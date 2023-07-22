Станет главной звездой РПЛ?

Джон Кордоба перешел в «Краснодар» летом 2021-го – и мгновенно поразил своей мощью: 5+1 в 6 матчах, голы «Зениту» с «Локомотивом». Колумбиец прописался во всех топовых атакующих метриках и идеально подходил вертикальному стилю Виктора Гончаренко.

Но после сентябрьской паузы на сборные Кордоба оформил всего 1+2, хотя сохранял влияние впереди. Мешала еще и травма – в декабре Джон перенес операцию на подколенном сухожилии. Планировалось, что Кордоба восстановится ко второй половине весны, однако нападающий приостановил контракт после 24 февраля 2022 года.

Кордоба вернулся в «Краснодар» Александра Сторожука летом 2022-го: забил 5 голов в 12 играх, но плохо реализовывал моменты. А еще с ним было тяжело работать. Вот что рассказывал главный тренер «Краснодара»: «Джон – очень сильный нападающий, но специфический. Кордоба постоянно требует вертикальные передачи верхом, в том числе за спину – мы объясняли, что нужно быть терпеливым при смене направления атаки. Плюс Кордоба говорил, что приехал в «Краснодар» забивать, поэтому ему не хочется много отрабатывать в обороне.

У Кордобы очень грозный вид, но на самом деле Джон – ранимый парень, он сильно переживает, когда не получается забить. Как-то Кордоба сказал: «Тренер, почему обо мне плохо говорят, когда я не забиваю?» Так что Кордоба – очень тонкий человек. Летом приехал с женой и дочкой, на тренировках забивал все. Потом семья уехала – чуть поник».

После назначения Владимира Ивича Кордоба снова стал суперзвездой «Краснодара». Смешанный стиль Ивича максимизирует качества Джона. При новом тренере «Краснодар» научился играть по соперникам: разыгрывает в середине через тонкие розыгрыши или спуски Кордобы в глубину, при необходимости упрощает игру разнообразными забросами (и под давлением, и уже на чужой трети), умело интегрирует прострелы и кроссы. Футбол Ивича продуман в разных фазах: есть качественные исполнители под забросы и розыгрыши, диспетчеры, умное движение в финальной трети (помогает Кордобе оставаться 1-в-1 или отыгрываться с партнерами).

Впечатляет, как Кордоба создает себе моменты. Джон разрывает в единоборствах, у него порядок с силовым дриблингом, он грамотно открывается в глубину и за спину, отваливается от защитников. Классный пример оценки эпизода от Кордобы: Волков и Кади разгонялись справа – Макарчук и Кравцов быстро окажутся отыгранными, поэтому нападающих встречала растянутая тройка ЦЗ. Кордоба следил за динамикой, не сближаясь с партнерами, чтобы Литвинов не мог подстраховать Дркушича.

Волков и Кордоба идеально воспользовались зазором между Дркушичем и Литвиновым: Сергей влетел между ними, а Джон идеально подыграл в касание (тоже считал зону и поставил спину Литвинову).

А здесь Кордоба нашел возможность для удара (выдал очень подвижные 12 секунд): Петров забрал мяч после выигранного верха Литвинова, затем Джон оценил эпизод (покрутил головой – было пространство над защитниками, а Кади забегал на дальнюю и затягивал Миладиновича), поставил спину под пас Сперцяна, затем ушел к Литвинову от Дркушича, нырнул в зазор, когда Вячеслав сфокусировался на Кривцове. Внимание на положение корпуса: Кордоба уже готов к обработке и ударе в момент передачи.

Кордоба помогает «Краснодару» реализовывать длинные передачи, доминирует спиной к воротам и умело пользуется пространством. Джон очень органичен в режиме Ивича:

• второй бомбардир в 2023-м с учетом Кубка России (14, у Чалова – 16, но Федор бьет еще и пенальти);

• забил в 5 матчах РПЛ подряд, набрал 9+4 в 11 играх весной (всего 3 матча без результативных действий, разделил первое место в РПЛ по «гол+пас»), положил 2 мяча из-за штрафной в новом сезоне;

• в сезоне-2023/24 входит в топ-4 по ударам (Олейников – 11, Кордоба, Фамейе и Конате – 8), в десятке самых бьющих из штрафной (5);

• лучший в «Краснодаре» и пятый в РПЛ по прямому вкладу в атаки с ударами (из центральных нападающих выше только Даку из «Рубина»);

• в «Краснодаре» больше коротких передач под удар только у Сперцяна и Кривцова.

Как итог – Кордоба доминирует в 2023 году (учитывались матчи РПЛ в сезонах-2022/23-2023/24) и пока главный нападающий этого чемпионата. Выделяется и работа без мяча, которой Кордоба сторонился при Сторожуке. Джон караулил ошибки «Динамо» и «Сочи» (в том числе, и в штрафной) плюс добивал защитников контпрессингом после проигранной борьбы.

Такой Кордоба может стать главной атакующей звездой лиги (либо привлечет клубы Саудовской Аравии). Конечно, после отъезда Малкома конкуренция все равно огромна, но сейчас Джон в феноменальной форме. В 2023-м у него почти нет провальных матчей, он создает и реализует моменты, подыгрывает партнерам, сметает защитников, а Ивич создает все условия, чтобы Кордоба и дальше разрывал.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов