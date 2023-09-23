Смолов разочаровал, Пруцев – топ, эксперименты Лички сомнительны. Так «Спартак» выиграл дерби у «Динамо»

Пять быстрых мыслей Ильи Васильева.

«Спартак» обыграл «Динамо» (1:0) в напряженном матче – все решил ранний гол Тео Бонгонда в контратаке.

Обе команды сыграли максимально гибридно. Гильермо Абаскаль атаковал ближе к классическим 4-3-3 со свободной ролью Квинси Промеса и комбинациями слева, при позиционной обороне «Спартак» использовал линейные 4-4-2, мог прессинговать ромбом.

«Динамо» расставлялось в обычные 4-4-2 с Луисом Чавесом и Бителло в опорной зоне, а на мяче переходило на ромб с Федором Смоловым и Константином Тюкавиным на острие. Из неожиданного – Николас Маричаль слева в защите (обычное играет в центре).

Личка поставил Маричаля левым защитником, чтобы гасить контратаки. Но «Динамо» сразу пропустило через его фланг

Перед дерби Личка объяснял: «Динамо» сыграет в 4-1-3-2. Лаксальт получил повреждение в игре с «Краснодаром», Фомин не готов на 100%. «Спартак» умеет использовать быстрые контратаки, у них высокие игроки на стандартах – Маричаль нам поможет».

Но «Спартак» первую же серьезную контратаку конвертировал в гол. Смолов не справился с Денисовым и Дуарте, отскок подхватил Промес. Маричаль встречал Квинси у чужой штрафной, но голландец пробросил ему между ног. Дальше остановить «Спартак» было невозможно: Соболев прекрасно расширил справа и в касание бросил на Бонгонда, атакующая группа «Динамо» застряла и не вернулась, а Чавес проиграл Тео в скорости.

Эксперимент «Динамо» в обороне тоже сомнительный. «Спартак» комбинировал через фланг Карраскаля – Дасы

При обороне «Динамо» выстраивалось в 4-4-2: Нгамале играл слева, Карраскаль – справа, Чавес и Бителло занимали опорную зону.

Механизм плохо работал по двум причинам. Первая – атаки «Спартака» слева. Карраскаль оборонялся пассивно, а хозяева грузили эту зону. Туда смещались Мозес, Промес и Хлусевич. Даже если Хорхе спускался назад, «Спартак» комбинировал благодаря численному преимуществу. Это заметно здесь: Даса доигрывает за Мозесом, Карраскаль около Хлусевича, зону атакует Пруцев, а Промес отскочил ниже и отдал проникающую передачу.

«Динамо» не понимало, как действовать в середине. Например, Тюкавин и Смолов ориентировались на Бабича и Дуарте, но опека легко разбивалась спусками Мартинса в опорную зону. Бителло застывал где-то посередине, нападающие тоже не переключались, из-за чего а) Мартинс владел мячом без давления, б) дыра в опорной зоне увеличивалась.

Плюс отсутствовала синхронизация при атаках слева. Возможно, в этом эпизоде был офсайд, но момент раскрывает проблему Бителло. К Мозесу выдвинулись Карраскаль и Чавес, Хлусевич врывается за спину Дасе.

В момент передачи Бителло читает не Мозеса, а Промеса.

В итоге Мозес оказался в опорной зоне один, так как Чавес отрезан проникающей передачей, а Бителло не страховал Луиса.

«Спартак» оборонялся в 4-4-2. Пруцев – топ

«Спартак» переходил на линейные 4-4-2 при обороне: Бонгода был справа, Мозес – слева, а Мартинс и Пруцев в опорной зоне. Команда располагалась узко и компактно, из-за чего «Динамо» плохо комбинировало в середине.

Особенно важен Пруцев. Данил своевременно выдвигался к Бителло. Так он накрывал бразильца и вынуждал пасовать назад. Плюс Пруцев впечатлил на мяче: в переходах быстро находил свободные зоны, перегружал левый фланг, подключался справа.

В основном «Динамо» угрожало дальними ударами из-за сырых комбинаций и новых игроков в середине.

Нгамале – главный нападающий «Динамо». Он сохранял интригу из-за дуэли с Денисовым

«Динамо» с трудом прорывалось через середину, зато заходило с краев. «Спартак» не всегда перехватывал пасы Нгамале на фланг, где тот разбирался с Денисовым 1-в-1. В стартовые 15 минут Муми организовал два угловых: в первом случае опасно прострелил, во втором – Дуарте прервал проход.

Во втором тайме Нгамале дважды опасно двигался через середину. Сначала организовал выход для Карраскаля: разрезал полуфланг, нашел Смолова, а тот выкатил Хорхе, но Хлусевич удачно подкатился. А чуть позже отыграл пяткой в штрафной, но удар Карраскаля заблокировал Денисов.

Личка перешел на трех центральных защитников и мог сравнивать счет. Но затем «Спартак» запорол несколько контратак

В середине второго тайма Личка перестроил «Динамо» на трех ЦЗ (Маричаль-Бальбуэна-Фернандес), Скопинцев и Даса стали латералями, Чавес и Бителло остались в опорной зоне, Макаров свободно передвигался (еще менялся местами со Скрпинцевым), а Нгамале и Гладышев оставались впереди.

После перестроений «Динамо» несколько раз запрессинговало «Спартак», придумало момент на стандарте (удар Бальбуэны), а Максименко спас после навеса Дасы и удара Скопинцева.

Данные и графика – телеграм «Opta Sports»

«Спартак» ответил гибридной позицией Зиньковского. Антон вышел слева, но по ходу второго тайма все чаще исполнял роль латераля. Это мешало Дасе грузить кроссы и било по ширине атаки «Динамо». В последние минуты опаснее был как раз «Спартак»: движение динамовцев усложнилось, зоны за спинами оголялись, дважды опасно разбегался Промес.

Выводы

1. Бабич-Дуарте надежнее любой связки с Джикией. Срджан привел неприятную контратаку, но в целом лучше капитана: мощный, хорошо страхует, спокоен на мяче;

2. Смолов ужасен. Во втором тайме выкатил Карраскалю, но на этом позитив – все. Много потерь (в том числе – голевая), долго расстается с мячом, при обороне пользы тоже нет;

3. Соболев провел не самый яркий матч, но ассист Бонгонда – красота. И как же мощно он накрутил Фернандеса и Скопинцева в конце матча!

4. Новая схема повредила «Динамо»: оборона снова ошибалась, при этом игра впереди стала рандомнее из-за отказа от привычных механизмов;

5. «Спартак» и «Динамо» создавали моменты. В этот раз команда Абаскаля сыграла понятнее и системнее, но именно сэйвы Максименко под давлением гостей стали определяющими.