У Челиковича катастрофа в последних турах

Для победы «Зениту» пришлось совершать камбэк, но во многом «Ахмат» помог и сам.

Грозненцы мучаются в обороне. Одна из причин – провал Ясмина Челиковича в последних матчах. Все началось в Ростове: результативно проиграл Егору Голенкову борьбу за навес, затем легко отдал ему ничейный мяч перед третьим голом. В Петербурге серия продолжилась: защитник странно поборолся с Иваном Сергеевым и в комичном подкате заблокировал Дарко Тодоровича, а через несколько минут из-за его спины Матео Кассьерра вколотил победный.

Правда, в последней атаке все не так однозначно. «Зенит» реализовал фишку обновленных 4-4-2: массово загрузил центральных защитников (разбирали в прошлом туре), выманив с позиций Челиковича и Тодоровича. Прием Кассьерры и Сергеева спровоцировал хаос: Тодорович и Челикович разбросаны далеко от штрафной, Харин вынужденно сместился в центр, опорник Тимофеев бежал вниз.

Это не все. «Ахмат» частично вернулся, но все равно не разобрался: Челикович указывал Артему Тимофееву на Вильмара Барриоса, а в этот момент мимо Мирослава Богосоваца (левый защитник, но остался справа) пробегал Кассьерра. Челикович из-за сосредоточенности на Густаво Мантуане и Барриосе не контролировал спину, а Богосовац проигнорировал вбегание Матео.

«Зенит» победил с трудом. «Ахмат» отлично давил в первые полчаса, а команда Сергея Семака с трудом разыгрывала мяч и ничего не создавала . После гола Сергеева «Ахмат» рассыпался, но во втором тайме «Зенит» угрожал только в контратаках на последних минутах (нанес всего 13 ударов за игру, шесть из них – с 75-й минуты).

«Спартак» на огороде: все равно пытались коротко разыгрывать, «Факел» мудро перегрузил левый край

Перед матчем Гильермо Абаскаль выдал базу: «Кто быстрее адаптируется к условиям, тот и будет лучше». Разумеется, «Факел» привык сразу.

Во-первых, сказывалось стремление «Спартака» к коротким розыгрышам и легкий состав . Сергей Ташуев адаптировал давление под сочетание линейных 4-4-2 и ромба. Качество поля добивало, поэтому не было опасных переходов на чужую половину: в первом тайме гости нанесли всего пять ударов (три из них – стандарты), игнорировали чужую штрафную (перспективный заход Михаила Игнатова и Даниила Пруцева сгубил газон), едва превзошли «Факел» по владению (53,9%) и проиграли по передачам в чужой трети (44:101).

Во втором тайме продолжилось. Удивило, что возможное упрощение стартовало аж на 66-й минуте: Кристофер Мартинс вышел вместо Игнатова (его рывки в штрафную могли помочь при навесах, которых было не так много). Но уже через четыре минуты Срджан Бабич удалился, а удар Алексиса Дуарте с углового остался единственным из штрафной после перерыва.

Во-вторых, «Факел» острее атаковал. Угрожал на стандартах (удар Сергея Брызгалова в середине первого тайма) и группировался на левом фланге.

Игра слева – главная деталь матча. Перегружая край, «Факел» выходил на кроссы (например, Евгений Марков попал в штангу). Помогал Руслан Магаль: открывался между линиями, держал мяч, искал коридоры. В итоге он накрутил Дуарте и прострелил перед решающим пенальти.

«Локомотив» часто путался. Ошибка Митая и привела к голу Щетинина

Обычно «Локомотив» обороняется в 4-4-2/4-4-1-1. Михаил Галактионов пытался адаптироваться к розыгрышам «Ростова»: Максим Глушенков и Марио Митай, подменяющий травмированного Артема Карпукаса, выдвигались к Даниилу Уткину и Даниле Глебову, Дмитрий Баринов оставался ниже.

Примечательны позиции Наира Тикнизяна и Сергея Пиняева: они расставлялись узко.

При таком разборе все равно оставались нетронутыми Виктор Мелехин, Сергей Песьяков и Максим Осипенко. Периодически Мелехина перекрывал Тикнизян, но «Ростов» отыгрывал «Локо» через широкую позицию Ильи Вахании.

Фланги бывали уязвимыми и на своей половине, так как Тикнизян и Пиняев плохо добегали за Евгением Черновым и Ваханией.

Митай разрывался между прессингом Уткина и подстраховкой спусков Голенкова (Лукас Фассон и Евгений Морозов не всегда выдергивались). Время от времени метания приводили к разрывам, при которых царил Кирилл Щетинин.

В голевой атаке сложились два фактора. Во-первых, Митай поднялся к Уткину, но серьезного давления не оказал.

Во-вторых, в этот момент в зону спустился Голенков. Изначально ушел чуть левее (туда отправился Баринов), поэтому Митай спустился к Егору.

Но уже через несколько секунд Уткин снова получил мяч, отдал проникающую на Мохаммада Мохеби, а Митай не успел к откату на Голенкова. В итоге Егор перевел налево, после чего «Ростов» окончательно зажал «Локо».

«Урал» не адаптировался к перегрузам «Динамо». Зато увидели пару любопытных идей при розыгрышах от ворот

Мы неоднократно разбирали, что главный инструмент «Динамо» при владении, – перегрузы опорной зоны соперника. Их достигают с помощью захода вингеров в середину и свободной роли Федора Смолова. Плюс крайние защитники растягивают оборону шириной.

