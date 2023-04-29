63 комментария

Выбрали 11 лучших. Кого еще не хватает?

Малком – однозначно лучший игрок сезона РПЛ и творец главных успехов золотого «Зенита»-2022/23. Дело не только в результативности – он прекрасен в продвижении, контроле, дриблинге и на фоне нашего чемпионата кажется игроком с другой планеты.

К чемпионству «Зенита» Sports.ru составил список самых доминировавших атакующих игроков в истории РПЛ. Мы выбрали тех, кто оказал максимальное влияние на команду и лигу (бонус – выступления в еврокубках).

Сразу оговоримся: это не рейтинг, а список. Идем по хронологии и ностальгируем!

Малком, «Зенит»-2022/23

Малком – главный атакующий игрок лиги в этом сезоне. Он прокачивает «Зенит» в чужой штрафной, разрывает дриблингом, умело меняет фланги и разрезает оборону тонкими передачами. Это помогло «Зениту» справиться с травмой Клаудиньо, отъездом Артема Дзюбы и Юри Алберто, неважной игрой Матео Кассьерры и Ивана Сергеева с первых минут.

Малком оформил 22+7 за 26 туров и подбирается к вечным бомбардирским рекордам: больше в чемпионатах с 30 турами забивали только Олег Веретенников (25 в 1995-м) и Александр Маслов (23 в 1996-м). В переходном сезоне-2011/12 Сейду Думбия положил 28 голов (Александр Кержаков – 23), но тогда в лиге провели 44 тура.

Малком забил 32% голов и поучаствовал в 54% голевых комбинаций «Зенита», элитно сочетал функции вингера, десятки и восьмерки на чужой трети – в РПЛ давно не было таких разноплановых звезд.

Артем Дзюба, «Зенит»-2019/20

Весной 2019-го Сергей Семак адаптировал Дзюбу под забегания Сердара Азмуна: Артем доминировал наверху и внизу, в оттяжке считывал движение партнеров и отдал 8 голевых передач. В сезоне-2019/20 «Зенит» выиграл второй титул подряд, установил множество рекордов, а Дзюба усовершенствовал роль и напрямую поучаствовал в 30 голах (сразу 5 команд забили меньше, чем он настрелял по «гол+пас»).

Дзюба повторил несколько уникальных достижений: стал вторым в истории игроком, кто одновременно стал и лучшим ассистентом, и лучшим бомбардиром лиги (первый – Квинси Промес в сезоне-2017/18). А еще пятым в истории выбил более 10+10 (17+13, данные с сезона-2009).

Именно тогда связка Азмуна и Дзюбы стала доминирующей – на двоих они забили больше, чем 8 команд РПЛ. Вдохновляла ловкость, с которой Азмун и Дзюба разваливали почти любую оборону в лиге. А Дзюба был мозгом пары и отдавал разнообразные передачи: бросал на ход, катил вразрез, сбрасывал головой и самостоятельно решал эпизоды.

Мануэл Фернандеш, «Локомотив»-2017/18

Помните победный гол Ману Фернандеша боковыми ножницами уже во второй игре за «Локомотив»? Тогда казалось, что в РПЛ приехала новая и элегантная суперзвезда. В сезоне-2014/15 Ману был в порядке (7+3), но все же наступил мрак: португалец конфликтовал с Ольгой Смородской, сваливался в дубль и почти год не играл за «Локо». Все изменило возвращение Юрия Семина – Фернандеш снова воцарился в атаке.

Чемпионский сезон был менее результативным по сравнению с предыдущим (7+5 против 7+9), но Ману влюбил всех в семинский «Локо». Фернандеш соединил легкость, интеллект, лень и даже небрежность, но разрывал везде: чаще всех обводил, отдавал в штрафную, раздавил «Спартак» (4:3) и «Зенит» (3:0). Индивидуализм Фернандеша – одно из главных воспоминаний о чемпионстве «Локо». Ману запомнился эффективным и очень зрелищным.

