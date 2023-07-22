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«Динамо» душило «Краснодар», но посыпалось из-за забросов. Кривцов – лучший

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«Динамо» проиграло «Краснодару» в первом официальном матче под руководством Марцела Лички (1:3): инициативный старт сменился резким развалом в середине первого тайма. Что случилось?

Изначально план Лички работал. «Динамо» прессинговало в 4-2-3-1 со Смоловым в роли десятки

Схема 4-2-3-1 «Динамо» идеально накладывалась на центр поля «Краснодара»: Смолов забрал Черникова, а Фомин и Захарян следили за Кривцовым и Сперцяном. 

Тюкавин инициировал давление. Константин играл против Алонсо и Кайо, выжимая центральных защитников на фланг и закрывая варианты в середине. 

Затем подключались вингеры: Макаров и Нгамале занимали полуфланги, мешая вертикальным передачам и параллельно оказывая давление на крайних защитников. 

Структуру дополняли крайние защитники: Скопинцев и Даса доигрывали за Баши и Ахметовым, даже если они спускались в глубину, из-за чего вингеры «Краснодара» находились под постоянным давлением.

Следствие: «Краснодар» застревал под прессингом. Атаки тормозились, мяч часто уходил в аут, «Динамо» обрубали попытки выхода из защиты фолами.

«Динамо» неплохо комбинировало: стеночки в штрафной и перегрузы в середине

В стартовые 25 минут «Динамо» показывало приятный футбол: 54,3% – владение, 6:1 – удары (2:0 – из штрафной), 74:30 – передачи в финальной трети. Личка выстраивает подвижную структуру: много короткого продвижения, постоянные перегрузы центра (Макаров часто смещался к Тюкавину, Нгамале оказывался в опорной зоне «Краснодара», Смолов и Тюкавин открывались под Фомина), ширина от Скопинцева и Дасы.

Самый явный пример подвижности – дальний удар Нгамале. Во-первых, важны смещения Захаряна и Смолова: Арсен поднялся в свободное пространство, а Федор утащил Черникова из середины. Во-вторых, отлично разобрался Фомин: отклеился от Кордобы и в касание отыгрался с Захаряном. Далее – смещение Нгамале. И заметны позиции остальных: Макаров удерживает центральных защитников, рядом свободный Смолов, а Скопинцев и Даса создают ширину.

Другой источник угрозы – подыгрыш Тюкавина. Здесь он классно спустился: помог Смолову, тогда как Макаров и Нгамале уже были в центре штрафной (атака началась с перевода на Дасу).

Бонус к перегрузам – стеночки в чужой штрафной. Было перспективно, но «Краснодар» не пустил Захаряна.

«Краснодар» сломал «Динамо» длинными передачами

«Краснодар» очнулся после отказа от фланговых розыгрышей и перехода на длинные передачи. Еще помогли спуски Сперцяна и Черникова к центральным защитникам (Тюкавину стало сложнее их прессинговать), а «Динамо» слегка сбавило в интенсивности.

Например, в этом эпизоде классно отработали Сперцян, Кайо и Кривцов: Сперцян под давлением Фомина ушел к защитникам, Кайо получил пространство, а Кривцов идеально открылся и навесил в штрафную.

Вскоре «Краснодар» смог двигать мяч без помех. Здесь Черников ушел к защитникам и нашел Кривцова между линиями, пока Смолов кому-то что-то выговаривал спиной к эпизоду (скорее всего, судье Кириллу Левникову). Гости не довели атаку до удара, но доработали в контпрессинге: Кривцов включился по Фомину, а затем спровоцировал результативную ошибку Фернандеса.

Личка встречал «Краснодар» на чужой половине – тренер увеличил высоту оборонительных действий на 4 метра по сравнению с прошлым сезоном. «Динамо» зажимало соперника на флангах (особенно заметно слева), но затем «Краснодар» заметил, что оборона «Динамо» уязвима к забросам.

Карта оборонительных действий «Динамо» против «Краснодара». Графика – телеграм-канал «Соккер-радар»

Кривцов прекрасен. Искал мяч между линиями и разбирался в два-три касания

Мы уже разобрали, как Кривцов помогал «Краснодару» перед голом Кордобы: навесил после диагонали Кайо, открылся между линиями в первой фазе голевой атаки, а затем запрессинговал Фернандеса.

В середине первого тайма Кривцов выбежал в контратаку, после чего моментально заметил свободного Кордобу. Так «Краснодар» заработал серию из двух угловых (во время первого стандарта Кривцов классно открылся – из-за этого Бальбуэна срезал за лицевую, второй как раз привел к голу).

В третьей голевой атаке обработал длинную передачу, вместе с Ахметовым отыграл Скопинцева, затем сменил фланг, так как заметил Баши, оставшегося 1-в-1 с Дасой.

Двумя касаниями отрезал Скопинцева и Фернандеса, что привело к опасному проходу Ахметова.

Захарян справа интереснее Макарова. Его перевод направо и диагонали Норманна освежили фланг

В перерыве Личка выпустил Норманна вместо Макарова: Захарян ушел из опорной зоны направо, Норманн вышел в пару к Фомину. Марцел объяснил, что «Динамо» не хватало подборов в опорной зоне, плюс Захарян умеет заходить в середину с правого фланга (так играл при Шварце).

Норманн выдал несколько интересных диагоналей направо, а Захарян помог в созидании. Арсен заходил в середину или полуфланг, что привело к трем моментам: разыграл комбинацию со Смоловым (получил мяч между линиями, отдал Федору и открылся под его передачу), Нгамале бил в упор после подачи Дасы (Захарян разогнал из глубины) и поучаствовал в голевой атаке (грамотно открылся и отреагировал на забегание Тюкавина).

***

«Динамо» неплохо стартовало: подняло линию обороны, прессинговало и комбинировало. Но в середине первого тайма «Краснодар» выровнял игру: давление пропало, пошли привозы, оборона оказалась уязвима к забросам. Во втором тайме Личка пытался изменить игру заменами, но «Краснодар» продолжил разрывать в контратаках и караулил привозы.

Динамо – Краснодар 1:3 (0:2, 1:1)
Дата проведения
21 июля, 19.00, «ВТБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 27 Кордоба, 0:2 – 35 Черников, 0:3 – 53 Баши, 1:3 – 61 Смолов.
ДинамоШунин, Даса, Бальбуэна, Фернандес, Скопинцев, Фомин (Лесовой, 88), Макаров (Норманн, 46), Захарян, Нгамале (Гладышев, 76), Смолов (Гагнидзе, 88), Тюкавин (Грулев, 69).
КраснодарСафонов, Волков, Алонсо, Панталеао, Петров, Ахметов (Олусегун, 76), Баши, Черников, Сперцян (Баняц, 90), Кривцов (Пина, 76), Кордоба.
Предупреждения:
Фернандес (55), Кордоба (72).

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«Краснодар» наказал «Динамо». Было сразу два голевых привоза

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Виталий Тимкив; кадры трансляции «Матч ТВ»

1 комментарий

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R Air
"«Динамо» 25 минут давило «Краснодар», но потом все сломалось. Почему?"
Каличи?
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