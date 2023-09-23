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Смолов разочаровал, Пруцев – топ, эксперименты Лички сомнительны. Так «Спартак» выиграл дерби у «Динамо»

Антон Шунин Антон Шунин
Александр Соболев Александр Соболев
Александр Максименко Александр Максименко
Марцел Личка Марцел Личка
Данил Пруцев Данил Пруцев
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Константин Тюкавин Константин Тюкавин
Николас Маричаль Николас Маричаль
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Пять быстрых мыслей Ильи Васильева.

«Спартак» обыграл «Динамо» (1:0) в напряженном матче – все решил ранний гол Тео Бонгонда в контратаке.

Обе команды сыграли максимально гибридно. Гильермо Абаскаль атаковал ближе к классическим 4-3-3 со свободной ролью Квинси Промеса и комбинациями слева, при позиционной обороне «Спартак» использовал линейные 4-4-2, мог прессинговать ромбом.

«Динамо» расставлялось в обычные 4-4-2 с Луисом Чавесом и Бителло в опорной зоне, а на мяче переходило на ромб с Федором Смоловым и Константином Тюкавиным на острие. Из неожиданного – Николас Маричаль слева в защите (обычное играет в центре).

Личка поставил Маричаля левым защитником, чтобы гасить контратаки. Но «Динамо» сразу пропустило через его фланг

Перед дерби Личка объяснял: «Динамо» сыграет в 4-1-3-2. Лаксальт получил повреждение в игре с «Краснодаром», Фомин не готов на 100%. «Спартак» умеет использовать быстрые контратаки, у них высокие игроки на стандартах – Маричаль нам поможет».

Но «Спартак» первую же серьезную контратаку конвертировал в гол. Смолов не справился с Денисовым и Дуарте, отскок подхватил Промес. Маричаль встречал Квинси у чужой штрафной, но голландец пробросил ему между ног. Дальше остановить «Спартак» было невозможно: Соболев прекрасно расширил справа и в касание бросил на Бонгонда, атакующая группа «Динамо» застряла и не вернулась, а Чавес проиграл Тео в скорости.

Эксперимент «Динамо» в обороне тоже сомнительный. «Спартак» комбинировал через фланг Карраскаля – Дасы

При обороне «Динамо» выстраивалось в 4-4-2: Нгамале играл слева, Карраскаль – справа, Чавес и Бителло занимали опорную зону.

Механизм плохо работал по двум причинам. Первая – атаки «Спартака» слева. Карраскаль оборонялся пассивно, а хозяева грузили эту зону. Туда смещались Мозес, Промес и Хлусевич. Даже если Хорхе спускался назад, «Спартак» комбинировал благодаря численному преимуществу. Это заметно здесь: Даса доигрывает за Мозесом, Карраскаль около Хлусевича, зону атакует Пруцев, а Промес отскочил ниже и отдал проникающую передачу.

«Динамо» не понимало, как действовать в середине. Например, Тюкавин и Смолов ориентировались на Бабича и Дуарте, но опека легко разбивалась спусками Мартинса в опорную зону. Бителло застывал где-то посередине, нападающие тоже не переключались, из-за чего а) Мартинс владел мячом без давления, б) дыра в опорной зоне увеличивалась.

Плюс отсутствовала синхронизация при атаках слева. Возможно, в этом эпизоде был офсайд, но момент раскрывает проблему Бителло. К Мозесу выдвинулись Карраскаль и Чавес, Хлусевич врывается за спину Дасе.

В момент передачи Бителло читает не Мозеса, а Промеса.

В итоге Мозес оказался в опорной зоне один, так как Чавес отрезан проникающей передачей, а Бителло не страховал Луиса.

«Спартак» оборонялся в 4-4-2. Пруцев – топ

«Спартак» переходил на линейные 4-4-2 при обороне: Бонгода был справа, Мозес – слева, а Мартинс и Пруцев в опорной зоне. Команда располагалась узко и компактно, из-за чего «Динамо» плохо комбинировало в середине.

Особенно важен Пруцев. Данил своевременно выдвигался к Бителло. Так он накрывал бразильца и вынуждал пасовать назад. Плюс Пруцев впечатлил на мяче: в переходах быстро находил свободные зоны, перегружал левый фланг, подключался справа.

В основном «Динамо» угрожало дальними ударами из-за сырых комбинаций и новых игроков в середине.

Нгамале – главный нападающий «Динамо». Он сохранял интригу из-за дуэли с Денисовым

«Динамо» с трудом прорывалось через середину, зато заходило с краев. «Спартак» не всегда перехватывал пасы Нгамале на фланг, где тот разбирался с Денисовым 1-в-1. В стартовые 15 минут Муми организовал два угловых: в первом случае опасно прострелил, во втором – Дуарте прервал проход.