«Урал» использовал привычные 4-4-2, которые не адаптировались к идеям «Динамо». Пара опорников разрывалась. Во-первых, приходилось ориентироваться на Луиса Чавеса и Диего Лаксальта. Во-вторых, мешала игра Бителло и Дениса Макарова в полуфлангах и середине. «Урал» регулярно пропускал и позиционные атаки от ворот, и контрвыпады после потерь (нападающие «Динамо» оперативно заполняли середину).

Макаров постоянно подгружал середину и полуфланги. Денис посредственно подыгрывает, хотя один эпизод впечатлил. При розыгрыше от Игоря Лещука четверка «Динамо» грузила защитников «Урала», но Макаров остался в офсайде.

Техническая запись – «Яндекс Плюс x VSporte»

Ожидая заброс, линия обороны села ниже, но в этот момент Денис выскочил в глубину. И даже удачно продолжил атаку: через несколько секунд Дмитрий Скопинцев плотно выстрелит из-за штрафной.

«Урал» тоже удивил. При розыгрышах от ворот центральный защитник Сильвие Бегич уходил в нападение. Остальные перестраивались: его место занимал Итало Гонсалес (играл слева), спускался ниже Владислав Малькевич.

Ожидалось, что Бегич перегрузит защитников «Динамо» и поможет со скидками, но «Урал» ничего не извлек. Виктор Гончаренко уже двигал Бегича выше, но тогда «Урал» отыгрывался. Посмотрим, продолжится ли эксперимент с ролью Сильвие в начале матчей.

«Рубин» vs «Балтика» – тоска с едва заметной остротой на стандартах

Скучнейший матч. Потенциальная дуэль главных креативщиков у аутсайдеров не удалась: «Рубин» не воспользовался парой хитрых передач Александра Зотова, «Балтика» не реализовала пасы Максима Кузьмина.

Восемь из 11 ударов внутри штрафной пришли со стандартов, большинство касаний тоже пришло после штрафных, угловых и аутов. Игра – сплошная нейтрализация. «Рубин» и «Балтика» перекрывали направления для передач и почти не рисковали, из-за чего постоянно играли длинными передачами. Темп ускорялся после удачных подборов.

Во втором тайме «Рубин» давил стандартами (особенно – подачами на ближнюю штангу) и создал главные моменты вторым темпом после угловых: «Балтика» устроила пожар после повторного навеса Дмитрия Кабутова (Евгений Латышонок спас от удара Валентина Вады), а Никола Радмановац задел голову Игора Вуячича при закидушке Руслана Безрукова. В итоге Вада блестяще исполнил штрафной.

Вы пережили газон «Факела»? Трансляция из Самары – новое испытание

Видео матча «Крыльев Советов» с «Оренбургом» – что-то на прекрасном.

Техническая камера прояснила лишь то, что следующим соперникам «Крыльев» и «Оренбурга» придется помучаться при видеоразборе.

Поэтому совсем коротко:

1. Бенхамин Гарре, в последних двух матчах не делавший ничего результативного, забил после классной перепасовки с Гленом Бейлом;

2. По xG и ожидаемой опасности передач «Крылья» смотрелись лучше в первом тайме, «Оренбург» мог наказывать во втором.

3. Лукас Вера неожиданно вышел справа (во время атак оставлял бровку Арсену Адамову), а в опорной зоне вместе с Иваном Башичем сыграл Ярослав Михайлов. А восстановившийся Роман Ежов появился справа вместо Николая Рассказова.

Провокации «Пари НН» повлияли на первый пенальти «Сочи». Тоже тактика!

«Пари НН» не убеждает второй матч подряд, но предательски вовремя решает эпизоды. Сначала наказали за привоз Никиты Гойло, затем расшатали нервы «Сочи» перед пенальти Ваньи Дркушича. Еще и Кристиан Нобоа облажался на последней минуте.

Как это было?

1. Пока судья Сергей Цыганок объяснялся с Артуром Нигматуллиным, Николай Калинский стоял около бьющего Дркушича.

Без криминала, но это выбесило Мартина Крамарича: он увел Калинского за штрафную, после этого началась толкотня.

2. На правах капитана в кучу пошел и Дркушич, хотя и не усердствовал.

В это время мяч забрал Нигматуллин, но легко его вернул, когда подошли Миладинович и Дркушич.

3. Когда Цыганок расставлял остальных, к Дркушичу пришел Хуан Боселли.

Снова воздействие на Дркушича было минимальным, но взорвался Кирилл Кравцов.

4. Дркушич подошел к толпе но быстро вернулся к точке. Плюс его оградил Алвес.

5. От установки мяча до удара – 2 минуты 10 секунд. За это время Калинский устроил одну потасовку, в которой косвенно участвовал бьющий Дркушич, затем Кравцов повелся на провокацию Боселли, что снова сбило. Уверен, что нервная пауза повлияла на Дркушича. При этом ничего подобного с «Краснодаром» «Пари НН» не устраивал (Сперцян спокойно пробил).

Кстати, с Нобоа все прошло спокойнее. Крис сразу указал на Майга, его мгновенно выгнали. Но эквадорец пробил выше.

А что запомнилось вам?

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин