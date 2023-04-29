63 комментария

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Этот Малком, Халк, чемпионский Промес, космос Думбия-2011/12, Вагнер Лав, Алекс-2009: величайшие сезоны звезд РПЛ

премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Зенит Зенит
Спартак Спартак
ЦСКА ЦСКА
Локомотив Локомотив
Андрей Аршавин Андрей Аршавин
Рубин Рубин
Малком Малком
Сейду Думбия Сейду Думбия
Артем Дзюба Артем Дзюба
Халк Халк
Вагнер Лав Вагнер Лав
Алекс Мескини Алекс Мескини
Даниэл Карвальо Даниэл Карвальо
Квинси Промес Квинси Промес
Футбол Футбол

Выбрали 11 лучших. Кого еще не хватает?

Малком – однозначно лучший игрок сезона РПЛ и творец главных успехов золотого «Зенита»-2022/23. Дело не только в результативности – он прекрасен в продвижении, контроле, дриблинге и на фоне нашего чемпионата кажется игроком с другой планеты.

К чемпионству «Зенита» Sports.ru составил список самых доминировавших атакующих игроков в истории РПЛ. Мы выбрали тех, кто оказал максимальное влияние на команду и лигу (бонус – выступления в еврокубках). 

Сразу оговоримся: это не рейтинг, а список. Идем по хронологии и ностальгируем!

Малком, «Зенит»-2022/23

Малком – главный атакующий игрок лиги в этом сезоне. Он прокачивает «Зенит» в чужой штрафной, разрывает дриблингом, умело меняет фланги и разрезает оборону тонкими передачами. Это помогло «Зениту» справиться с травмой Клаудиньо, отъездом Артема Дзюбы и Юри Алберто, неважной игрой Матео Кассьерры и Ивана Сергеева с первых минут.

Малком оформил 22+7 за 26 туров и подбирается к вечным бомбардирским рекордам: больше в чемпионатах с 30 турами забивали только Олег Веретенников (25 в 1995-м) и Александр Маслов (23 в 1996-м). В переходном сезоне-2011/12 Сейду Думбия положил 28 голов (Александр Кержаков – 23), но тогда в лиге провели 44 тура.

Малком забил 32% голов и поучаствовал в 54% голевых комбинаций «Зенита», элитно сочетал функции вингера, десятки и восьмерки на чужой трети – в РПЛ давно не было таких разноплановых звезд.

Артем Дзюба, «Зенит»-2019/20

Весной 2019-го Сергей Семак адаптировал Дзюбу под забегания Сердара Азмуна: Артем доминировал наверху и внизу, в оттяжке считывал движение партнеров и отдал 8 голевых передач. В сезоне-2019/20 «Зенит» выиграл второй титул подряд, установил множество рекордов, а Дзюба усовершенствовал роль и напрямую поучаствовал в 30 голах (сразу 5 команд забили меньше, чем он настрелял по «гол+пас»).

Дзюба повторил несколько уникальных достижений: стал вторым в истории игроком, кто одновременно стал и лучшим ассистентом, и лучшим бомбардиром лиги (первый – Квинси Промес в сезоне-2017/18). А еще пятым в истории выбил более 10+10 (17+13, данные с сезона-2009).

Именно тогда связка Азмуна и Дзюбы стала доминирующей – на двоих они забили больше, чем 8 команд РПЛ. Вдохновляла ловкость, с которой Азмун и Дзюба разваливали почти любую оборону в лиге. А Дзюба был мозгом пары и отдавал разнообразные передачи: бросал на ход, катил вразрез, сбрасывал головой и самостоятельно решал эпизоды.

Мануэл Фернандеш, «Локомотив»-2017/18

Помните победный гол Ману Фернандеша боковыми ножницами уже во второй игре за «Локомотив»? Тогда казалось, что в РПЛ приехала новая и элегантная суперзвезда. В сезоне-2014/15 Ману был в порядке (7+3), но все же наступил мрак: португалец конфликтовал с Ольгой Смородской, сваливался в дубль и почти год не играл за «Локо». Все изменило возвращение Юрия Семина – Фернандеш снова воцарился в атаке.