Квинси Промес, «Спартак»-2016/17-2017/18

Человек-эпоха. Квинси Промес приехал в Россию летом 2014-го и выдал четыре космических сезона перед трансфером в «Севилью»: 13+4, 18+4, 12+10, 15+7. Все это время Квинси был самым дерзким, драйвовым и прогрессирующим игроком «лиги автобусов».

Конечно, роль Промеса в титуле «Спартака» огромна. Во-первых, Квинси стал самым результативным игроком сезона (12+10). Во-вторых, воткнул «Оренбургу» на последних секундах (3:2), его 1+1 окончательно разрушили чемпионские амбиции «Зенита» (2:1), а единственный гол «Томи» оказался золотым (1:0). Но результативность по ходу сезона была специфической из-за сухой осенней серии и экспериментов Массимо Карреры с позициями Промеса.

В следующем сезоне Промес стал еще лучше и стабильнее – он затерзал лигу на пару с Ману Фернандешем. Квинси стал первым в истории РПЛ и лучшим бомбардиром, и лучшим ассистентом РПЛ (15+7). «Спартак» шикарно контратаковал, а Промес влиял на развитие атак в быстрых отрывах, помогал классным подыгрышем и тонкими передачами. Квинси результативно заискрил в топ-матчах: отгрузил два ЦСКА (3:0), выбил 1+1 с «Краснодаром» (4:1) и 1+2 против «Локомотива» (3:4), уничтожил «Севилью» в ЛЧ (2+2, 5:1) – это было максимально красиво.

Халк, «Зенит»-2015/16

Халк выиграл в «Зените» мало трофеев (3) и не вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, но все равно стал великим. Многие считали Халка единалом, но к 77 голам он добавил 66 ассистов.

Халк выбил лучшие цифры в неоднозначном для «Зенита» сезоне. Команда Андре Виллаш-Боаша богоподобно играла в групповом этапе Лиги чемпионов-2015/16 (15 очков в 18 матчах), но истерила в РПЛ. Командные горки никак не влияли на Халка: осенью он заявил, что находится в лучшей форме за всю карьеру, выбил 17+18 (единственный в истории РПЛ оформил больше 15+15 за сезон) и творил магию. 35 очков Халка по «гол+пас» – лучший результат в истории при 30 турах (мощнее только Сейду Думбия в переходном сезоне с 28+11 в 42 сыгранных матчах).

Халк доминировал не только в РПЛ – он был одним из лучших игроков Европы в том сезоне (4+4 в Лиге чемпионов). Бразилец убийственно выбегал в контратаки, колотил издали, раздавал тонкие передачи и всегда выделялся в топ-матчах. Халк набирал голевые очки во всех победных матчах ЛЧ, а в РПЛ забивал ЦСКА и «Спартаку» в каждой игре, оформил ассистентский хет-трик с «Ростовом» и прибил все еще мощное «Динамо» в начале сезона (1+1, 2:1).

Сейду Думбия, ЦСКА-2011/12, 2013/14

Величие Сейду Думбия – в сочетании травматичности и страшной эффективности.

«Иногда он вроде бы выглядит как увалень. Особенно это бросается в глаза, когда Думбия затевает дриблинг, который совершенно не вытекает из логики игры. То есть нет свободных зон, все защитники располагаются как надо. И вдруг Сейду бежит с мячом в эту толпу. У меня первая мысль: «Куда ты обыгрываешь?! Сейчас потеряешь!» А дальше видишь: никакой он не увалень, с мячом работает виртуозно, чаще всего выходя победителем из ситуации. Под него очень сложно подстроиться, учитывая оригинальный дриблинг и способность действовать иногда на поле вопреки всякой логике», – вспоминал Леонид Слуцкий.

