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Как «Оренбург» порвал «Зенит» в первом тайме

Сергей Семак Сергей Семак
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Брайан Мансилья Брайан Мансилья
Зенит Зенит
Дмитрий Воробьев Дмитрий Воробьев
Лукас Вера I Лукас Вера I
Оренбург Оренбург
Дуглас Сантос Дуглас Сантос
Данил Круговой Данил Круговой
Футбол Футбол

Игра гостей при навесах – ужас.

Повреждение Караваева запустило перестановки в «Зените»: Эракович стал правым центральным защитников, Алип – страхующим, Сантос сыграл левее, а место Дугласа занял Круговой. В таком сочетании «Зенит» жутко провалился при навесах – пожар возникал при каждом кроссе.

● Все началось с гола Воробьева. На что стоит обратить внимание: на 5-й минуте Фернандес будто бы дернул мышцу (прихрамывал после единоборства), на 7-й минуте его обыграл Вера, после чего Марио болезненно склонился, но не попросил паузу (только махнул рукой в сторону скамейки). В итоге Фернандес доиграл эпизод без подстраховки: Мансилья обошел его на рывке и навесил, где ужасно сыграл Сантос (пустил за спину Воробьева).

● Круговой не контролировал спину при простреле Сидорова: это привело к дриблингу Ковалева и голу Мансильи.

● Самый радикальный пример – удары Веры. По данным Transfermarkt, рост Лукаса – 164 сантиметра. Но невысокий аргентинец легко разобрался с Суторминым за счет выбора позиции.

Еще доминировал Вера. Разбирая поражение «Зенита» от «Локомотива», обращал внимание на оборонительную пассивность Вендела, из-за которой гости создавали мини-моменты, а потом и вовсе забили гол (ошибка на пару с Клаудиньо). Вера пользовался такими эпизодами: раздавал забросы (помогали беды «Зенита» против рывков по флангам) и двигал мяч.

Несколько его стенок и выходов из-под прессинга – уже традиционный восторг. Кстати, заброс Веры из-под Вендела запустил победную атаку.

Реализация тоже важна. «Зенит» полностью перебил «Оренбург». Мог выходить вперед при 1:1, имел моменты при 2:1, давил «Оренбург» весь второй тайм, но брак в финальной стадии зашкаливал.

Данные и графика – «Opta»

Оренбург – Зенит 3:1 (3:1, 0:0)
Дата проведения
30 сентября, 12.00, «Газовик»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Мантуан, 1:1 – Воробьев, 2:1 – 25 Перес, 3:1 – 36 Мансилья.
ОренбургСысуев, Адамов, Гойкович, Перес, Сидоров, Капленко, Вера, Башич, Ковалев (Оганесян, 65), Мансилья (Марин, 86), Воробьев (Куэро, 81).
ЗенитВасютин, Фернандес (Сутормин, 9; Родригао, 46), Дуглас Сантос, Алип, Эракович, Круговой (Изидор, 46), Барриос, Клаудиньо (Ерохин, 78), Вендел, Мантуан, Сергеев.
Предупреждения:
Гойкович (14), Сидоров (49), Изидор (72), Мансилья (72), Куэро (81), Родригао (90), Башич (90).

Фото: ФК «Оренбург»