Чемпионский сезон был менее результативным по сравнению с предыдущим (7+5 против 7+9), но Ману влюбил всех в семинский «Локо». Фернандеш соединил легкость, интеллект, лень и даже небрежность, но разрывал везде: чаще всех обводил, отдавал в штрафную, раздавил «Спартак» (4:3) и «Зенит» (3:0). Индивидуализм Фернандеша – одно из главных воспоминаний о чемпионстве «Локо». Ману запомнился эффективным и очень зрелищным.

Квинси Промес, «Спартак»-2016/17-2017/18

Человек-эпоха. Квинси Промес приехал в Россию летом 2014-го и выдал четыре космических сезона перед трансфером в «Севилью»: 13+4, 18+4, 12+10, 15+7. Все это время Квинси был самым дерзким, драйвовым и прогрессирующим игроком «лиги автобусов».

Конечно, роль Промеса в титуле «Спартака» огромна. Во-первых, Квинси стал самым результативным игроком сезона (12+10). Во-вторых, воткнул «Оренбургу» на последних секундах (3:2), его 1+1 окончательно разрушили чемпионские амбиции «Зенита» (2:1), а единственный гол «Томи» оказался золотым (1:0). Но результативность по ходу сезона была специфической из-за сухой осенней серии и экспериментов Массимо Карреры с позициями Промеса.

В следующем сезоне Промес стал еще лучше и стабильнее – он затерзал лигу на пару с Ману Фернандешем. Квинси стал первым в истории РПЛ и лучшим бомбардиром, и лучшим ассистентом РПЛ (15+7). «Спартак» шикарно контратаковал, а Промес влиял на развитие атак в быстрых отрывах, помогал классным подыгрышем и тонкими передачами. Квинси результативно заискрил в топ-матчах: отгрузил два ЦСКА (3:0), выбил 1+1 с «Краснодаром» (4:1) и 1+2 против «Локомотива» (3:4), уничтожил «Севилью» в ЛЧ (2+2, 5:1) – это было максимально красиво.

Халк, «Зенит»-2015/16

Халк выиграл в «Зените» мало трофеев (3) и не вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, но все равно стал великим. Многие считали Халка единалом, но к 77 голам он добавил 66 ассистов. 

Халк выбил лучшие цифры в неоднозначном для «Зенита» сезоне. Команда Андре Виллаш-Боаша богоподобно играла в групповом этапе Лиги чемпионов-2015/16 (15 очков в 18 матчах), но истерила в РПЛ. Командные горки никак не влияли на Халка: осенью он заявил, что находится в лучшей форме за всю карьеру, выбил 17+18 (единственный в истории РПЛ оформил больше 15+15 за сезон) и творил магию. 35 очков Халка по «гол+пас» – лучший результат в истории при 30 турах (мощнее только Сейду Думбия в переходном сезоне с 28+11 в 42 сыгранных матчах).

Халк доминировал не только в РПЛ – он был одним из лучших игроков Европы в том сезоне (4+4 в Лиге чемпионов). Бразилец убийственно выбегал в контратаки, колотил издали, раздавал тонкие передачи и всегда выделялся в топ-матчах. Халк набирал голевые очки во всех победных матчах ЛЧ, а в РПЛ забивал ЦСКА и «Спартаку» в каждой игре, оформил ассистентский хет-трик с «Ростовом» и прибил все еще мощное «Динамо» в начале сезона (1+1, 2:1).

Сейду Думбия, ЦСКА-2011/12, 2013/14

Величие Сейду Думбия – в сочетании травматичности и страшной эффективности. 

«Иногда он вроде бы выглядит как увалень. Особенно это бросается в глаза, когда Думбия затевает дриблинг, который совершенно не вытекает из логики игры. То есть нет свободных зон, все защитники располагаются как надо. И вдруг Сейду бежит с мячом в эту толпу. У меня первая мысль: «Куда ты обыгрываешь?! Сейчас потеряешь!» А дальше видишь: никакой он не увалень, с мячом работает виртуозно, чаще всего выходя победителем из ситуации. Под него очень сложно подстроиться, учитывая оригинальный дриблинг и способность действовать иногда на поле вопреки всякой логике», – вспоминал Леонид Слуцкий.

Думбия забил в РПЛ 61 мяч – результативность считалась бы топовой даже за пять сезонов, но Сейду это сделал всего за 95 матчей. Он выделялся и в Европе: мы все помним разборки с «Манчестер Сити» (5+1 в четырех играх), «Лиллем» (дубль, 2:2) и «Трабзонспором» (дубль, 3:0) и великий матч с «Интером» (гол, 2:1). 

Пик доминирования Думбия – переходный сезон-2011/12. Тогда Сейду сыграл в 42 турах из 44 и набрал 28+11. Он прекрасно чувствовал Вагнера Лава, весной разрывал в победном Кубке России-2010/11 (забивал «Зениту», «Спартаку» и «Алании» в финале), в октябре-ноябре отгрузил 9 мячей в 5 матчах (два хет-трика подряд) и стабильно взрывался в дерби.

В сезоне-2013/14 Думбия стал героем весеннего ЦСКА. После 20 туров команда Слуцкого отставала от лидировавшего «Локо» на 10 очко и шла пятой, но воспользовалась кучей проблем конкурентов, выиграла все оставшиеся матчи, а Думбия оформил феноменальные 9+6 в 11 играх.

Алехандро Домингес, «Рубин»-2009

Возвращение Алехандро Домингеса в «Рубин» – один из главных внутренних переходов в истории РПЛ. Аргентинец уходил из «Зенита» разбитым, хотя переезжал в Санкт-Петербург в качестве топового фантазисты. «Рубин»-2008 был автоматизированной и оборонительной командой, но Домингес подарил волшебство и изящество в атаке. 

Алехандро забил 16 голов и отдал 4 ассиста благодаря свободе, которую ему дал Курбан Бердыев. Домингес идеально понимал, когда и как искать мяч между линиями. Еще он прекрасно владел стандартами – в том сезоне «Рубин» забил 29 голов после подач со штрафных и угловых. 

Появление Домингеса повлияло на всех. Игроки прогрессировали и меняли представление о футболе – учились проникающим передачам. Это сделало «Рубин» гораздо сильнее и разнообразнее.

Алекс, «Спартак»-2009

После неудачного старта в РПЛ-2009 Валерий Карпин заменил Микаэля Лаудрупа. Новый тренерский штаб быстро сработался со способными делать разницу: Веллитон превратился в супербомбардира (21 гол), Владимир Быстров доминировал на правом фланге, а Алекс словно возвращал болельщиков во времена Егора Титова и Федора Черенкова.

Алекс – футбольный интеллектуал с уникальным мышлением, который до сих пор остается одним из ярчайших распасовщиков в истории лиги. Бразилец был способен на любую радиоуправляемую передачу с левой, исполнял стандарты, эффективно распоряжался мячом в глубине и около штрафной. В сезоне-2009 Алекс забил 12 голов и отдал 9 передач. 

Главные хайлайты – два ювелирных черпака «Ростову» и «Амкару». Алекс мог неоднократно вколачивать, но все время на замахе улучшал позицию, чем дезориентировал вратарей – это настоящее искусство. И, конечно, – штрафной в заполненных «Лужниках» против ЦСКА (2:1).

Вагнер Лав, ЦСКА-2008

Вагнер Лав-2008 – лучший центральный нападающий в истории РПЛ. В гонке бомбардиров никогда не было подобного доминирования: Вагнер отгрузил 20 голов, а ближайшие преследователи Питер Одемвинги, Мигель Данни и Марко Топич – всего по 10.

Июньское дерби со «Спартаком» (5:1, перед ним Валерий Газзаев отправлял Вагнера в дубль) – показатель разноплановости и умения настраиваться на большие игры. Тогда Вагнер оформил потрясающий хет-трик в паре с Аланом Дзагоевым: положил с непрофильной левой ноги, забил головой и разыграл стенку с Милошем Красичем. Справиться с бразильцем было очень сложно: нестандартная техника, резкие пробросы мяча, великолепные отклеивания спиной к воротам и легкий выбор точки для удара.

Зимой 2013-го Вагнер вернулся в ЦСКА, чтобы выиграть еще один титул. Вагнер атаковал из глубины, направлял атаки и раскачивал соперников дриблингом. В ЦСКА собралась очень скоростная атака, и задумка Леонида Слуцкого раскрывала сильные стороны звезды. Так Вагнер за 9 матчей оформил 5+5 и заработал два пенальти.

Даниэл Карвальо, ЦСКА-2005

В 2006 году Арриго Сакки пытался убедить Флорентино Переса, что Даниэл Карвальо – идеальная замена Зинедину Зидану. Только этот факт доказывает неоспоримое величие бразильского волшебника ЦСКА. Карвальо был суперзвездой в любых обстоятельствах: на ужасных полях в России, в Лиге чемпионов против «Арсенала» и в финале Кубка УЕФА с ассистентским хет-триком. 

В сезоне-2005 Карвальо стал первым легионером, которого признали лучшим игроком чемпионата. Он издевался над всеми. Ролан Гусев вспоминал, что особенно досталось Александру Точинину из «Динамо»: «Как-то после игры мы пошли с Точилой ужинать. Тогда его Карвальо дважды проверил между, и он говорит: «Скажи Карвальо, что я его в следующем туре просто уничтожу». В итоге – начинаем игру, уже на пятой минуте Карвальо Саше снова прокидывает между».

Травмы и проблемы с режимом не позволили Карвальо остаться звездой на длинной дистанции, но сезон-2005 был особенным: он отдал 13 голевых передач, забил сумасшедший золотой гол «Динамо», изящно пользовался свободой на поле и запомнился безумным дриблингом, а ЦСКА выиграл все титулы в России и Кубок УЕФА.

Андрей Аршавин, «Зенит»-2004-2006

В 2002-м Аршавин мог оказаться в «Спартаке», но молодую звезду не устроило, что Олег Романцев видел его справа в полузащите. Изначально Аршавину было тяжело и у Властимила Петржелы (тоже ставил направо), но Власта подыскал ему место под Александром Кержаковым. 

С сезона-2004 Аршавин привыкал к роли свободного художника: он легко обыгрывал 1-в-1 благодаря скорости, контролю мяча и умению ставить корпус, видел поле и классно сканировал пространство для получения мяча в свободных зонах. Аршавина не замечали в сборной, но он отвечал в чемпионате: оформил 6+14, набирал результативные баллы в 17 играх из 28 и соорудил с Кержаковым великий гол рыбкой «Локомотиву» (1:0).

Тогда же Аршавин зажег в Кубке УЕФА: отгрузил два в драйвовом матче с «Црвеной Звездой» (4:0), устроил праздник с АЕК (5:1) и спас от поражения от «Севильи» (1:1).

В 2005-м «Зенит» продал Владимира Быстрова в «Спартак», а Аршавин через три дня издевательски легко забросил трешку «Амкару»: забил головой, обыграл троих на резкой смене движения, а затем хитро убежал от Алексея Попова и Дмитрия Пятибратова и исполнил парашют. Аршавин специально не праздновал голы – это был протест против решения руководства продать Быстрова.

«Считаю, что свой лучший футбол я показывал в 2005 году, не в 2008-м. У меня тогда было 16 голевых передач», – вспоминал Аршавин.

Через год Аршавин закрепился в статусе суперзвезды лиги. Андрея признали лучшим игроком чемпионата (7+12), он протащил «Зенит» в четвертьфинал Кубка УЕФА (важные голы «Русенборгу» и «Марселю»).

***

Кого вам не хватило в этом списке? Делитесь впечатлениями и воспоминаниями в комментариях!

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Представьте, что вы – Сергей Семак

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин, Алексей Филиппов, Антон Денисов, Александр Вильф, Рамиль Ситдиков, Владимир Федоренко; Gettyimages.ru/Dmitry Korotayev/Epsilon, Alexandr Fedorov/Pressphotos, Stas Levshin/Epsilon

