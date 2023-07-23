10 наблюдений о субботе в РПЛ: ужасный ЦСКА, топовый Кассьерра, дерзкий «Рубин»

Илья Васильев – о каждом матче.

Первой большой день в РПЛ – все. В субботу было много интересного, поэтому мы собрали главные находки в один пост.

Внутри – знаковые детали, повлиявшие на результаты и качество игры.

Рывки Аюпова в штрафную вторым темпом – новая фишка «Урала»

Прошлой осенью распределение ролей в полузащитном треугольнике «Оренбурга» было одним из самых интересных явлений РПЛ. Вера и Флорентин отвечали за устойчивость под давлением, а Аюпов очень опасно вбегал в штрафную вторым темпом. После трансфера полузащитника в «Урал» Виктор Гончаренко приватизировал идею – например, так Аюпов забил «Нефтчи» в предсезонном матче.

С ЦСКА Аюпов классно нырнул в зону Каштанова: Алексей сместился на фланг для подыгрыша, а Тимур открылся под скидку Юшина после шикарной диагонали Мишкича – в итоге полузащитник опасно пробил под перекладину.

ЦСКА пропустил странный гол со стандарта: Акинфеев не попал по мячу, а Набабкин не побежал за Аюповым

Жаль, что не было полноценного повтора гола Аюпова с одного ракурса, поэтому восстановим эпизод по небольшим кусочкам:

1. Изначально Набабкин и Здьелар находились около линии штрафной рядом с Егорычевым и Аюповым;

2. Важно отметить, что по бокам располагались Мишкич и Кулаков (рядом с Даниелем – Мухин, Дениса никто не накрывал), а остальные находились в створе ворот.

3. На боковой камере видно, что Набабкин сделал несколько шагов в сторону Кулакова – возможно, он ожидал подачу на дальнюю (удачный ракурс – на 26-й секунде).

4. В этот момент Аюпов беспрепятственно вбежал во вратарскую, а Акинфеев не попал по мячу (возможно, ему помешало единоборство Роши).

Ужасный матч ЦСКА: беда с реализацией, травма Роши снизила атакующий потенциал

ЦСКА приехал на матч с легендарной скамейкой: Тороп, Лукин, Кисляк, Рядно, Носков, Кучаев, Ермаков, Арбузов, Гайч.

После травмы Роши пришлось ломать более-менее работающую структуру. Изначально Зайнутдинов играл латераля, Мойзес – левого центрального защитника, Роша – страхующего, Набабкин – правого центрального, Гайич – правого латераля.

ЦСКА мало создавал, но рейды Мойзеса вперед неплохо дополнинили взаимодействие Чалова, Мендеса и Зайнутдинова – в итоге такой рывок бразильца привел к моменту Федора (Помазун спас). Реализация – отдельная беда, ведь Заболотный упустил элитный момент, не попав в упор.

После травмы Роши Рядно стал левым латералем, Зайнутдинов ушев в тройку центральных, а место страхующего занял Мойзес. В итоге два хорошо атакующих защитника снизили влияние впереди. Это усложнило задачу для ЦСКА, который и без того мало создавал.

«Зенит» без Малкома: 4-3-3, где Бакаев – правый вингер, а Ерохин – восьмерка с рывками в штрафную

Противоречивый матч «Зенита»: всего 5 ударов из штрафной (три – у Кассьерры, по одному – у Ду Кейроса и Сутормина после 85-й минуты), 3 попытки до удаления Александрова (перекладина, заблокированные удары Клаудиньо и Мостового издали).

Зато мы увидели возможный вариант для жизни без Малкома: 4-3-3, где Ерохин – правая восьмерка, Бакаев – на месте Малкома. Главная комбинация – взаимодействие и смена позициями Клаудиньо и Сантоса слева. Так «Зенит» двигал мяч, подключал Кассьерру, выходил на прострелы. Достойно сыграл Бакаев: находил Матео, неплохо смещался на левый фланг, пытался обводить. И последнее – передачи защитникам за спину, которые мы уже видели против ЦСКА в Суперкубке.

Во время прострелов и навесов Кассьерру поддерживали Ерохин и один из вингеров. Это помогло колумбийцу активно участвовать в подыгрыше (об этом – ниже) и бить из штрафной.

Лучший матч Кассьерры в РПЛ за «Зенит»: дубль + отличный подыгрыш

В прошлом сезоне Кассьерра забил всего 2 гола в РПЛ при 47 ударах (5,6 xG, данные – Opta), сейчас – 2 гола за 3 удара на 0,3 xG (а ведь еще была перекладина). Матео отлично подыгрывал:

1. Вбежал в зону, освобожденную Клаудиньо (за бразильцем выдвинулся Тихий, за Матео – Гоцук), затем отдал в касание на Бакаева;

2. Обработал подачу Караваева, удержал мяч под давлением Гоцука и элегантно катнул на Бакаева;

3. Развернул Гоцука на углу штрафной, после чего нашел Клаудиньо.

