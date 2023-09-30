Как «Оренбург» порвал «Зенит» в первом тайме

Игра гостей при навесах – ужас.

Повреждение Караваева запустило перестановки в «Зените»: Эракович стал правым центральным защитников, Алип – страхующим, Сантос сыграл левее, а место Дугласа занял Круговой. В таком сочетании «Зенит» жутко провалился при навесах – пожар возникал при каждом кроссе.

● Все началось с гола Воробьева. На что стоит обратить внимание: на 5-й минуте Фернандес будто бы дернул мышцу (прихрамывал после единоборства), на 7-й минуте его обыграл Вера, после чего Марио болезненно склонился, но не попросил паузу (только махнул рукой в сторону скамейки). В итоге Фернандес доиграл эпизод без подстраховки: Мансилья обошел его на рывке и навесил, где ужасно сыграл Сантос (пустил за спину Воробьева).

● Круговой не контролировал спину при простреле Сидорова: это привело к дриблингу Ковалева и голу Мансильи.

● Самый радикальный пример – удары Веры. По данным Transfermarkt, рост Лукаса – 164 сантиметра. Но невысокий аргентинец легко разобрался с Суторминым за счет выбора позиции.

Еще доминировал Вера. Разбирая поражение «Зенита» от «Локомотива», обращал внимание на оборонительную пассивность Вендела, из-за которой гости создавали мини-моменты, а потом и вовсе забили гол (ошибка на пару с Клаудиньо). Вера пользовался такими эпизодами: раздавал забросы (помогали беды «Зенита» против рывков по флангам) и двигал мяч.

Несколько его стенок и выходов из-под прессинга – уже традиционный восторг. Кстати, заброс Веры из-под Вендела запустил победную атаку.

Реализация тоже важна. «Зенит» полностью перебил «Оренбург». Мог выходить вперед при 1:1, имел моменты при 2:1, давил «Оренбург» весь второй тайм, но брак в финальной стадии зашкаливал.

Фото: ФК «Оренбург»