63 комментария

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IronTankograd
Малколм не кажется игроком с другой планеты, Малколм кажется игроком из 2012-2013гг, когда таких в РФПЛ было много и чемпионат был лютый, а сейчас есть он и остальные. Кажется что на фоне обороны клубов из нижней части таблицы даже деда Вагнер забил бы парочку, верни бы его кони домой.
+119
-3
+116
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Боевой Бурят Путина
Даже нынешнему Малкому очень далеко до топового Халка - игрока СТАРТОВОГО состава сборной Бразилии
+72
-3
+69
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Spider_7
Калачев из Ростова времен Бердыева. Тогда казалось, что любая его подача летит туда, куда и планировал, выдавал большой объем работы, по сути, переквалифицировавшись из сугубо флангового полузаща в латераля. Ну и как не вспомнить его стычки с Моуром и МЮ, это же шедевр был. Хотя он, вряд ли дотягивает до уровня представленных здесь. Но думаю будет первым после таковых.
+46
-1
+45
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Oleg Olegov
Ярошик 2003
Олич 2003, 2004
Карадениз 2008
Данни 2010
Вальбуэна 2014
+30
0
+30
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Oleg Olegov
Ответ Евгений Мороз
До сих пор в памяти как отцепили в последний момент Аршавина от сборной,предпочли Семшова,хотя даже на тот момент Шава был лучшим дриблëром лиги,на скорости двоих, троих накрутить в лëгкую мог,год 2002 По-моему был,если мне не изменяет память!
Там перед ЧМ Семшов в матче против Спартака остановил собственную атаку, типа фэйр плэй, и разговоры ходили, что это так понравилось Романцеву, что он решил включить Игоря в заявку. Плюс ОИР хотел, чтобы Семшов перешёл в Спартак, и чтоб не вышло, как с Гусевым. Гусев вообще Лигу разрывал тогда, а ОИР обиделся и не взял его в сборную. Зато взял Мостового с трамвой и Черчесова. Мутная история, короче(
+25
0
+25
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Alex31
Фарфан! Чувак сам результат делал!
+17
0
+17
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Филипп Чёрный
Перечитываешь список этих игроков и даже не верится, что в РПЛ играли настолько качественные игроки. Вагнер, Думбия, Халк - это игроки с другой планеты в сравнении с сегодняшним уровнем.
+17
-2
+15
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Евгений Мороз
До сих пор в памяти как отцепили в последний момент Аршавина от сборной,предпочли Семшова,хотя даже на тот момент Шава был лучшим дриблëром лиги,на скорости двоих, троих накрутить в лëгкую мог,год 2002 По-моему был,если мне не изменяет память!
+15
-2
+13
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Oleg Olegov
Ответ ktibr
Деметрадзе, если уж копать!
Джубанов 96))))
+11
-1
+10
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ЕгориЙ
При всём уважении к Аршавину, не упомянуть Сычёва в сезоне 2004 это мягко говоря просчёт.
+13
-4
+9
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Ivan Balashov
Ответ Поцелуй Оздоева
Игроков таких было много, но почему-то именно Малком имеет в послужном списке Барселону :)
Макси Лопез и Марк Кросас вышли из чата.
+11
-2
+9
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kickass
Сычев после Марселя тащил Локо к титулу. Велик забивал с Алексом и без. Несколько сезонов он был самым опасным в России. В Рубине помимо Домингеса нельзя забывать про Карадениза - он в каждом матче создавал моменты для партнёров не хуже Вагнера или Думбия.
+8
0
+8
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Петроград
Ответ Евгений Мороз
До сих пор в памяти как отцепили в последний момент Аршавина от сборной,предпочли Семшова,хотя даже на тот момент Шава был лучшим дриблëром лиги,на скорости двоих, троих накрутить в лëгкую мог,год 2002 По-моему был,если мне не изменяет память!
А я помню, как тогда во время подготовки к ЧМЯК в Петербург на товарищеский матч приехал Милан. Сыграли, если не ошибаюсь, 2:2 в основное время. Шева ещё играл. А в Зените жёг Аршавин. Так вот тренер Милана (не помню, кто тогда был) после матча сказал: "Что же за зверскую сборную везёт Россия на ЧМ, если может позволить себе оставить такого игрока, как Аршавин, дома?"
+8
-1
+7
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La Crosse Bobcats
>>> В 2002-м Аршавин мог оказаться в «Спартаке», но молодую звезду не устроило, что Олег Романцев видел его справа в полузащите.