Вау, «Рубин» агрессивно начал и забил благодаря прессингу

«Рубин» вышел в 5-3-2 с подвижным центром и активными латералями. Обычно команда Рашида Рахимова включалась при передачах «Локомотива» назад, неплохо закрывала короткие розыгрыши, периодически хозяева ошибались сами. Давление казанцев открыло портал для длинных передач на Дзюбу: Артем классно скидывал, а атакующая группа создала несколько моментов.

Но прессинг помог и «Рубину». Все началось с давления: латераль Рожков встретил Ненахова, левый центральный Грицаенко вышел за Глушенковым, Зотов и Рахмоналиев накрыли Карпукаса и Баринова, центральные нападающие персоналили Морозова и Фассона.

В итоге Ненахов загнал себя под левую ногу и давление и подставил передачей Карпукаса. С первым перехватом «Локо» справился, но «Рубин» подобрал мяч, а затем Зотов умно нашел Рожкова, асситировавшего Даку.

Отличный дебют Рожкова, Иву и Даку

18-летний Илья Рожков стал самым молодым ассистентом «Рубина» в РПЛ, обогнав Хвичу Кварацхелию. Молодой защитник ни разу не играл на взрослом уровне, но дал отличную динамику на своем фланге: выходил в прессинг, ассистировал и мог сделать вторую голевую передачу после стеночки с Зотовым.

После матча Рахимов выделил Вуячича (руководил обороной), Иву (отличный объем сзади, мощные единоборства) и Даку (гол+пас). Особенное впечатление от нападающего – Даку нацелен на удар и быстро принимает решения.

«Локо» не решил проблемы сзади: допустил 1,4 xG против новичка РПЛ, привозил и дважды отыгрывался

Весной «Локо» был лидером по очкам и забитым голам, вторым – по пропущенным, хотя шел 11-м по допущенному xG. Александр Дорский дал еще больше контекста о весне:

– 15-е место по допущенным ударам с игры,

– 14-е – по допущенным передачам в зону в радиусе 20 метров от своих ворот,

– 13-е – по допущенным касаниям в своей штрафной.

«Локомотив» снова вышел с новой парой центральных защитников (Фассон-Морозов), но оборона смотрелась сомнительно: из-за привозов, разрывов и опасных выходов хозяева проиграли по xG (0,6:1,4) и допустили много ударов из штрафной (8:8).

Голы «Локо» и «Рубина» после стандартов похожи комбинации с участием Акинфеева: Лантратов оформил предассист, а Дюпин начал голевую атаку

В прошлом сезоне Акинфеев был очень опасен после стандартов у чужих (!) ворот. Как правило, защитники после подбора отдавали вратарю, а он мощно грузил в штрафную или запускал диагонали.

В первом туре «Локомотив» и «Рубин» забили похожие голы.

После неудачного углового Тикнизян под давлением отдал Ненахову, Максим – Лантратову. Илья находился вне штрафной, голкипера атаковал Рахмоналиев, но Лантратов быстро разобрался и зряче запустил на Пиняева (1-в-1 с Мартыновичем, рядом свободная зона) – так вратарь оформил предголевую.

«Рубин» плохо подал штрафной, но забрал мяч после выноса «Локо». Зотов тоже находился под прессингом Пиняева, поэтому вернул домой. Дюпин тоже быстро сориентировался: нашел Грицаенко точной диагональю, а Даку и Фамейе реализовали скидку.

Дриблинг Гарре – космос. Он станет главной звездой «Крыльев»

«Ахмат» и «Крылья» выдали очень бодрый матч и радовали моментами: «Ахмат» интересно комбинировал в начале (подыгрыш Ильина – класс), а в «Крыльях» творил Гарре.

Гарре формально привязан к правому флангу, но Игорь Осинькин позволяет аргентинцу гораздо больше. По сути, Гарре – вингер с функциями десятки. Он включается в разные зоны, умно открывается, отдает неплохие передачи.

Против «Ахмата» Гарре восхитил еще и дриблингом. В начале матча он опасно пошел в на троих, легко убрал мяч под правую и хлестко пробил в ближний угол (мимо). По ходу игры несколько раз включался в разных зонах (после аута, на лицевой). И главное – он забил фантастический гол в контратаке. Ежов протащил мяч и перевел на Гарре, который с невероятной легкостью пробросил между Быстровым и Беришей, на движении издевательски убрал Челиковича и уложил мяч в ворота.

Фото: РИА Новости/Григорий Соколов