Думбия забил в РПЛ 61 мяч – результативность считалась бы топовой даже за пять сезонов, но Сейду это сделал всего за 95 матчей. Он выделялся и в Европе: мы все помним разборки с «Манчестер Сити» (5+1 в четырех играх), «Лиллем» (дубль, 2:2) и «Трабзонспором» (дубль, 3:0) и великий матч с «Интером» (гол, 2:1).

Пик доминирования Думбия – переходный сезон-2011/12. Тогда Сейду сыграл в 42 турах из 44 и набрал 28+11. Он прекрасно чувствовал Вагнера Лава, весной разрывал в победном Кубке России-2010/11 (забивал «Зениту», «Спартаку» и «Алании» в финале), в октябре-ноябре отгрузил 9 мячей в 5 матчах (два хет-трика подряд) и стабильно взрывался в дерби.

В сезоне-2013/14 Думбия стал героем весеннего ЦСКА. После 20 туров команда Слуцкого отставала от лидировавшего «Локо» на 10 очко и шла пятой, но воспользовалась кучей проблем конкурентов, выиграла все оставшиеся матчи, а Думбия оформил феноменальные 9+6 в 11 играх.

Алехандро Домингес, «Рубин»-2009

Возвращение Алехандро Домингеса в «Рубин» – один из главных внутренних переходов в истории РПЛ. Аргентинец уходил из «Зенита» разбитым, хотя переезжал в Санкт-Петербург в качестве топового фантазисты. «Рубин»-2008 был автоматизированной и оборонительной командой, но Домингес подарил волшебство и изящество в атаке.

Алехандро забил 16 голов и отдал 4 ассиста благодаря свободе, которую ему дал Курбан Бердыев. Домингес идеально понимал, когда и как искать мяч между линиями. Еще он прекрасно владел стандартами – в том сезоне «Рубин» забил 29 голов после подач со штрафных и угловых.

Появление Домингеса повлияло на всех. Игроки прогрессировали и меняли представление о футболе – учились проникающим передачам. Это сделало «Рубин» гораздо сильнее и разнообразнее.

Алекс, «Спартак»-2009

После неудачного старта в РПЛ-2009 Валерий Карпин заменил Микаэля Лаудрупа. Новый тренерский штаб быстро сработался со способными делать разницу: Веллитон превратился в супербомбардира (21 гол), Владимир Быстров доминировал на правом фланге, а Алекс словно возвращал болельщиков во времена Егора Титова и Федора Черенкова.

Алекс – футбольный интеллектуал с уникальным мышлением, который до сих пор остается одним из ярчайших распасовщиков в истории лиги. Бразилец был способен на любую радиоуправляемую передачу с левой, исполнял стандарты, эффективно распоряжался мячом в глубине и около штрафной. В сезоне-2009 Алекс забил 12 голов и отдал 9 передач.

Главные хайлайты – два ювелирных черпака «Ростову» и «Амкару». Алекс мог неоднократно вколачивать, но все время на замахе улучшал позицию, чем дезориентировал вратарей – это настоящее искусство. И, конечно, – штрафной в заполненных «Лужниках» против ЦСКА (2:1).

Вагнер Лав, ЦСКА-2008

Вагнер Лав-2008 – лучший центральный нападающий в истории РПЛ. В гонке бомбардиров никогда не было подобного доминирования: Вагнер отгрузил 20 голов, а ближайшие преследователи Питер Одемвинги, Мигель Данни и Марко Топич – всего по 10.

Июньское дерби со «Спартаком» (5:1, перед ним Валерий Газзаев отправлял Вагнера в дубль) – показатель разноплановости и умения настраиваться на большие игры. Тогда Вагнер оформил потрясающий хет-трик в паре с Аланом Дзагоевым: положил с непрофильной левой ноги, забил головой и разыграл стенку с Милошем Красичем. Справиться с бразильцем было очень сложно: нестандартная техника, резкие пробросы мяча, великолепные отклеивания спиной к воротам и легкий выбор точки для удара.

