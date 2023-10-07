Как «Спартаку» атаковать в дерби без Соболева? Пытаемся прочитать все идеи Абаскаля

Мелешин? Игнатов? Промес? Медина? Кто?!

Александр Соболев пропустит дерби с ЦСКА из-за дисквалификации. На 80-й минуте болезненного матча с «Крыльями Советов» (0:4) он наступил на Гленна Бейла и схватил желтую в третьем матче подряд. У Соболева аж 4 карточки за 9 туров – это дисциплинарная катастрофа.

Летом «Спартак» отдал в аренду Шамара Николсона и Кейта Бальде, оставив Павла Мелешина единственным дублером Соболева. Правда, в середине сентября 19-летний форвард получил повреждение. Он все-таки восстановился к дерби с «Динамо» (0:3) на этой неделе, но получил всего 45 минут в первом тайме. Как итог – набегают вопросы к менеджменту (почему нет замены Соболеву) и безответственности Александра в такое важное время.

Каким будет центр нападения «Спартака» против ЦСКА? Илья Васильев разобрал основные варианты.

Сценарий для 4-3-3: Мелешин, Игнатов в роли ложной девятки, в крайнем случае – Промес

Оттолкнемся от схемы «Спартака» в последних матчах: 4-3-3 в атаке превращались в линейные 4-4-2 с помощью перехода Квинси Промеса на одну линию с Соболевым (Виктор Мозес становился левым полузащитником, Тео Бонгонда оставался справа).

Теперь к наиболее логичным вариантам:

1. Павел Мелешин. Самое простое решение. Во-первых, в начале сезона дисквалифицированного Соболева заменял именно Мелешин, хотя Николсон и Бальде еще не разъехались. Во-вторых, фланговые сочетания останутся прежними: роли Промеса и Бонгонда не изменятся, команде знаком вариант с Мелешиным впереди.

19-летний форвард готов к РПЛ: Абаскаль уже использовал его для силового давления в конце матчей, у него классная физика, вопрос лишь в кондициях после травмы.

Мелешин получил 45 минут в Кубке против «Динамо»: трижды классно открылся в штрафной, подыгрывал и прессинговал – неплохой перформанс, если учитывать, что остальной «Спартак» смотрелся тоскливо.

2. Михаил Игнатов в роли ложной девятки. Кажется странным экспериментом, но Абаскаль фрагментарно использовал Игнатова в центре нападения. Например, во втором тайме с «Ахматом» (0:0) Михаил заменил Соболева. Тест-драйв продолжили в начале второго тайма с «Динамо».

Игнатов интересен в глубинном подыгрыше, однако остались вопросы по игре в штрафной (как Михаила, так и заполнявших ее партнеров – было пустовато). Такой вариант возможен, если Мелешин окажется не готов на весь матч.

3. Промес перейдет с левого фланга в центр. Квинси почти не был единственным центральным нападающим, однако при ромбе двигался в паре с Соболевым (сохраняя свободу). Зимой «Спартак» наигрывал тройку нападающих без привязки к позиции (тогда в старте выходил Игнатов). Задумку можно склеить с желанием Промеса открываться в разных зонах.

Однако при таком раскладе ломаются привычные фланговые сочетания: налево придется выпускать Антона Зиньковского или Игнатова.

Выводы:

– Мелешин – самый простой вариант для спартаковской структуры (плюс он знает требования Абаскаля по этой позиции). Но все зависит от состояния Павла и доверия Абаскаля;

– Игнатов – вторая опция для Абаскаля, подобное мы уже видели. «Спартаку» придется адаптироваться под качества Михаила, потому что он не будет эффективен при навесах;

– Промес – последняя идея. Придется меняться еще сильнее.

Почему нельзя исключать выход Зиньковского и смену фланговых ролей

Выход Зиньковского – другой шанс на смену структуры. Часть экспериментов и менеджмента Абаскаля связаны как раз с позициями Антона.

