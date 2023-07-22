Экспресс-разбор матча открытия РПЛ.

«Динамо» проиграло «Краснодару» в первом официальном матче под руководством Марцела Лички (1:3): инициативный старт сменился резким развалом в середине первого тайма. Что случилось?

Изначально план Лички работал. «Динамо» прессинговало в 4-2-3-1 со Смоловым в роли десятки

Схема 4-2-3-1 «Динамо» идеально накладывалась на центр поля «Краснодара»: Смолов забрал Черникова, а Фомин и Захарян следили за Кривцовым и Сперцяном.

Тюкавин инициировал давление. Константин играл против Алонсо и Кайо, выжимая центральных защитников на фланг и закрывая варианты в середине.

Затем подключались вингеры: Макаров и Нгамале занимали полуфланги, мешая вертикальным передачам и параллельно оказывая давление на крайних защитников.

Структуру дополняли крайние защитники: Скопинцев и Даса доигрывали за Баши и Ахметовым, даже если они спускались в глубину, из-за чего вингеры «Краснодара» находились под постоянным давлением.

Следствие: «Краснодар» застревал под прессингом. Атаки тормозились, мяч часто уходил в аут, «Динамо» обрубали попытки выхода из защиты фолами.

«Динамо» неплохо комбинировало: стеночки в штрафной и перегрузы в середине

В стартовые 25 минут «Динамо» показывало приятный футбол: 54,3% – владение, 6:1 – удары (2:0 – из штрафной), 74:30 – передачи в финальной трети. Личка выстраивает подвижную структуру: много короткого продвижения, постоянные перегрузы центра (Макаров часто смещался к Тюкавину, Нгамале оказывался в опорной зоне «Краснодара», Смолов и Тюкавин открывались под Фомина), ширина от Скопинцева и Дасы.

Самый явный пример подвижности – дальний удар Нгамале. Во-первых, важны смещения Захаряна и Смолова: Арсен поднялся в свободное пространство, а Федор утащил Черникова из середины. Во-вторых, отлично разобрался Фомин: отклеился от Кордобы и в касание отыгрался с Захаряном. Далее – смещение Нгамале. И заметны позиции остальных: Макаров удерживает центральных защитников, рядом свободный Смолов, а Скопинцев и Даса создают ширину.

Другой источник угрозы – подыгрыш Тюкавина. Здесь он классно спустился: помог Смолову, тогда как Макаров и Нгамале уже были в центре штрафной (атака началась с перевода на Дасу).

Бонус к перегрузам – стеночки в чужой штрафной. Было перспективно, но «Краснодар» не пустил Захаряна.

«Краснодар» сломал «Динамо» длинными передачами

«Краснодар» очнулся после отказа от фланговых розыгрышей и перехода на длинные передачи. Еще помогли спуски Сперцяна и Черникова к центральным защитникам (Тюкавину стало сложнее их прессинговать), а «Динамо» слегка сбавило в интенсивности.

Например, в этом эпизоде классно отработали Сперцян, Кайо и Кривцов: Сперцян под давлением Фомина ушел к защитникам, Кайо получил пространство, а Кривцов идеально открылся и навесил в штрафную.

Вскоре «Краснодар» смог двигать мяч без помех. Здесь Черников ушел к защитникам и нашел Кривцова между линиями, пока Смолов кому-то что-то выговаривал спиной к эпизоду (скорее всего, судье Кириллу Левникову). Гости не довели атаку до удара, но доработали в контпрессинге: Кривцов включился по Фомину, а затем спровоцировал результативную ошибку Фернандеса.

Личка встречал «Краснодар» на чужой половине – тренер увеличил высоту оборонительных действий на 4 метра по сравнению с прошлым сезоном. «Динамо» зажимало соперника на флангах (особенно заметно слева), но затем «Краснодар» заметил, что оборона «Динамо» уязвима к забросам.

Карта оборонительных действий «Динамо» против «Краснодара». Графика – телеграм-канал «Соккер-радар»

Кривцов прекрасен. Искал мяч между линиями и разбирался в два-три касания

Мы уже разобрали, как Кривцов помогал «Краснодару» перед голом Кордобы: навесил после диагонали Кайо, открылся между линиями в первой фазе голевой атаки, а затем запрессинговал Фернандеса.

В середине первого тайма Кривцов выбежал в контратаку, после чего моментально заметил свободного Кордобу. Так «Краснодар» заработал серию из двух угловых (во время первого стандарта Кривцов классно открылся – из-за этого Бальбуэна срезал за лицевую, второй как раз привел к голу).

В третьей голевой атаке обработал длинную передачу, вместе с Ахметовым отыграл Скопинцева, затем сменил фланг, так как заметил Баши, оставшегося 1-в-1 с Дасой.

Двумя касаниями отрезал Скопинцева и Фернандеса, что привело к опасному проходу Ахметова.

Захарян справа интереснее Макарова. Его перевод направо и диагонали Норманна освежили фланг

В перерыве Личка выпустил Норманна вместо Макарова: Захарян ушел из опорной зоны направо, Норманн вышел в пару к Фомину. Марцел объяснил, что «Динамо» не хватало подборов в опорной зоне, плюс Захарян умеет заходить в середину с правого фланга (так играл при Шварце).

Норманн выдал несколько интересных диагоналей направо, а Захарян помог в созидании. Арсен заходил в середину или полуфланг, что привело к трем моментам: разыграл комбинацию со Смоловым (получил мяч между линиями, отдал Федору и открылся под его передачу), Нгамале бил в упор после подачи Дасы (Захарян разогнал из глубины) и поучаствовал в голевой атаке (грамотно открылся и отреагировал на забегание Тюкавина).

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«Динамо» неплохо стартовало: подняло линию обороны, прессинговало и комбинировало. Но в середине первого тайма «Краснодар» выровнял игру: давление пропало, пошли привозы, оборона оказалась уязвима к забросам. Во втором тайме Личка пытался изменить игру заменами, но «Краснодар» продолжил разрывать в контратаках и караулил привозы.

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Виталий Тимкив; кадры трансляции «Матч ТВ»