Во втором тайме Нгамале дважды опасно двигался через середину. Сначала организовал выход для Карраскаля: разрезал полуфланг, нашел Смолова, а тот выкатил Хорхе, но Хлусевич удачно подкатился. А чуть позже отыграл пяткой в штрафной, но удар Карраскаля заблокировал Денисов.

Личка перешел на трех центральных защитников и мог сравнивать счет. Но затем «Спартак» запорол несколько контратак

В середине второго тайма Личка перестроил «Динамо» на трех ЦЗ (Маричаль-Бальбуэна-Фернандес), Скопинцев и Даса стали латералями, Чавес и Бителло остались в опорной зоне, Макаров свободно передвигался (еще менялся местами со Скрпинцевым), а Нгамале и Гладышев оставались впереди.

После перестроений «Динамо» несколько раз запрессинговало «Спартак», придумало момент на стандарте (удар Бальбуэны), а Максименко спас после навеса Дасы и удара Скопинцева.

Данные и графика – телеграм «Opta Sports»

«Спартак» ответил гибридной позицией Зиньковского. Антон вышел слева, но по ходу второго тайма все чаще исполнял роль латераля. Это мешало Дасе грузить кроссы и било по ширине атаки «Динамо». В последние минуты опаснее был как раз «Спартак»: движение динамовцев усложнилось, зоны за спинами оголялись, дважды опасно разбегался Промес.

Выводы

1. Бабич-Дуарте надежнее любой связки с Джикией. Срджан привел неприятную контратаку, но в целом лучше капитана: мощный, хорошо страхует, спокоен на мяче;

2. Смолов ужасен. Во втором тайме выкатил Карраскалю, но на этом позитив – все. Много потерь (в том числе – голевая), долго расстается с мячом, при обороне пользы тоже нет;

3. Соболев провел не самый яркий матч, но ассист Бонгонда – красота. И как же мощно он накрутил Фернандеса и Скопинцева в конце матча!

4. Новая схема повредила «Динамо»: оборона снова ошибалась, при этом игра впереди стала рандомнее из-за отказа от привычных механизмов;

5. «Спартак» и «Динамо» создавали моменты. В этот раз команда Абаскаля сыграла понятнее и системнее, но именно сэйвы Максименко под давлением гостей стали определяющими.

Спартак – Динамо 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
23 сентября, 19.00, «Открытие Банк Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – Бонгонда.
СпартакСелихов (Максименко, 46), Бабич, Дуарте (Чернов, 88), Хлусевич, Мозес (Зобнин, 65), Мартинс Перейра, Пруцев (Умяров, 79), Денисов, Промес, Бонгонда (Зиньковский, 65), Соболев.
ДинамоШунин, Даса, Бальбуэна, Фернандес, Маричаль, Карраскаль (Макаров, 74), Чавес, Бителло, Смолов (Скопинцев, 65), Тюкавин (Гладышев, 74), Нгамале (Лесовой, 88).
Предупреждения:
Максименко (84), Денисов (87), Чавес (90), Соболев (90).

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Как же Соболев любит «Динамо»! Сегодня – победный ассист, вообще в дерби – 6+4

9 комментариев

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igls54
Если бы Максименко не потащил парочку 100-процентных, посмотрел бы я на автора
+5
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+4
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Валерий Рзянин
Пруцев, Зиньковский, Чернов, Соболев - вперёёёд за Крылья 😏🕺🕺🕺
+2
0
+2
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Степанъ
Ответ igls54
Если бы Максименко не потащил парочку 100-процентных, посмотрел бы я на автора
если бы промес свои один на один реализовал, был бы разгром,такие вот если бы да кобы
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Крокодила гены
Ответ igls54
Если бы Максименко не потащил парочку 100-процентных, посмотрел бы я на автора
Или Промес бы парочку отгрузил.
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iiildario
Ответ igls54
Если бы Максименко не потащил парочку 100-процентных, посмотрел бы я на автора
Если честно, вообще не понимаю, почему сейчас Максименко не основной во всех турнирах. Он в начале сезона был очень не плох, никакой пропущенный гол нельзя на него повесить. Плюс самая качественная игра ногами из всех вратарей. У Селихова половина длинных пасов вникуда. Та его смена на Свинова, еще до Селихова, ознаменовала начало неудачной серии Спартака. Понятно, что это не единственный фактор, но мне кажется свою роль тоже сыграл. В прошлом сезоне не впечатлял конечно, но в этом мне его вообще не в чем упрекнуть.
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