во-первых, в 2003, во-вторых, как я помню это изначально было выдумкой, т.к. у Аршавина был действующий контракт с Зенитом и продавать его не собирались по определению.
+5
0
+5
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Oleg Olegov
Ответ ЕгориЙ
При всём уважении к Аршавину, не упомянуть Сычёва в сезоне 2004 это мягко говоря просчёт.
В 2005 он был ещё лучше, имхо. Как и тот Локо был доминатором Лиги.
Я тогда летом поехал в отпуск в Казань, заскочил на их матч против Рубина, и видел ту самую травму. До сих пор не понимаю зачем Сычев туда полез в самом конце при таком счёте. Остаётся только предполагать, что было бы, если бы не травма и не уход Палыча в тот год.
+6
-1
+5
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snowild
Халк лучший. До сих пор вспоминаю его в Еврокубках. Если он получает мяч - можно быть спокойным. Очень редко ошибался. И мяч соперник у него не мог отобрать.
+11
-6
+5
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SoLS
Мне кажется Фарфан был более крут в том сезоне чем Фернандеш, или даже Чорлука.
+5
0
+5
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Toainika
Данни, Фарфан. Их не хватает
+4
0
+4
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Александр Шейфер
Акинфеева можно еще вспомнить. Хотя бы за матч с Рубином.
+4
-1
+3
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Oleg Olegov
Ответ Topordo
Да там и предполагать нечего. Локомотив стал бы трехкратным чемпионом не в 2018, а в 2005 году. Все абсолютно к этому шло.
Про 2005 то понятно, согласен.
Я к тому, что Сычев был так хорош, что вполне мог уехать зажигать в европейский топ, да и Локо, вероятно, стал бы чемпионской династией.
+2
0
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Тюменский медвежонок
Ответ Spider_7
Калачев из Ростова времен Бердыева. Тогда казалось, что любая его подача летит туда, куда и планировал, выдавал большой объем работы, по сути, переквалифицировавшись из сугубо флангового полузаща в латераля. Ну и как не вспомнить его стычки с Моуром и МЮ, это же шедевр был. Хотя он, вряд ли дотягивает до уровня представленных здесь. Но думаю будет первым после таковых.
в Крыльях когда играл его называли Калачини
+3
-1
+2
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Alex Losev
Ответ kickass
Сычев после Марселя тащил Локо к титулу. Велик забивал с Алексом и без. Несколько сезонов он был самым опасным в России. В Рубине помимо Домингеса нельзя забывать про Карадениза - он в каждом матче создавал моменты для партнёров не хуже Вагнера или Думбия.
ну, кстати, при всей моей личной нелюбви к спартаку, Велиттон более заслужил, чем Алекс, упоминания. И да, Карадениз, а не Домингес.
+2
0
+2
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Александр Егоров
Ответ snowild
Халк лучший. До сих пор вспоминаю его в Еврокубках. Если он получает мяч - можно быть спокойным. Очень редко ошибался. И мяч соперник у него не мог отобрать.
нацеленность на гол фантастическая,бил при любой возможности
+3
-1
+2
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Nerazzurri-88
Ответ Oleg Olegov
Джубанов 96))))
Касумов 92
+1
0
+1
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Alex Alex
Ответ Oleg Olegov
Там перед ЧМ Семшов в матче против Спартака остановил собственную атаку, типа фэйр плэй, и разговоры ходили, что это так понравилось Романцеву, что он решил включить Игоря в заявку. Плюс ОИР хотел, чтобы Семшов перешёл в Спартак, и чтоб не вышло, как с Гусевым. Гусев вообще Лигу разрывал тогда, а ОИР обиделся и не взял его в сборную. Зато взял Мостового с трамвой и Черчесова. Мутная история, короче(
там Шевченко (тренер Торпедо) бомбил на прессухе тогда еще на Семшова и высмеивал Романцева.
А Семшова куда в Спартак бы он засунул? Только если бы Титова продали (в 2002 последний год был его, когда он реально мог уехать и еще был спрос). Он же на одной позицией с Титовым играл. В 2004 тоже он в сборную попал неожиданно также, не будучи игроком в отборе.
По Мостовому вопросов нет - он был лидером команды, главной звездой и лучший свой цикл в ней тогда провел (отбор к ЧМ 2002).
Овцу не взяли из за токсичности. Первым все равно Нигматуллин должен был быть. Неправильно вратаря менять основного прям перед турниром
+1
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  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
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