37 комментариев

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Why always me?!
Розовые победили голубых
+51
-6
+45
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Gonzo754
Багажом Ярошика придавили Зенит.
+10
0
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Данко Лазович
коротко про уровень защитников сейчас в Зените))
+12
-3
+9
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Дмитрий Калибабчук
Ответ Red-Blue Warrior.
Отвозил Оренбург Фернандеса, что его пришлось поменять Семаку
он травму получил.замена вынужденная была.
+7
0
+7
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Amalfitano
Я считаю, что во всём виноват переводчик. Это он неправильно объяснил кто такие Зенит для Оренбурга и гишпанец решил играть на победу.
А если серьёзно, то именно такие матчи повышает интерес к нашему чемпионату.
+8
-1
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Британский шпион
Ответ SMART789
Мне понравился матч Деограсия первый испанский тренер в РПЛ по времен Эмери, верно? Из под прессинга выкачаете выходят, хотя это очень сложно с Зенитом делать Молодцы, с победой
Абаскаль, Клотет в Торпедо?
+10
-3
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Павел Поляков
Ждём официальных извинений от «Оренбурга»! 😄
+11
-6
+5
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Угловой буллит
Ещё раз внимательно прочитайте название ген. спонсора чемпионата РПЛ и всем здравомыслящим всё сразу станет понятно. И уже сейчас можете ставить квартиры на окончательное чемпионство Газпрома ( паспорта раздающего всем , кому не лень). Не будьте наивными !
ты поставил уже?))
+4
0
+4
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kritik777
Гегемон что с тобой?😀. Оренбург с испанцем молодцом!
+3
0
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Phoebe
Ответ Why always me?!
Розовые победили голубых
А мне нравится форма. Немного напоминает Палермо. На фоне белого и синего у половины команд чемпионата - выглядит ярко и интересно!
+3
0
+3
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sebastian1410
Ответ SMART789
Мне понравился матч Деограсия первый испанский тренер в РПЛ по времен Эмери, верно? Из под прессинга выкачаете выходят, хотя это очень сложно с Зенитом делать Молодцы, с победой
Нет. Пятый вроде если еще посчитать и.о. главного тренера Рауля Рианчо. Рауль Гарсия (Рубин), и.о Рианчо (Спартак), Абаскаль (Спартак), Клотет (Торпедо). и.о. Деограсия (Оренбург). Но возможно Деограсию утвердили главным тренером.
+3
0
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Макс Саид
Ответ Павел Поляков
Ждём официальных извинений от «Оренбурга»! 😄
Простите, что тряхнули
+3
0
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Red-Blue Warrior.
Ответ Why always me?!
Розовые победили голубых
ахах
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-5
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Iron72
молодцы! хороший матч, такие только украшают лигу. побольше бы наших ребят в составах двух команд, нынешнюю ситуацию нужно использовать с пользой
+2
0
+2
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igls54
Ответ Groznyi2024
Никак. Васютин, Круговой и Сутормин порвали. Три удара, три гола, 2 из зоны Сутормина, один из зоны Кругового
А чего ждать от игрока за 50к🤣
+9
-8
+1
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Буриков Василий
Ответ Groznyi2024
Никак. Васютин, Круговой и Сутормин порвали. Три удара, три гола, 2 из зоны Сутормина, один из зоны Кругового
да у вас всегда так, не соперник победил Зенит (будь то Динамо, Локо, теперь Оренбург), а Зенит проиграл сам себе. Не надоело?)
+2
-1
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Илья Савчук
Когда-нибудь эта серия с кубками должна прерваться, если Краснодар возьмет кубок, буду только рад, хотя понятно, что футбол на первом круге не заканчивается и осенью еще очень много матчей. Сами виноваты, что в атаке ничего не показали против Оренбурга во втором тайме, провалив первый.
+1
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RomaKhidir
Ответ Данко Лазович
коротко про уровень защитников сейчас в Зените))
Неужели в других командах всё настолько лучше с защитной линией?
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onsigne
У Оренбурга крутая форма
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Алексей Круглов
Ответ SMART789
Я написал тренер
Разницы нет. И.о тоже тренирует команду.
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Илья Цветков
Самая большая потеря для фкз в это межсезонье это Низелик и Бурова.
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Картман
О! Что происходит? Более "русские" - победили более "латиносов"?
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ilmir84
Ответ Картман
О! Что происходит? Более "русские" - победили более "латиносов"?
Аргентинцы сильнее бразилов. зенитовские бразилы не стали портить тенденцию общемировую
0
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