Весной Зиньковский неожиданно превратился в латераля и закрыл левый фланг «Зенита». Подобное происходило и в начале этого сезона, когда Антон реагировал на подключения крайнего защитника «Оренбурга». Слева Зиньковский тоже играл низко: гибридная позиция помогала отбиваться от «Динамо» в РПЛ (1:0), Антон мешал кроссам Дасы и разрушал ширину атак гостей.

Кажется, Зиньковский нужнее справа. Во-первых, не будет конфликта интересов с Промесом. Во-вторых, Зиньковский дисциплинированнее Бонгонда. Отработка Тео назад против «Краснодара» (0:2) и «Крыльев» (0:4) – ужас, Зиньковский качественнее бежит назад.

Выводы:

– выход Зиньковского справа уберет из старта Бонгонда – так Абаскаль ответит на ширину атак ЦСКА;

– Зиньковский слева повлияет на Промеса – тогда придется двигать Квинси в середину.

Экспериментируем вместе с Абаскалем: ромб с Промесом и Бонгонда в центре нападения, Медина – ложная девятка

Матчи с «Зенитом» (1:3) и «Краснодаром» показали, что Абаскаль готов преподнести сюрприз в любой момент: против команды Сергея Семака Гильермо неожиданно перешел на ромб, чтобы численно превосходить тройку полузащитников, а с Владимиром Ивичем поменял роль Промеса (переходил в пару к Соболеву, чтобы «Спартак» перестраивался на 4-4-2).

Ромб кажется самоубийством из-за активных флангов ЦСКА, плохой коммуникации между восьмерками и крайними защитниками «Спартака», неработающей опорной зоны. Тем не менее такой вариант привлекателен из-за контроля середины: пара полузащитников ЦСКА не всегда покрывает перегрузы и легко выдергивается, центр защиты (Роша, Мойзес после травмы, вопросы по состоянию Набабкина) сейчас уязвим. Если Абаскаль перейдет на ромб, основными вариантами впереди станут Промес и Бонгонда – именно так «Спартак» доигрывал последнее дерби с «Динамо».

Другой неожиданный вариант – Медина в роли ложной девятки в 4-3-3. Плюсы: сохранятся фланговые алгоритмы впереди, Хесус неплохо подыгрывает, классно бежит за спину. Но минусы такие же, как с Промесом и Игнатовым: слабая игра в штрафной, навесы станут практически бесполезными.

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Гильермо Абаскаль – в тяжелом положении.

Изначально менеджмент утверждал, что доверяет Абаскалю, но после поражения от «Краснодара» генеральный директор «Спартака» Олег Малышев отреагировал жестче: «Это влияет на наше настроение. Для нас это серьезная ситуация. И мы вместе с Гильермо будем думать, как из нее выходить».

После поражения в Краснодаре «Спартак одержал три сухие победы в РПЛ и Кубке России, а затем снова сломался. Опасность третьего поражения подряд, несработавшие планы на топ-матчи этого сезона («Зенит» и «Краснодар»), напряжение в раздевалке (наезд агента Джикии, слова самого капитана в Самаре) и игнор Руслана Литвинова с Данилом Пруцевым расшатывают позицию Абаскаля перед паузой на сборные.

Абаскаль выбирает, как играть с ЦСКА: привычная тактика с небольшими подстройками под дисквалификацию Соболева или новые эксперименты. Если Гильермо откажется от перестановок, впереди выйдут Павел Мелешин или Михаил Игнатов (оба варианта знакомы команде), в крайнем случае – Квинси Промес.

Если рисковать дальше, простор для фантазии огромный: от подстройки позиции Антона Зиньковского до ромба с Квинси Промесом и Тео Бонгонда. Жаль, что Илья Кутепов уже в «Велесе», ведь Доменико Тедеско как-то вынужденно открыл для центрального защитника новую позицию.

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Кто должен сыграть в центре нападения «Спартака»? Делитесь мнением в комментариях.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Александр Вильф, Алексей Филиппов; Stupnikov Alexander/spartak.com/