Зимой 2013-го Вагнер вернулся в ЦСКА, чтобы выиграть еще один титул. Вагнер атаковал из глубины, направлял атаки и раскачивал соперников дриблингом. В ЦСКА собралась очень скоростная атака, и задумка Леонида Слуцкого раскрывала сильные стороны звезды. Так Вагнер за 9 матчей оформил 5+5 и заработал два пенальти.

Даниэл Карвальо, ЦСКА-2005

В 2006 году Арриго Сакки пытался убедить Флорентино Переса, что Даниэл Карвальо – идеальная замена Зинедину Зидану. Только этот факт доказывает неоспоримое величие бразильского волшебника ЦСКА. Карвальо был суперзвездой в любых обстоятельствах: на ужасных полях в России, в Лиге чемпионов против «Арсенала» и в финале Кубка УЕФА с ассистентским хет-триком.

В сезоне-2005 Карвальо стал первым легионером, которого признали лучшим игроком чемпионата. Он издевался над всеми. Ролан Гусев вспоминал, что особенно досталось Александру Точинину из «Динамо»: «Как-то после игры мы пошли с Точилой ужинать. Тогда его Карвальо дважды проверил между, и он говорит: «Скажи Карвальо, что я его в следующем туре просто уничтожу». В итоге – начинаем игру, уже на пятой минуте Карвальо Саше снова прокидывает между».

Травмы и проблемы с режимом не позволили Карвальо остаться звездой на длинной дистанции, но сезон-2005 был особенным: он отдал 13 голевых передач, забил сумасшедший золотой гол «Динамо», изящно пользовался свободой на поле и запомнился безумным дриблингом, а ЦСКА выиграл все титулы в России и Кубок УЕФА.

Андрей Аршавин, «Зенит»-2004-2006

В 2002-м Аршавин мог оказаться в «Спартаке», но молодую звезду не устроило, что Олег Романцев видел его справа в полузащите. Изначально Аршавину было тяжело и у Властимила Петржелы (тоже ставил направо), но Власта подыскал ему место под Александром Кержаковым.

С сезона-2004 Аршавин привыкал к роли свободного художника: он легко обыгрывал 1-в-1 благодаря скорости, контролю мяча и умению ставить корпус, видел поле и классно сканировал пространство для получения мяча в свободных зонах. Аршавина не замечали в сборной, но он отвечал в чемпионате: оформил 6+14, набирал результативные баллы в 17 играх из 28 и соорудил с Кержаковым великий гол рыбкой «Локомотиву» (1:0).

Тогда же Аршавин зажег в Кубке УЕФА: отгрузил два в драйвовом матче с «Црвеной Звездой» (4:0), устроил праздник с АЕК (5:1) и спас от поражения от «Севильи» (1:1).

В 2005-м «Зенит» продал Владимира Быстрова в «Спартак», а Аршавин через три дня издевательски легко забросил трешку «Амкару»: забил головой, обыграл троих на резкой смене движения, а затем хитро убежал от Алексея Попова и Дмитрия Пятибратова и исполнил парашют. Аршавин специально не праздновал голы – это был протест против решения руководства продать Быстрова.

«Считаю, что свой лучший футбол я показывал в 2005 году, не в 2008-м. У меня тогда было 16 голевых передач», – вспоминал Аршавин.

Через год Аршавин закрепился в статусе суперзвезды лиги. Андрея признали лучшим игроком чемпионата (7+12), он протащил «Зенит» в четвертьфинал Кубка УЕФА (важные голы «Русенборгу» и «Марселю»).

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Кого вам не хватило в этом списке? Делитесь впечатлениями и воспоминаниями в комментариях!

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин, Алексей Филиппов, Антон Денисов, Александр Вильф, Рамиль Ситдиков, Владимир Федоренко; Gettyimages.ru/Dmitry Korotayev/Epsilon, Alexandr Fedorov/Pressphotos, Stas Levshin/Epsilon